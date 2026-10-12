Zniszczone czy odwodnione? Jak rozpoznać, czego naprawdę potrzebują twoje włosy?

Suche w dotyku, puszące się, pozbawione elastyczności włosy nie zawsze wymagają radykalnej regeneracji. Często potrzebują przede wszystkim skutecznego nawilżenia. Na ich kondycję wpływa nie tylko stylizacja z wykorzystaniem wysokiej temperatury, ale przede wszystkim codzienne czynniki, takie jak zmiany temperatur, suche powietrze, wiatr czy ogrzewanie. Efekt? Włosy stają się mniej sprężyste, tracą gładkość i wyglądają na zmęczone.

Zastrzyk nawilżenia dla odwodnionych włosów

Właśnie z myślą o takich potrzebach powstała maska nawilżająca L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Plump. Formuła wzbogacona kwasem hialuronowym natychmiast otula włosy, pozostawiając je do 10 razy bardziej nawilżone*, bez obciążania. Formuła została wzbogacona kwasem hialuronowym. Ta naturalnie występująca w ciele molekuła, jest zdolna wiązać 1000x więcej wody niż sama waży, tym samym pomagając wypełnić włosy nawilżeniem.