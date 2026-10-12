Zniszczone czy odwodnione? Jak rozpoznać, czego naprawdę potrzebują twoje włosy?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-12 20:39

Matowe, szorstkie, pozbawione sprężystości i trudne do ułożenia włosy często uznajemy za zniszczone. Tymczasem problem może być znacznie prostszy. Odwodnione włosy tracą miękkość, blask i elastyczność, przez co wyglądają na osłabione. Zanim zdecydujesz się na wizytę u fryzjera i ostre cięcie, sprawdź czy Twoje włosy nie proszą w rzeczywistości o intensywne nawilżenie.

Uśmiechnięta kobieta o lśniących, gęstych, ciemnych włosach. O pielęgnacji włosów przeczytasz na SE.
Autor: Elseve/ Materiały prasowe

Suche w dotyku, puszące się, pozbawione elastyczności włosy nie zawsze wymagają radykalnej regeneracji. Często potrzebują przede wszystkim skutecznego nawilżenia. Na ich kondycję wpływa nie tylko stylizacja z wykorzystaniem wysokiej temperatury, ale przede wszystkim codzienne czynniki, takie jak zmiany temperatur, suche powietrze, wiatr czy ogrzewanie. Efekt? Włosy stają się mniej sprężyste, tracą gładkość i wyglądają na zmęczone. 

 Zastrzyk nawilżenia dla odwodnionych włosów 

Właśnie z myślą o takich potrzebach powstała maska nawilżająca L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Plump. Formuła wzbogacona kwasem hialuronowym natychmiast otula włosy, pozostawiając je do 10 razy bardziej nawilżone*, bez obciążania. Formuła została wzbogacona kwasem hialuronowym. Ta naturalnie występująca w ciele molekuła, jest zdolna wiązać 1000x więcej wody niż sama waży, tym samym pomagając wypełnić włosy nawilżeniem. 

Elseve
Autor: Elseve/ Materiały prasowe
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