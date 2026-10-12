Wygraj bilety na wyjątkowy event Sephory. Każdy chce tam być. Ekskluzywne zaproszenia do zgarnięcia

Niezapomniane show w sercu Warszawy

Marka Sephora przygotowała wydarzenie, które obiecuje być prawdziwą ucztą dla zmysłów. 23 października w niezwykłych wnętrzach hotelu Verte odbędzie się ekskluzywny wieczór, podczas którego muzyka, emocje i piękno stworzą jedno, niezapomniane show. To idealna okazja, by poczuć magię nadchodzących świąt w wyjątkowej atmosferze luksusu i elegancji.

Na zwycięzców konkursu czeka prawdziwie królewskie przyjęcie. Główną atrakcją będzie Magic Immersive Dinner Show – widowisko, które połączy kulinarną doskonałość z muzyczną oprawą, zanurzając gości w niezwykłe doznania. Dodatkowo, będzie to niepowtarzalna szansa na spotkanie z popularnymi influencerami, a także na otrzymanie wyjątkowych prezentów, pełnych niespodzianek od Sephora.

O podniebienia gości zadba sam szef kuchni Dawid Bielecki z renomowanej restauracji Kuk. Jego kreatywne podejście do kulinariów gwarantuje, że świąteczny wieczór będzie nie tylko ucztą dla ducha, ale i dla smaku. Przygotowane specjalnie na tę okazję menu z pewnością zachwyci nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Jak wygrać zaproszenia?

Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na zdobycie jednego z dwóch podwójnych zaproszeń, wystarczy wykazać się kreatywnością i szczerze odpowiedzieć na jedno pytanie. W komentarzu pod postem konkursowym napisz, kogo zaprosił(a)byś na to wyjątkowe wydarzenie i dlaczego właśnie tę osobę. Poszukiwane są odpowiedzi, które będą najbardziej inspirujące, wzruszające i kreatywne.

Termin zgłoszeń do 13 października

Nie zwlekaj! Na Wasze komentarze organizatorzy czekają tylko do 13 października. Dwie najbardziej poruszające i oryginalne historie zostaną nagrodzone podwójnymi zaproszeniami, otwierając drzwi do świata magii i luksusu z Sephora. To Twoja szansa na przeżycie niezapomnianego wieczoru, który na długo pozostanie w pamięci!