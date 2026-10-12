Przystojny gwiazdor "Felicita" ma 46 lat i jest singlem. Alessandro Parrello wybrał karierę zamiast miłości?

Do obsady osadzonego w Apulii serialu "Felicità" dołączyli aktorzy zarówno z Polski, jak i z Włoch. Na ekranach pojawiają się m.in. Laura Breszka, Dawid Ogrodnik, Anna Dereszowska czy właśnie... Alessandro Parrello. Ostatnio włoski gwiazdor uchylił rąbka tajemnicy w kwestii swojego życia osobistego.

"Felicità" podbiła serca widzów. Alessandro Parrello wciela się w Marco

Urodzony we wrześniu 1980 roku aktor pochodzi z Rzymu. Poza grą w filmach i serialach - jest także ich producentem i reżyserem, na co dzień dzielącym życie pomiędzy Włochy a Stany Zjednoczone. Jak mówił w rozmowie z TVP, przez kilka lat mieszkał w Nowym Jorku i zakochał się o wiele czystszej oraz bezpieczniejszej Warszawie. W emitowanym obecnie serialu "Felicità" Alessandro Parrello wciela się w postać Marco.

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Alessandro Parrello jest singlem. "Zaczynam doceniać rolę uczuć"

Jaki jest obecnie status związku u Alessandro Parrello? Okazuje się, że przystojny aktor z Italii jest singlem. Nie ukrywa, że gdy jako 25-latek wyprowadził się spontanicznie do USA, musiał poświęcić się przede wszystkim pracy. Był kelnerem oraz sprzedawcą w barze z owocami morza. Z perspektywy czasu widzi, co stracił przez całe lata budowania kariery. Dziś - choć jest singlem - inaczej patrzy na związki.

- Kiedyś żyłem pracą, a reszta miała podrzędne znaczenie. Z biegiem lat zaczynam doceniać rolę uczuć w życiu, także w relacjach. Kiedy cudem znajdę chwilę dla siebie, jeżdżę na motocyklu za miasto, na przykład nad morze, bo kocham wodę - czytamy w "Twoim Imperium".

Mimo życia na własnych zasadach i braku pośpiechu - Parrello zdradził, że z łatwością wyczuwa, czy między nim a kobietami iskrzy. Choć idealny trik na udany podryw nie istnieje - gwiazdor ma swoje sposoby.

- Każda kobieta jest inna, więc trzeba przede wszystkim znać słabe punkty, punkty dostępu, bo wy kobiety macie zawsze punkt dostępu, który dobrze ukrywacie. Patrzę w oczy i po 5 sekundach potrafię zrozumieć, czy jest chemia - mówił w "Pytaniu na Śniadanie".

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"Felicità" - gdzie i kiedy oglądać?

Polsko-włoska produkcja jest emitowana od poniedziałku do środy o 21:30 w TVP1. Odcinki są też dostępne na internetowych platformach TVP.

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