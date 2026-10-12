Nowy rozdział świadomej pielęgnacji

W ostatnich latach konsumenci coraz częściej odchodzą od skomplikowanych rutyn, sprzecznych porad i obietnic niepopartych dowodami. W obliczu rosnącej liczby dostępnych produktów i informacji szukają przede wszystkim wiarygodnej wiedzy, jasnych wskazówek i formuł opartych na nauce, zamiast inspirowanych trendami i viralowymi składnikami. Jedną z marek, która stawia na taki model pielęgnacji, jest Skin Rocks.

Założona w 2022 roku przez Caroline Hirons, wielokrotnie nagradzana brytyjska marka z siedzibą w Londynie tworzy wysokiej jakości produkty odpowiadające na rzeczywiste potrzeby skóry, a jej komunikacja opiera się na eksperckiej wiedzy i przejrzystości. Transparentne podejście Skin Rocks do pielęgnacji dobrze ilustruje autorski przewodnik „You Need This If / You Don’t Need This If”, który pomaga ocenić, czy dany produkt rzeczywiście jest potrzebny, zamiast składać kolejne marketingowe obietnice.

„Zawsze chciałam stworzyć własną markę. Skin Rocks powstało na bazie wieloletniego doświadczenia zdobywanego we współpracy z setkami marek, podczas której wielokrotnie obserwowałam ten sam problem. Nie chodziło o same produkty, ale o sposób, w jaki mówiono o pielęgnacji. Nadmiar informacji, modne hasła i kolejne trendy sprawiały, że konsumenci czuli się zagubieni i przytłoczeni, zamiast otrzymywać konkretną wiedzę o tym, czego naprawdę potrzebuje ich skóra. Chciałam stworzyć markę, która przebije się przez ten szum - bez zbędnych obietnic, za to z koncentracją na rezultatach, uczciwą komunikacją i realną pomocą.” - mówi Caroline Hirons, założycielka Skin Rocks.

Skin Rocks współpracuje z czołowymi specjalistami w dziedzinie zaawansowanych formuł kosmetycznych, opracowując rozwiązania odpowiadające na potrzeby różnych typów i odcieni skóry. Deklaracje dotyczące ich działania są poparte rygorystycznymi badaniami klinicznymi, a każda formuła ma przypisany kolor odpowiadający jednej z pięciu kategorii pielęgnacyjnych: oczyszczanie, tonizowanie, regeneracja, nawilżanie i ochrona. Ten intuicyjny system porządkuje ofertę i ułatwia wybór odpowiednich rozwiązań bez komplikowania codziennej rutyny. Wśród najbardziej rozpoznawalnych produktów Skin Rocks znajdują się bestsellerowy Eye Cream, The Hyperpigmentation Serum oraz The Retinoid System.

„Wejście do Europy i współpraca z DOUGLAS były dla nas naturalnym krokiem. Łączy nas wspólne podejście - chcemy, by konsumenci czuli się pewnie i świadomie podejmowali decyzje dotyczące pielęgnacji. W Skin Rocks zaczynamy od zrozumienia potrzeb skóry, a następnie pomagamy znaleźć rozwiązania, które odpowiadają na nie w przemyślany i skuteczny sposób.” - mówi Caroline Hirons.

Autor: Skin Rocks/ Materiały prasowe