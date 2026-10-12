Moda "po domu" to nowa elegancja. Kolekcja łącząca miękkość z wyrazistą formą

Nastrój zamiast nadmiaru. Nowoczesne poczucie spokoju.

Kolekcja została zaprojektowana z myślą o codziennej swobodzie, ale z wyraźnie modowym podejściem. Forma spotyka się tutaj z płynnością: ubrania zachowują swój kształt, nie tracąc miękkości, i zapewniają swobodę ruchów bez kompromisów.

Główną rolę odgrywają tkaniny. Popelina z bawełny i wiskozy oraz flanela z bawełny i modalu subtelnie przyciągają uwagę, łącząc przewiewną strukturę z lekką elegancją. Wyjątkowo miękka wiskoza, delikatne dzianiny i ażurowe sploty nadają projektom miękkość oraz płynność. Szlafroki inspirowane płaszczami, puszyste faktury typu teddy i szczotkowane materiały tworzą natomiast wyrazisty, otulający efekt.

Spokojne i subtelne wzory.

Kolekcja wprowadza delikatną grę wizualną poprzez oszczędne wzory: tonalne paski, łagodne motywy zwierzęce, kraty z nutą nostalgii oraz organiczne, drobne nadruki kwiatowe. Wszystkie łączy dyskretny, lecz wyrazisty charakter.

To garderoba, która sprawdza się w różnych sytuacjach – od spokojnych poranków po starannie skomponowane stylizacje.

Foam & Form to współczesna kolekcja zbudowana wokół faktur. To komfort, klarowność i spokojna pewność siebie – w charakterystycznym stylu Aruelle.

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe