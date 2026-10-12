Co wiemy o żonie Michała Kołodziejczaka? Polityk rzadko mówi o życiu prywatnym

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-12 16:10

Michał Kołodziejczak, poseł i lider Agrounii, znalazł się w centrum uwagi publicznej w związku z poważnym kryzysem wizerunkowym. Ostatnie doniesienia dotyczące jego osoby skłoniły opinię publiczną do zainteresowania się również jego życiem prywatnym, które polityk zazwyczaj chroni przed mediami. Poniżej przedstawiamy zebrane informacje na temat aktualnej sytuacji oraz szczegółów dotyczących jego rodziny.

Michał Kołodziejczak
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Expresss
  • Michał Kołodziejczak mierzy się z największym kryzysem wizerunkowym w swojej karierze, spowodowanym publicznymi oskarżeniami dwóch byłych współpracownic o stosowanie przemocy, zastraszanie, wybuchy agresji oraz nakłanianie do zażywania niedozwolonych substancji.
  • W odpowiedzi na te zarzuty, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, a sprawa została skierowana do prokuratury.
  • W obliczu narastającego kryzysu i medialnego zainteresowania, polityk, który kategorycznie odpiera zarzuty, zintensyfikował ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość publikacji z najbliższymi, w tym ze swoją żoną Katarzyną i dziećmi.

W ostatnich dniach nazwisko Michała Kołodziejczaka regularnie pojawia się w mediach w związku z poważnymi zarzutami. Dwie byłe współpracownice publicznie oskarżyły polityka o stosowanie przemocy, zastraszanie, wybuchy agresji oraz nakłanianie do zażywania niedozwolonych substancji. W odpowiedzi na te doniesienia, władze klubu Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o zawieszeniu Kołodziejczaka w prawach członka, oczekując na wyjaśnienie sprawy przez odpowiednie służby. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło już do prokuratury.

Sam Michał Kołodziejczak kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia, określając je jako bezczelne pomówienia. W kontekście tych wydarzeń, polityk był widziany w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w towarzystwie Krzysztofa Rutkowskiego, co również wzbudziło zainteresowanie mediów. W obliczu narastającego kryzysu wizerunkowego, uwaga opinii publicznej naturalnie skierowała się również na życie prywatne 38-letniego posła.

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Żona Michała Kołodziejczaka

Polityk, mimo wzmożonego zainteresowania, konsekwentnie chroni swoją prywatność. Po starcie w wyborach parlamentarnych podjął decyzję o usunięciu z publicznego dostępu większości materiałów zawierających wizerunki jego najbliższych. Wcześniej jednak regularnie dzielił się zdjęciami u boku swojej żony.

Żona polityka, jest osobą, która unika rozgłosu medialnego. Jednym z nielicznych powszechnie znanych faktów dotyczących jej wykształcenia jest ukończenie studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z dostępnych informacji wynika, że partnerka polityka zdecydowała się opuścić życie w Warszawie i przenieść się do Orzeżyna, rodzinnej miejscowości polityka w województwie łódzkim, aby wspólnie prowadzić gospodarstwo. Michał Kołodziejczak w wywiadzie dla "Super Expressu" sprzed lat opowiedział o okolicznościach poznania swojej żony.

- Miałem taki okres w życiu, że często bywałem w Warszawie. W tamtym czasie przeszedłem dwie operacje. Podczas jednej z wizyt poznałem swoją przyszłą żonę [...]. Po kilku miesiącach naszej znajomości wiedziałem, że to ta jedyna. Żona od razu po ślubie zamieszkała ze mną. Nie miała z tym problemu. Bardzo dobrze odnajduje się w środowisku wiejskim. Mimo że to kobieta z miasta - mówił nam.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Kołodziejczak:

Tak mieszka Michał Kołodziejczak
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