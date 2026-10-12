Co wiemy o żonie Michała Kołodziejczaka? Polityk rzadko mówi o życiu prywatnym

Michał Kołodziejczak mierzy się z największym kryzysem wizerunkowym w swojej karierze, spowodowanym publicznymi oskarżeniami dwóch byłych współpracownic o stosowanie przemocy, zastraszanie, wybuchy agresji oraz nakłanianie do zażywania niedozwolonych substancji.

W odpowiedzi na te zarzuty, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, a sprawa została skierowana do prokuratury.

W obliczu narastającego kryzysu i medialnego zainteresowania, polityk, który kategorycznie odpiera zarzuty, zintensyfikował ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość publikacji z najbliższymi, w tym ze swoją żoną Katarzyną i dziećmi.

W ostatnich dniach nazwisko Michała Kołodziejczaka regularnie pojawia się w mediach w związku z poważnymi zarzutami. Dwie byłe współpracownice publicznie oskarżyły polityka o stosowanie przemocy, zastraszanie, wybuchy agresji oraz nakłanianie do zażywania niedozwolonych substancji. W odpowiedzi na te doniesienia, władze klubu Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o zawieszeniu Kołodziejczaka w prawach członka, oczekując na wyjaśnienie sprawy przez odpowiednie służby. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło już do prokuratury.

Sam Michał Kołodziejczak kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia, określając je jako bezczelne pomówienia. W kontekście tych wydarzeń, polityk był widziany w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w towarzystwie Krzysztofa Rutkowskiego, co również wzbudziło zainteresowanie mediów. W obliczu narastającego kryzysu wizerunkowego, uwaga opinii publicznej naturalnie skierowała się również na życie prywatne 38-letniego posła.

Żona Michała Kołodziejczaka

Polityk, mimo wzmożonego zainteresowania, konsekwentnie chroni swoją prywatność. Po starcie w wyborach parlamentarnych podjął decyzję o usunięciu z publicznego dostępu większości materiałów zawierających wizerunki jego najbliższych. Wcześniej jednak regularnie dzielił się zdjęciami u boku swojej żony.

Żona polityka, jest osobą, która unika rozgłosu medialnego. Jednym z nielicznych powszechnie znanych faktów dotyczących jej wykształcenia jest ukończenie studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z dostępnych informacji wynika, że partnerka polityka zdecydowała się opuścić życie w Warszawie i przenieść się do Orzeżyna, rodzinnej miejscowości polityka w województwie łódzkim, aby wspólnie prowadzić gospodarstwo. Michał Kołodziejczak w wywiadzie dla "Super Expressu" sprzed lat opowiedział o okolicznościach poznania swojej żony.

- Miałem taki okres w życiu, że często bywałem w Warszawie. W tamtym czasie przeszedłem dwie operacje. Podczas jednej z wizyt poznałem swoją przyszłą żonę [...]. Po kilku miesiącach naszej znajomości wiedziałem, że to ta jedyna. Żona od razu po ślubie zamieszkała ze mną. Nie miała z tym problemu. Bardzo dobrze odnajduje się w środowisku wiejskim. Mimo że to kobieta z miasta - mówił nam.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Kołodziejczak:

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