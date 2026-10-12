Wojciech Cejrowski w podcaście Kuby Wojewódzkiego. Mocno mu UBLIŻAŁ!

Jakub Wojewódzki startuje z nowym podcastem.

Pierwszym zaproszonym gościem okazał się być Wojciech Cejrowski.

Już krótka zapowiedź odcinka wywołała lawinę komentarzy w sieci.

Jak czytamy w zapowiedzi odcinka, którą Wojewódzki zamieścił na swoim Instargramie: "Pogadamy o tym:– czy Grzegorz Braun kradnie mu show? I co zachwyciło WC w jego głośnej akcji z gaśnicą?– dlaczego Jarosław Kaczyński to zwykły oszust?– czy Jacek Kurski to skuteczny menedżer czy tępy propagandzista?– czy nienawiścią można ewangelizować?– kogo według WC należałoby deportować w pierwszej kolejności: Ukraińców czy homoseksualistów?– czy mroczna przeszłość Karola Nawrockiego może być jego atutem?Na koniec: pływanie w unijnym szambie i inne takie 💩 tematy. Zaczynamy bez rozgrzewki".

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To, co wydarzyło się między Wojewódzkim a Cejrowskim, daleko wykracza poza standardową wymianę zdań. Już z opublikowanych fragmentów wideo wynika, że rozmowa szybko nabrała bardzo osobistego charakteru. "Uważasz mnie za lewackiego insekta?" – pyta prowadzący, na co Cejrowski bez wahania odpowiada: "Resortowe dziecko i obrzydliwy typ. Wychowanie przez takiego ojca bądź brak wychowania przez takiego ojca, który zajmował się zabijaniem ludzi...".

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Te słowa natychmiast wywołały ostrą reakcję Wojewódzkiego, który przerwał: "Poczekaj, nie dopisuj mojemu staremu cech zbrodniczych". To jednak nie koniec osobistych ataków. Na pytanie Wojewódzkiego, czy jest "przedstawicielem establishmentu i salonu", podróżnik krótko odparł "tak", dodając: "I to tego złego, najgorszego, czerwonego, obrzydliwego, tęczowego. Tak". Z tak postawionym murem, próba dialogu o wspólnych płaszczyznach ("Nie uważasz, że my jesteśmy ludźmi, którzy ciągle...") została szybko zgaszona przez Cejrowskiego: "Nie ma 'my'. Między nami jest tak drastyczny rów...".

"Po tej rozmowie wiem jedno. Wolę przez siedem pokoleń być resortowym dzieckiem niż przez jedno, Takim Rzymskim Katolikiem" – podsumował rozmowę w swoich mediach społecznościowych gwiazdor TVN-u.

Jutro Wojewódzki startuje z nowym podcastem i widzę, że na premierę wybrał gościa który da mu wyświetlenia. https://t.co/hKrvMsnSMd— Wąski (@josearcadio88) October 11, 2026

Galeria poniżej: Tak się zmieniał Wojciech Cejrowski

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