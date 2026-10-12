Krzysztof Rutkowski pławi się w luksusie. Tak mieszka detektyw i były poseł

Krzysztof Rutkowski kojarzy się ze światem celebrytów, ale mało kto pamięta, że przed laty był politykiem. Już w latach 90. próbował swych sił w tym świecie. W wyborach w 1993 bez powodzenia kandydował do Sejmu z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform w województwie skierniewickim. W wyborach parlamentarnych w 2001 uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z ramienia Samoobrony. 12 grudnia 2001 wystąpił z klubu parlamentarnego i partii, później zasiadał w kole poselskim Partii Ludowo-Demokratycznej, Federacyjnym Klubie Parlamentarnym i kole poselskim Stronnictwa Gospodarczego.

Pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 2003 do 2004 był obserwatorem, a od maja do lipca 2004 posłem do Parlamentu Europejskiego V kadencji. W PE zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej.

Rutkowski mieszka w eleganckim domu. Luksus aż kapie!

Kilka lat temu "Super Express" odwiedził Krzysztofa Rutkowskiego w jego domu. Wówczas pokazał on naszym dziennikarzom z programu "Politycy od kuchni", jak mieszka. I faktycznie, jeśli chodzi o wnętrza domu Rutkowskiego to jest na czym oko zawiesić.

Wrażenie robi przede wszystkim przydomowy basen, ale też sypialnia, w której nie brakowało akcentów religijnych, znajdował się tam różaniec: - Pan Jezus musi zawsze o nas dbać - podkreślał wówczas Krzysztof Rutkowski, a pokazując różaniec, ale i pistolet, zaznaczył, że to właśnie jest "bezpieczeństwo".

W czasie wizyty u Rutkowskiego dziennikarze zajrzeli też do kuchni detektywa. Ta urządzona jest w nowoczesnym stylu, na środku ma wkomponowaną wyspę, jest tam wiele miejsca do pracy. Czy Krzysztof Rutkowski gotuje? - Krzysztof Rutkowski dziś nie gotuje – przyznał wtedy w rozmowie z dziennikarzami i dodał, że korzysta z diety pudełkowej. W domu jest też jadalnia, a w niej zaskoczeniem mogą być dwa krzesła stylizowane na trony! Wrażenie robi też łazienka, w której śmiało można się zrelaksować w dużej wannie. Niżej zobaczycie zdjęcia z domu Krzysztofa Rutkowskiego.

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