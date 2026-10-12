Główna wygrana Lotto na Podkarpaciu. Dla gracza to było najlepiej wydane 30 zł

Gracz z Przemyśla wygrał 740 tys. zł, kupując zdrapkę Giga Linie za 30 zł.

Szczęśliwy los został zakupiony w poniedziałek, 12 października, w punkcie przy ul. Lelewela w Przemyślu.

Główna wygrana Lotto. 30 zł zamienione w 740 tys. zł

Czasami wystarczy jeden niepozorny zakup, by znaleźć się w zupełnie nowej sytuacji finansowej. Tak właśnie stało się na Podkarpaciu, gdzie zdrapka Giga Linie okazała się wyjątkowo szczęśliwa. Gracz wydał na nią 30 zł, a nagrodą okazała się główna wygrana w tej grze w wysokości 740 000 zł.

Kwota robi wrażenie i trudno się dziwić, że taka wiadomość przyciąga uwagę. Dla wielu osób 30 zł to suma przeznaczana na drobne codzienne przyjemności. Tym razem jednak pieniądze wydane na zdrapkę przyniosły nagrodę, która może oznaczać znacznie większe możliwości: od realizacji odkładanych planów po poprawę domowego budżetu.

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju szczęśliwe historie należą do rzadkości. Gry losowe wiążą się z ryzykiem, a zakup zdrapki nie gwarantuje wygranej.

Szczęśliwy los kupiony w Przemyślu

Miejsce, w którym padła wysoka wygrana, znajduje się przy ul. Lelewela w Przemyślu. To właśnie tam, w poniedziałek 12 października, kupiono los, który przyniósł 740 tys. zł. Jedna decyzja zakupowa wystarczyła, by zwykły dzień nabrał zupełnie innego znaczenia.

Zdrapka Giga Linie została wyemitowana w nakładzie 4 000 000 losów. Obecna pula na wygrane wynosi 69 130 060 złotych. Na czym polega ta gra? Wyjaśnienie znajduje się na stronie internetowej lotto.pl:

- Zdrap pole "TWOJE SYMBOLE" i każdy z 38 symboli zdrap w LINIACH z przypisaną WYGRANĄ. Skompletowanie wszystkich symboli w jednej LINII oznacza wygraną przypisaną do tej LINII. Zdrap pola BONUS 1 i BONUS 2. Znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. WYGRANE SUMUJĄ SIĘ - informuje Totalizator Sportowy.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.