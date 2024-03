Zrobiła dziewczynce komunijne paznokcie. Kwadratowe pazury z kielichem mszalnym i dolarami. W sieci burza: „czekam na pazy na chrzest”

Podczas gdy chrzestni zastawiają się, co będzie odpowiednie na prezent na pierwszą komunię dla dziewczynki, rodzice szukają idealnych stylizacji paznokci. Mimo że sakrament komunii w teorii nie ma nic wspólnego z rewią mody, to w praktyce jest zupełnie inaczej. Choć kościół kilka lat temu próbował ukrócić proceder ubierania dziewczynek w suknie przypominające ślubne i wprowadził ujednolicone stroje, to rodzice znaleźli inny sposób na to, by podkreślić wyjątkowość dnia i wyróżnić swoje dzieci. Moda komunijna przeniosła się do gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich.

Zrobiła dziewczynce komunijne paznokcie. W sieci burza: „czekam na pazy na chrzest”

Przygotowania do pierwszej komunii świętej z założenia powinny toczyć się w sferze duchowej, jednak dla wielu rodziców ważna jest także część wizualna. Dlatego rynek mody komunijnej kwitnie. W tym czasie najwięcej pracy mają gabinety związane ze strefą urody. Pięknie cha wyglądać nie tylko rodzice i goście, ale także i dzieci. Nie ma w tym przecież nic złego, wszak każdy chce wyglądać w tym dniu odpowiednio do okazji. Jednak termin „odpowiednio" może mieć wiele interpretacji. Dla niektórych odpowiednie są przedłużone paznokcie. Jedna z TikTokerek specjalizująca się w ich stylizacji pokazała w sieci film, na którym zamienia krótkie paznokietki dziewczynki w „rasowe pazury” ze zdobieniami nawiązującymi do pierwszej komunii. Na kwadratowych mlecznych tipsach są kokardki, kielich mszalny z hostią i symbol dolara.„Gdybym mogla cofnąć czas... sama bym takie miała! Marzenie każdej dziewczynki” – napisała autorka stylizacji. Na lawinę komentarzy nie trzeba było długo czekać.

- czekam na pazy na chrzest - Piękne, o której córcia będzie u mnie na rzęsach? Pewnie po solarium? -Troszkę króciutkie, myślę, że inne dziewczynki będą miały dłuższe i tej dziewczynce będzie przykro. - Można też zrobić takie małe Chrystuski uśmiechnięte oraz okrągły opatek — komentują internauci.

