Czerwcówka last minute. Tuż przed wyjazdem taniej już nie będzie

Układ kalendarza w 2026 roku jest wyjątkowo łaskawy dla osób spragnionych odpoczynku. Boże Ciało wypada 4 czerwca, co oznacza, że wystarczy wziąć tylko jeden dzień wolnego w piątek, aby cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem. Taka okazja sprawiła, że tysiące Polaków ruszyły do serwisów rezerwacyjnych, a efekty tego oblężenia widać teraz w ofertach last minute. Jeśli liczysz na to, że tuż przed wyjazdem upolujesz wyjątkową okazję cenową, możesz się mocno rozczarować.

Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem gwałtownego „wypłukiwania” najtańszych ofert z rynku. W pierwszej kolejności zniknęły budżetowe pensjonaty, mniejsze kwatery prywatne oraz domki w atrakcyjnych cenach. To, co zostało w puli dostępnej na kilka dni przed weekendem, to w dużej mierze hotele o wyższym standardzie, obiekty typu premium oraz luksusowe apartamenty. Ich stawki bazowe są znacznie wyższe, a ogromny popyt dodatkowo motywuje właścicieli do podnoszenia cen w ostatniej chwili.

Warto pamiętać, że systemy rezerwacyjne działają w oparciu o dynamiczne algorytmy. Gdy dostępność miejsc w danym regionie spada poniżej krytycznego poziomu, ceny pozostałych pokoi automatycznie idą w górę. Oznacza to, że za ten sam standard pokoju dzisiaj zapłacisz znacznie więcej, niż osoby, które decyzję o wyjeździe podjęły jeszcze kilka tygodni temu.

Góry bez miejsc. Kto nie zarezerwował, zapłaci więcej

Polskie góry od lat są jednym z najchętniej wybieranych kierunków na czerwcowy weekend, ale w 2026 roku sytuacja jest wyjątkowo trudna dla spóźnialskich. Według danych z portali takich jak Travelist.pl, w najpopularniejszych kurortach południowej Polski dostępna jest już zaledwie jedna trzecia wolnych miejsc noclegowych. Największe oblężenie przeżywają Zakopane, Karpacz oraz Szklarska Poręba. Znalezienie tam wolnego pokoju w rozsądnej cenie graniczy teraz z cudem.

Średnie stawki za dobę dla dwóch osób w regionach górskich oscylują wokół 600 złotych, jednak w ofertach last minute te kwoty bywają znacznie wyższe. Wzrost cen rok do roku wynosi około 10 procent, co przy braku tanich alternatyw zmusza turystów do sięgania głębiej do portfela. Dużym zainteresowaniem cieszy się także cała Małopolska, gdzie liczba rezerwacji wzrosła o 66 procent. Jeśli twoim marzeniem jest spacer po górskich szlakach, przygotuj się na to, że zamiast przytulnego, taniego pensjonatu, systemy wyświetlą ci głównie droższe hotele oferujące strefy SPA i pełne wyżywienie.

Mazury hitem tegorocznej czerwcówki. Luksus kosztuje

Prawdziwym zaskoczeniem tegorocznego sezonu są Warmia i Mazury. Region ten zanotował rekordowy, bo aż 90-procentowy wzrost liczby rezerwacji w porównaniu do ubiegłego roku. Tak ogromne zainteresowanie sprawiło, że pojezierza stały się obecnie najdroższym kierunkiem w Polsce, wyprzedzając pod względem średnich cen nawet wybrzeże Bałtyku. Szukając noclegu nad jeziorami w ostatniej chwili, musisz liczyć się z wydatkiem rzędu 630-800 złotych za jedną dobę dla dwóch osób.

Skąd takie ceny? Mazury przyciągają turystów ofertą premium – nowoczesnymi hotelami z dostępem do linii brzegowej, prywatnymi pomostami i bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Ponieważ tańsze bazy noclegowe zostały wyprzedane błyskawicznie, w ofertach last minute dominują teraz obiekty z wyższej półki. Największym wzięciem cieszą się pakiety wypoczynkowe, które obejmują nie tylko nocleg, ale też dodatkowe atrakcje, co jeszcze bardziej winduje ostateczny koszt wyjazdu.

Krótki wypad na Boże Ciało. Dlaczego 1-2 dni są najdroższe?

Osoby, które planują jedynie krótki, spontaniczny wypad na jedną lub dwie doby, mogą spotkać się z największymi trudnościami. Jak wynika z analiz serwisu Nocowanie.pl, obłożenie na najkrótsze terminy w popularnych lokalizacjach sięga blisko 90 procent. Wynika to z polityki wielu obiektów noclegowych, które w okresie Bożego Ciała preferują sprzedaż całych pakietów pobytowych, trwających od czwartku do niedzieli.

Dla hotelarzy krótka rezerwacja w samym środku długiego weekendu jest często nieopłacalna, ponieważ blokuje możliwość sprzedaży dłuższego pobytu innemu klientowi. W efekcie, jeśli już znajdziesz ofertę na jedną noc, jej cena może być nieproporcjonalnie wysoka lub obłożona dodatkowymi opłatami. Szukając kompromisu, warto skierować wzrok na mniej oczywiste kierunki. Miejscowości położone na obrzeżach głównych kurortów lub regiony o mniejszym natężeniu ruchu turystycznego mogą być jedyną szansą na znalezienie noclegu, który nie zrujnuje twojego budżetu tuż przed samym wyjazdem.

