Odkryj świat Pippi! Ingka Centres zaprasza rodziny do czterech centrów handlowych na zabawę pełną kreatywności

W wybranych lokalizacjach wydarzenia towarzyszą obchodom Dnia Dziecka oraz Międzynarodowego Dnia Zabawy, który obchodzony jest na świecie 11 czerwca, a w innych stanowią wakacyjną propozycję pełną ruchu, śmiechu i letniej beztroski. Port Łódź jako pierwszy zaprosił do zabawy. Główną atrakcją są trójwymiarowe instalacje, na które dzieci mogą wchodzić, przebierać się w przygotowane stroje i swobodnie się bawić, tworząc własne przygody inspirowane Pippi Pończoszanką. Dodatkowo na odwiedzających czekają tory przeszkód, kolorowe rekwizyty, fantazyjne elementy scenografii oraz Willa Śmiesznotka – zestaw aktywności, który od pierwszej chwili zachęca do ruchu, śmiechu i kreatywnej zabawy.

Jednym z elementów programu będzie również hobby horsing – viralowa aktywność ze Skandynawii, która zdobywa światową popularność. To pełna fantazji i ruchu forma zabawy, łącząca jazdę na koniku na kiju z elementami gimnastyki i skoków. Teraz ten światowy fenomen debiutuje w polskich centrach handlowych zarządzanych przez Ingka Centres, gdzie każdy – niezależnie od wieku – może spróbować swoich sił.

Cały program wydarzeń powstał dzięki partnerstwu Ingka Centres z Fundacją Astrid Lindgren. Wybór Pippi Pończoszanki jako bohaterki kampanii jest naturalnym nawiązaniem do skandynawskich korzeni Ingka Centres i wartości, które od lat kształtują markę. To współpraca, która podkreśla wartości idealnie wpisujące się w Dzień Dziecka: odwagę, wolność, kreatywność i beztroskę. Wydarzenia nawiązują również do Międzynarodowego Dnia Zabawy – święta ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które podkreśla znaczenie zabawy dla dobrostanu dzieci i społeczności na całym świecie. To globalna inicjatywa wspierana przez wiele organizacji działających na rzecz dzieci, w tym Ingka Centres. Pippi od lat inspiruje dzieci i dorosłych, pokazując, że zabawa nie jest dziecinna, lecz ważna: buduje pewność siebie, wzmacnia relacje i wnosi do codzienności energię, której wszyscy potrzebujemy. Programy centrów zostały przygotowane tak, by zapewnić uczestnikom jak najwięcej ruchu, śmiechu i inspirujących doświadczeń. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Pippi zawsze powtarzała, że warto próbować nowych rzeczy – i my w pełni się z tym zgadzamy. Dzień Dziecka to idealny moment, by zaprosić rodziny do wspólnej, pełnej odwagi i śmiechu zabawy – podkreśla Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Emilia Szkudlarek, dyrektorka Wola Parku, dodaje: Wola Park od lat tworzy przestrzeń, w której rodziny mogą spędzać czas w sposób wartościowy i radosny. Wspólne skoki, śmiech i

odrobina szaleństwa – to idealny sposób na rozpoczęcie wakacji i cieszenie się letnią beztroską.

Zabawa jest uniwersalnym językiem – łączy pokolenia i pozwala nam na chwilę oderwać się od codzienności. Dlatego tak chętnie włączyliśmy się w kampanię „Odkryj świat Pippi”. W każdym z nas jest odrobina Pippi: odwagi, fantazji i gotowości do spróbowania czegoś nowego – mówi z kolei Ewa Kolondra, dyrektorka Alei Bielany.

Wspólna zabawa we wszystkich czterech centrach handlowych

Port Łódź (Łódź): 22–30 maja

Pełne zanurzenie w świecie Pippi: statek Hoppetossa, naleśnikowe rzutki, atelier z przebraniami, warsztaty slime, kącik czytelniczy, zabawa w kuchnię, poszukiwacze skarbów oraz hobby horsing.

Dodatkowo Port Łódź przygotował serię niespodzianek i prezentów oraz wyjątkowy konkurs (organizowany we wszystkich centrach), w którym nagrodą główną jest rodzinny wyjazd do Astrid Lindgren World w Szwecji. Szczegóły będą ujawniane w mediach społecznościowych centrum.

Aleja Bielany (Wrocław): 1–13 czerwca

Radosny program obchodów Dnia Dziecka, w którym znajdą się m.in. naleśnikowe rzutki, garderoba Pippi, „Pippi power – podnieś konia Alfredo!” oraz aktywności ruchowe, w tym hobby horsing. W wybrane dni – 1, 5, 6 i 13 czerwca – zaplanowano dodatkowe animacje, które wzbogacą program i zapewnią jeszcze więcej atrakcji najmłodszym.

SKENDE Shopping (Lublin): 15–28 czerwca

Centrum dołącza do ogólnopolskiej kampanii, oferując liczne atrakcje inspirowane światem Pippi. Wśród nich – hobby horsing jako jedna z aktywności ruchowych.

Wola Park (Warszawa): 30 czerwca–19 lipca

Rodzinny program pełen kreatywności: warsztaty z robienia magicznego kleju Pippi we Współdzielniku, konkurs z Teatrem Rampa, aktywności inspirowane Pippi oraz hobby horsing.