Chroni przed złą energią i przynosi szczęście. Chorwaci wydobywają to niezwykłe bogactwo z dna morza

Anna Wojnowska
2026-07-21 18:51

Większość turystów opuszcza chorwacki Trogir z plastikowym magnesem lub tanią buteleczką oliwy z marketu, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to kamienne miasto kryje w swoich murach prawdziwe skarby. Trogir, nazywany „miastem mistrzów”, od stuleci słynie z unikalnego rzemiosła, którego tradycje przetrwały w ukrytych zaułkach starówki. Odkryj autentyczne pamiątki, które pachną migdałami, mienią się głęboką czerwienią Adriatyku i pozwalają zabrać ze sobą duszę dalmatyńskiego słońca.

Kobieta z plecakiem idzie wąską, kamienną uliczką w Trogirze. O skarbach tego chorwackiego miasta przeczytasz na PoradyPlus.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Większość turystów wywozi stąd zwykłe magnesy. Prawdziwym skarbem Trogiru jest „krwawe złoto Adriatyku”

Legendarny Trogirski Rafijoli. Słodka tajemnica z wieży Kamerlengo

Wąskie, wybrukowane kamieniem uliczki Trogiru skrywają zapach, który natychmiast budzi zmysły – aromat pieczonych migdałów, skórki pomarańczowej i szlachetnego likieru Maraschino. To zasługa Trogirskich Rafijoli, tradycyjnych ciasteczek o kształcie półksiężyca, z którymi wiąże się urocza legenda. Według podań, w murach tutejszej twierdzy Kamerlengo więziona była niegdyś piękna dziewczyna o nazwisku Rafioli. Czekając na uwolnienie przez ukochanego, skracała sobie czas, piekąc te nieziemskie słodkości. Gdy w końcu oswobodził ją trogirski szlachcic, zabrał ją do swojego zamku, gdzie do końca życia przygotowywała dla niego te małe kulinarne dzieła sztuki. Dziś te kruche ciasteczka z bogatym, aromatycznym nadzieniem migdałowym to nie tylko pyszny przysmak, ale i najsłodsza pamiątka z podróży, która doskonale sprawdzi się jako elegancki upominek dla najbliższych.

  • Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwe trogirskie rafijoli mają idealnie kruche, cienkie ciasto oraz bogate, wilgotne nadzienie z grubo mielonych, prażonych migdałów doprawionych rumem, cytrusami i likierem maraschino. Po upieczeniu są delikatnie skrapiane wodą z dodatkiem maraschino i obsypywane kryształkami cukru, co nadaje im charakterystyczny, mieniący się wygląd.
  • Gdzie szukać? Najlepsze, tradycyjnie wypiekane ciasteczka można kupić w lokalnych cukierniach, rodzinnych piekarniach oraz w wyspecjalizowanych sklepach z dalmatyńskimi delikatesami, takich jak kultowy Delicium Nostrum na trogirskiej starówce.
  • Transport i przepisy. Podróżując samolotem, możesz bez przeszkód spakować te pyszne ciasteczka do bagażu podręcznego, ponieważ nie zawierają one płynów i łatwo przechodzą kontrolę bezpieczeństwa. Jeśli wybierasz podróż autem, zyskujesz pełną swobodę w ilości zakupionych przysmaków, jednak pamiętaj, by przewozić je w chłodnym miejscu, z dala od nagrzanych powierzchni, aby zachowały idealną świeżość.

Krwawe złoto Adriatyku. Unikalna biżuteria z czerwonego koralu

Czerwień chorwackiego koralu szlachetnego (crveni koralj) to jeden z najbardziej fascynujących symboli wybrzeża Dalmacji. Wydobywany z głębin Morza Adriatyckiego przez certyfikowanych poławiaczy, od stuleci jest surowcem, z którego lokalni jubilerzy tworzą zapierające dech w piersiach precjoza. Trogirscy mistrzowie złotnictwa, wierni wielopokoleniowym tradycjom, ręcznie formują, szlifują i oprawiają te naturalne dary morza w srebro lub złoto. Koralom przypisuje się magiczną moc – według lokalnych wierzeń chronią one przed złą energią i przynoszą szczęście. Zakup koralowego naszyjnika, delikatnych kolczyków czy bransoletki to inwestycja w autentyczne dzieło sztuki użytkowej. To pamiątka na całe życie, która z każdym rokiem zyskuje na wartości emocjonalnej i materialnej, będąc przy tym niezwykle wysublimowanym podarunkiem.

  • Jak rozpoznać oryginał? Naturalny czerwony koral jest ciężki, chłodny w dotyku i posiada subtelne, nieregularne odcienie oraz drobne niedoskonałości struktury, które świadczą o jego organicznym pochodzeniu. Zawsze żądaj od sprzedawcy oficjalnego certyfikatu autentyczności potwierdzającego pozyskanie surowca z Adriatyku, co odróżni go od plastikowych i barwionych podróbek.
  • Gdzie szukać? Odwiedź tradycyjne pracownie jubilerskie i małe butiki autorskie w obrębie murów starego miasta, na przykład rodzinny salon Mišel Trogir, który od pokoleń słynie z rzemieślniczej obróbki koralowców.
  • Transport i przepisy. Podróżując samolotem, wartościową biżuterię zawsze przewoź w bagażu podręcznym, najlepiej w oryginalnym etui, chroniącym ją przed zarysowaniem. Podróżując autem, masz pełną swobodę przewozu, lecz upewnij się, że kosztowności spoczywają w bezpiecznym schowku lub są dobrze ukryte przed słońcem i wzrokiem osób postronnych na czas postojów.

Ciemny nektar Dalmacji. Tradycyjny likier z chleba świętojańskiego

Chleb świętojański, czyli karob, to roślina, która na dobre wpisała się w krajobraz dalmatyńskiego wybrzeża i wysp otaczających Trogir. Te podłużne, ciemnobrązowe strąki o naturalnie słodkim, przypominającym kakao smaku, od stuleci służą lokalnym rzemieślnikom do produkcji wyjątkowego specjału – likieru Rogačica. Powstaje on w wyniku powolnej maceracji owoców karobu w mocnej, domowej lozie (bimbru z winogron) z dodatkiem cukru i dojrzewa w promieniach śródziemnomorskiego słońca. Efektem jest gęsty, ciemny trunek o głębokim, karmelowo-czekoladowym aromacie, który idealnie oddaje leniwy klimat dalmatyńskiego popołudnia. Butelka rzemieślniczej Rogačicy to doskonały sposób na przedłużenie wakacji w domu lub niebanalny podarunek dla koneserów niszowych alkoholi.

  • Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjna Rogačica ma intensywną, ciemnobrązową barwę, jest naturalnie mętna i na dnie butelki może posiadać delikatny osad z cząstek karobu. Unikaj produktów o idealnie klarownej strukturze i jaskrawych kolorach, które mogą wskazywać na masową produkcję przy użyciu sztucznych aromatów i barwników.
  • Gdzie szukać? Prawdziwych, domowych likierów najlepiej szukać bezpośrednio u lokalnych wytwórców na zielonym targu w Trogirze (Trogirski Pazar) lub w małych sklepach rodzinnych z certyfikowanymi produktami rolniczymi.
  • Transport i przepisy. Podróżując samolotem, pamiętaj, że butelka likieru o pojemności powyżej 100 ml musi bezwzględnie trafić do bagażu rejestrowanego – najlepiej owiń ją miękkimi ubraniami. Jeśli natomiast jedziesz autem, te ograniczenia Cię nie dotyczą – musisz jedynie zadbać o bezpieczne i stabilne spakowanie butelek w bagażniku.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Trogirze

Kupując pamiątki w Trogirze, omijaj szerokim łukiem stragany zlokalizowane tuż przed mostem prowadzącym na starówkę oraz te przy głównym deptaku nadmorskim – to tam kumuluje się tania, masowa produkcja sprowadzana z Azji. Prawdziwe skarby Dalmacji, oznaczone lokalnym godłem mistrzowskim, wymagają wejścia w głąb labiryntu kamiennych uliczek i bezpośredniej rozmowy z rzemieślnikiem. Nie bój się pytać o historię każdego przedmiotu, bo to właśnie te opowieści sprawiają, że przywiezione rzeczy stają się czymś więcej niż tylko dekoracją – zamieniają się w najcenniejszy zapis Twoich podróżniczych wspomnień.

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