Sprytna sierpniówka – zdradzamy najgorętsze kierunki na przedłużony weekend

Twój przepis na przedłużony weekend bez obciążania portfela

Sierpień naturalnie sprzyja przedłużaniu letniego wypoczynku, a tegoroczny kalendarz wyjątkowo to ułatwia. Ze względu na święto 15 sierpnia przypadające w sobotę, dla wielu z nas piątek 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy. Dobierając do tego zaledwie jeden dzień urlopu – czwartek lub poniedziałek – zyskujemy czas na komfortowy, czterodniowy city break. Ten dodatkowy dzień to nie tylko przestrzeń na swobodną eksplorację nowych destynacji, ale przede wszystkim większa elastyczność, która jest kluczem do upolowania najlepszych ofert. Decydując się na urlop w czwartek, wydłużamy weekend od strony wylotu. Z kolei przesunięcie powrotu na poniedziałek pozwala często uniknąć najdroższej taryfy lotniczej.

Wakacyjne hity sierpnia: gdzie Polacy szukają słońca i przygód?

Skyscanner prześwietlił trendy w wyszukiwaniach na sierpień i wytypował pięć absolutnych hitów na tegoroczną sierpniówkę! Każde z tych miejsc jest zupełnie inne, ale łączy je jedno: są stworzone na krótki, kilkudniowy reset od codzienności.

Rzym, cena biletów od 403 zł

Wieczne Miasto niezmiennie króluje w sercach polskich podróżnych. Sierpień w Rzymie ma niepowtarzalny, nieco spokojniejszy klimat, kiedy tempo życia zwalnia, a miasto oddaje się wakacyjnemu relaksowi.

Londyn, cena biletów od 611 zł

Globalna metropolia, która nigdy się nie nudzi. Londyn zrzesza światowej klasy muzea, kultową architekturę i niesamowitą energię.

Barcelona, cena biletów od 811zł

Idealny miks tętniącej życiem metropolii i leniwego wypoczynku na plaży. Stolica Katalonii to idealny kierunek dla tych, którzy nie chcą wybierać między zwiedzaniem a szumem fal.

Alicante, cena biletów od 873 zł

To doskonały wybór dla poszukiwaczy słońca, oferujący szerokie plaże wybrzeża Costa Blanca, gwarantowaną pogodę i swobodny, nadmorski klimat. · Paryż, cena biletów od 904 zł**

Ponadczasowa europejska stolica sztuki i mody, do której z łatwością i w kilkadziesiąt minut dotrzemy z większości polskich lotnisk.

Podróże 360°: cała sierpniówka zorganizowana w jednej aplikacji

Jeśli organizacja wyjazdu last minute kojarzy się głównie ze stresem, ekosystem Skyscanner pozwoli o nim skutecznie zapomnieć. Platforma jako kompleksowe połączenie wszystkich niezbędnych funkcji pozwala użytkownikom na zarządzanie całym procesem z poziomu smartfona – od wyszukania optymalnego lotu, przez rezerwację noclegu, aż po wynajem samochodu na lotnisku.

Spontaniczni podróżni zyskują także potężne wsparcie w postaci trzech funkcji chroniących ich budżet:

1. NOWOŚĆ: Zaplanuj podróż samochodem

City break w europejskiej metropolii to świetny wybór, ale i doskonała baza wypadowa do dalszej eksploracji. Nie ma lepszego sposobu na ucieczkę od utartych szlaków i odkrycie lokalnych zakątków niż wynajem auta. Aby to ułatwić, Skyscanner wprowadził nową funkcję planowania trasy. Narzędzie teraz nie tylko znajduje najkorzystniejszą ofertę wynajmu, ale z pomocą sztucznej inteligencji sugeruje najciekawsze miejsca, punkty widokowe i atrakcje, które warto uwzględnić po drodze.

2, Alerty Cenowe

Masz na oku Paryż, ale czekasz na optymalny moment? Wystarczy jedno kliknięcie, by aplikacja wysłała powiadomienie push lub e-mail o każdej, nawet najmniejszej zmianie ceny na wybranej trasie.

3. Wyszukiwanie „Cały świat”

Flagowa funkcja dla niezdecydowanych, którzy wiedzą, kiedy chcą lecieć, ale nie wiedzą, dokąd. Wybierając w polu celu podróży hasło „Cały świat”, algorytm błyskawicznie sortuje destynacje na sierpniówkę od najtańszych, podsuwając inspiracje, na które sami moglibyśmy nie wpaść