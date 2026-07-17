IV Festiwal Kultur Świata w Grodzisku Mazowieckim. Pięć dni spotkań z kulturami świata. Harmonogram wydarzeń

Grodzisk Mazowiecki w dniach 22-26 lipca 2026 roku ponownie stanie się centrum globalnych kultur, goszcząc IV Festiwal Kultur Świata.

Przygotuj się na fascynującą podróż przez tradycje Meksyku, Nowej Kaledonii, Kamerunu i polskiej diaspory z Kanady, pełną tańca i muzyki.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne! Sprawdź, jak wziąć udział w barwnych paradach i warsztatach, by nie przegapić tego unikalnego doświadczenia!

W dniach 22–26 lipca 2026 roku Grodzisk Mazowiecki już po raz czwarty stanie się miejscem spotkania kultur z różnych stron świata. Przez pięć dni mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym święcie muzyki, tańca i tradycji.

Na festiwalowych scenach zaprezentują się artyści z Meksyku, Paragwaju, Nowej Kaledonii, Kamerunu oraz Polski, a także wyjątkowy gość - polonijny zespół z Kanady.

Tegoroczna edycja będzie okazją do poznania niezwykle różnorodnych kultur - od rytuałów Melanezji i afrykańskich widowisk tanecznych, przez żywiołowy folklor Ameryki Łacińskiej, aż po tradycje polskiego Podhala oraz polskiej diaspory w Ameryce Północnej. Po raz czwarty Grodzisk Mazowiecki będzie tętnił festiwalowym życiem: codzienne widowiska plenerowe, wieczorne potańcówki, występy zespołów na targowisku miejskim, uroczyste odsłonięcie muralu, festiwalowa barwna parada, warsztaty i wielki finał w Hali Widowiskowej. Dodatkowo w ramach festiwalu realizowane jest taneczne wyzwanie, które polega na nauce wspólnego tańca w rytmach tegorocznej edycji.

Na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu wstęp wolny.

W IV edycji festiwalu wystąpią:

OLOBATCH VAKAKARE - Nowa Kaledonia

Zespół OLOBATCH VAKAKARE reprezentuje kulturę Kanaków – rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii. Publiczność zobaczy tradycyjne tańce, wielogłosowe śpiewy oraz widowiskowe układy choreograficzne wykonywane przy akompaniamencie instrumentów z bambusa i drewna. To niezwykła okazja, by poznać autentyczną kulturę Melanezji – jednego z najbardziej odległych zakątków świata.

Ballet de la Diaspora Camerounaise - Kamerun

Kamerun reprezentować będzie uznany zespół promujący dziedzictwo jednego z najbardziej różnorodnych kulturowo państw Afryki. Artyści prezentują tradycje czterech głównych regionów kulturowych Kamerunu, łącząc dynamiczne tańce, śpiew, tradycyjne instrumenty oraz efektowne stroje.

Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de México - Meksyk

Publiczność zobaczy barwne tańce z różnych regionów Meksyku, wirujące suknie, tradycyjne stroje i żywiołową muzykę. Szczególnym elementem programu będzie widowisko inspirowane kulturą Azteków – z monumentalnymi pióropuszami, rytualnymi choreografiami i potężnym brzmieniem bębnów.

Elenco Folklórico Surcos de mi Tierra - Paragwaj

W repertuarze zespołu znajdują się najbardziej charakterystyczne tańce i melodie Paragwaju – żywiołowe polki paragwajskie, nastrojowe guaranie oraz efektowne choreografie wykonywane w tradycyjnych strojach. Artyści z powodzeniem reprezentowali swój kraj na festiwalach w Europie i Ameryce Łacińskiej, zachwycając publiczność autentycznością oraz sceniczną energią.

Zespół Regionalny Biołodunajcanie - Polska

Polskę podczas Festiwalu reprezentować będzie Zespół Regionalny Biołodunajcanie z Białego Dunajca – jedna z najbardziej cenionych grup folklorystycznych Podhala. Od 2004 roku zespół pielęgnuje tradycje góralskie, przekazując je kolejnym pokoleniom. Liczy około 150 członków – dzieci, młodzież i dorosłych – dzięki czemu stanowi przykład międzypokoleniowej działalności artystycznej. W repertuarze znajdują się tradycyjne tańce, pieśni, widowiska obrzędowe oraz autentyczna muzyka góralska.

Gość specjalny - Polonia Regina z Kanady

Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Polonia Regina z Kanady – zespół od ponad 55 lat pielęgnujący polskie tradycje taneczne i muzyczne poza granicami kraju. W repertuarze znajdują się tańce i pieśni z różnych regionów Polski prezentowane w tradycyjnych strojach ludowych. Ich obecność podczas festiwalu będzie symbolicznym spotkaniem z Polakami mieszkającymi tysiące kilometrów od ojczyzny, którzy z ogromną dumą pielęgnują swoje korzenie.

Autor: Festiwal Kultur Świata/ Materiały prasowe Festiwal Kultur Świata

IV Festiwal Kultur Świata to nie tylko seria koncertów i widowisk folklorystycznych, ale przede wszystkim przestrzeń spotkania ludzi, tradycji i wartości, które łączą mimo różnic kulturowych. Wydarzenie od czterech lat udowadnia, że muzyka, taniec i sztuka są uniwersalnym językiem porozumienia, budującym wzajemny szacunek i otwartość na świat. Przez pięć lipcowych dni Grodzisk Mazowiecki ponownie stanie się miejscem, w którym spotkają się tradycje z różnych kontynentów, tworząc wyjątkową atmosferę jednego z najbardziej barwnych wydarzeń kulturalnych na Mazowszu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.festiwalkulturswiata.grodzisk.pl oraz na oficjalnym profilu Festiwalu Kultur Świata w serwisie Facebook: www.facebook.com/festiwalkulturswiatagrodziskmazowiecki/

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