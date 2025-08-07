Grodzisk Mazowiecki – przez pięć dni stolicą kultur świata! Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-07 16:00

Za nami wyjątkowe, pełne emocji i kolorów wydarzenie – III Festiwal Kultur Świata! W dniach 23–27 lipca 2025 roku Grodzisk Mazowiecki stał się miejscem prawdziwego święta folkloru, tańca i muzyki z najdalszych zakątków globu.

Podczas pięciodniowego wydarzenia zaprezentowały się zespoły z Indii, Tahiti, Kostaryki, Francji/Brazylii oraz Polski, przedstawiając różnorodne formy wyrazu kulturowego: od widowisk taneczno-muzycznych, przez warsztaty i spotkania, aż po wspólne działania z mieszkańcami.

Na scenie głównej w Parku Skarbków wystąpili m.in.:

  • Bollywood Masala Orchestra (Indie) – zespół łączący muzykę, taniec i elementy cyrkowe,
  • Rey Curré (Kostaryka) – prezentujący tradycje rdzennej ludności Ameryki Środkowej,
  • Les Batuc’Ados (Francja/Brazylia) – młodzieżowa formacja perkusyjna z wpływami rytmów karaibskich i afrykańskich,
  • ZTL „Pruszkowiacy” (Polska) – reprezentujący bogatą tradycję polskiego folkloru.

Wydarzeniom scenicznym towarzyszyły liczne atrakcje: uroczyste odsłonięcie muralu festiwalowego przy ul. Szczerkowskiego i Teligi w Grodzisku Mazowieckim, taneczne potańcówki w parku, barwna Parada Festiwalu Kultur Świata ulicami miasta oraz wspólny taniec mieszkańców w ramach „Festiwalowego wyzwania tanecznego”. Odsłonięcie muralu to już stała tradycja Festiwalu Kultur Świata – nieodłączny element każdej edycji tego wyjątkowego wydarzenia. Każdego roku powstaje nowe, unikalne dzieło, które nie tylko uświetnia przestrzeń miejską, ale też symbolicznie upamiętnia temat przewodni wydarzenia. W tym roku mural prezentuje tańczącą słowiańską parę.

Kulminacyjnym punktem festiwalu był spektakularny koncert finałowy w Hali Widowiskowo-Sportowej CAIIS w Grodzisku Mazowieckim.

Naprawdę cieszymy się z tego, że możemy czerpać z innych kultur i uczyć się od siebie nawzajem

– mówił podczas finału festiwalu Tomasz Krupski, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Zaproponowana przez nas oferta okazała się atrakcyjna dla rodzin nie tylko z Grodziska Mazowieckiego, ale również z całego regionu, a nawet z Polski. Festiwal w Grodzisku Mazowieckim potwierdził swoją rangę jako wydarzenie promujące otwartość, dialog międzykulturowy i aktywny udział społeczności lokalnej

– dodał.

Przepiękną niespodzianką dla zgromadzonej podczas finału publiczności był wspólny taniec zespołów festiwalowych z Indii, Tahiti, Kostaryki, Francji/Brazylii oraz Polski do utworu L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra ft. Kayah, Laboratorium Pieśni - Jesień - Tańcuj - z filmu „Chłopi”. Wspólny taniec to symbol jedności kultur, wzajemnego szacunku i międzynarodowej współpracy. To artystyczne spotkanie różnych tradycji tanecznych i muzycznych, które – mimo odmiennych korzeni – potrafią stworzyć spójną, poruszającą opowieść, a to wszystko przed publicznością w Grodzisku Mazowieckim.

Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Kultur Świata były bezpłatne i dostępne dla szerokiej publiczności. Do zobaczenia za rok! Fotorelacje z wydarzenia można obejrzeć na profilach: https://www.facebook.com/GrodziskMazowiecki/ oraz www.facebook.com/festiwalkulturswiatagrodziskmazowiecki

Polecany artykuł:

To historyczne miejsce na mapie Polski musisz zobaczyć. Wypad na weekend do Mal…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRODZISK MAZOWIECKI