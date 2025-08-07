Grodzisk Mazowiecki – przez pięć dni stolicą kultur świata! Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Podczas pięciodniowego wydarzenia zaprezentowały się zespoły z Indii, Tahiti, Kostaryki, Francji/Brazylii oraz Polski, przedstawiając różnorodne formy wyrazu kulturowego: od widowisk taneczno-muzycznych, przez warsztaty i spotkania, aż po wspólne działania z mieszkańcami.

Na scenie głównej w Parku Skarbków wystąpili m.in.:

Bollywood Masala Orchestra (Indie) – zespół łączący muzykę, taniec i elementy cyrkowe,

Rey Curré (Kostaryka) – prezentujący tradycje rdzennej ludności Ameryki Środkowej,

Les Batuc’Ados (Francja/Brazylia) – młodzieżowa formacja perkusyjna z wpływami rytmów karaibskich i afrykańskich,

ZTL „Pruszkowiacy” (Polska) – reprezentujący bogatą tradycję polskiego folkloru.

Wydarzeniom scenicznym towarzyszyły liczne atrakcje: uroczyste odsłonięcie muralu festiwalowego przy ul. Szczerkowskiego i Teligi w Grodzisku Mazowieckim, taneczne potańcówki w parku, barwna Parada Festiwalu Kultur Świata ulicami miasta oraz wspólny taniec mieszkańców w ramach „Festiwalowego wyzwania tanecznego”. Odsłonięcie muralu to już stała tradycja Festiwalu Kultur Świata – nieodłączny element każdej edycji tego wyjątkowego wydarzenia. Każdego roku powstaje nowe, unikalne dzieło, które nie tylko uświetnia przestrzeń miejską, ale też symbolicznie upamiętnia temat przewodni wydarzenia. W tym roku mural prezentuje tańczącą słowiańską parę.

Kulminacyjnym punktem festiwalu był spektakularny koncert finałowy w Hali Widowiskowo-Sportowej CAIIS w Grodzisku Mazowieckim.

Naprawdę cieszymy się z tego, że możemy czerpać z innych kultur i uczyć się od siebie nawzajem

– mówił podczas finału festiwalu Tomasz Krupski, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Zaproponowana przez nas oferta okazała się atrakcyjna dla rodzin nie tylko z Grodziska Mazowieckiego, ale również z całego regionu, a nawet z Polski. Festiwal w Grodzisku Mazowieckim potwierdził swoją rangę jako wydarzenie promujące otwartość, dialog międzykulturowy i aktywny udział społeczności lokalnej

– dodał.

Przepiękną niespodzianką dla zgromadzonej podczas finału publiczności był wspólny taniec zespołów festiwalowych z Indii, Tahiti, Kostaryki, Francji/Brazylii oraz Polski do utworu L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra ft. Kayah, Laboratorium Pieśni - Jesień - Tańcuj - z filmu „Chłopi”. Wspólny taniec to symbol jedności kultur, wzajemnego szacunku i międzynarodowej współpracy. To artystyczne spotkanie różnych tradycji tanecznych i muzycznych, które – mimo odmiennych korzeni – potrafią stworzyć spójną, poruszającą opowieść, a to wszystko przed publicznością w Grodzisku Mazowieckim.

Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Kultur Świata były bezpłatne i dostępne dla szerokiej publiczności. Do zobaczenia za rok! Fotorelacje z wydarzenia można obejrzeć na profilach: https://www.facebook.com/GrodziskMazowiecki/ oraz www.facebook.com/festiwalkulturswiatagrodziskmazowiecki