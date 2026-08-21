Cięcia na popularnym polskim lotnisku. Znana linia zawiesza hitowe trasy

Zimowe cięcia w Krakowie – najważniejsze informacje

Planowane przez węgierskiego przewoźnika zmiany oznaczają następujące utrudnienia:

całkowite zawieszenie tras – na zimę z krakowskiego rozkładu znikną loty do Tirany , Genui oraz Sofii ;

– na zimę z krakowskiego rozkładu znikną loty do , oraz ; skrócony sezon do Nicei – rejsy do Nicei będą realizowane tylko do 10 stycznia;

– rejsy do będą realizowane tylko do 10 stycznia; mniejsza częstotliwość połączeń – ograniczenia liczby lotów dotkną Walencję , Bukareszt , Wilno oraz Tel Awiw ;

– ograniczenia liczby lotów dotkną , , oraz ; zysk dla konkurencji – zawieszenie wybranych tras oznacza, że monopol na tych kierunkach zyska linia Ryanair.

Szczegółowy rozkład lotów – które trasy z lotniska Kraków-Balice zostaną ograniczone?

Jak czytamy na portalu Rynek Lotniczy, węgierski przewoźnik zdecydował o czasowym wstrzymaniu rejsów na kilku kluczowych trasach z Małopolski. Zmiany wejdą w życie wraz z zimowym harmonogramem i będą miały bezpośredni wpływ na komfort podróży pasażerów korzystających z portu Kraków-Balice. Najpoważniejsze cięcia dotyczą następujących kierunków:

loty do Tirany, Genui i Sofii – połączenia na tych trasach zostaną całkowicie zawieszone na czas trwania sezonu zimowego;

– połączenia na tych trasach zostaną całkowicie zawieszone na czas trwania sezonu zimowego; połączenie z Niceą – rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu, ale tylko do 10 stycznia, po czym nastąpi przerwa aż do końca marca;

– rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu, ale tylko do 10 stycznia, po czym nastąpi przerwa aż do końca marca; rejsy do Walencji – zamiast dotychczasowych sześciu lotów tygodniowo, przewoźnik zaoferuje jedynie trzy połączenia w tygodniu, z wyjątkiem okresu świąteczno-noworocznego (cztery rotacje);

– zamiast dotychczasowych sześciu lotów tygodniowo, przewoźnik zaoferuje jedynie trzy połączenia w tygodniu, z wyjątkiem okresu świąteczno-noworocznego (cztery rotacje); loty do Tel Awiwu – liczba rejsów spadnie do siedmiu tygodniowo (jeden dziennie), choć pierwotne plany zakładały dziewięć lotów w tygodniu;

– liczba rejsów spadnie do siedmiu tygodniowo (jeden dziennie), choć pierwotne plany zakładały dziewięć lotów w tygodniu; połączenia do Bukaresztu i Wilna – do stolicy Rumunii samoloty polecą dwa lub trzy razy w tygodniu zamiast czterech, natomiast w przypadku Wilna częstotliwość spadnie okresowo z czterech do trzech lotów tygodniowo.

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Poradnik dla pasażera – jakie prawa przysługują w przypadku odwołania lotu

Nagłe zmiany w rozkładach lotów i zawieszenie tras mogą wywołać spory niepokój u pasażerów, którzy zakupili bilety z dużym wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że w przypadku odwołania rejsu przez linie lotnicze, podróżnym przysługują konkretne prawa na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004. Każdy pasażer, którego lot został anulowany, ma prawo wyboru jednej z trzech opcji oferowanych przez przewoźnika.

Pierwszą z nich jest pełen zwrot kosztów biletu (w przypadku Wizz Air można również wybrać zwrot w postaci 120 procent wartości rezerwacji na konto profilu Wizz). Drugą opcją jest bezpłatna zmiana rezerwacji na inny dogodny termin lub alternatywną trasę. Trzecią możliwością jest zaoferowanie przez linię lotniczą lotu zastępczego w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeżeli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem, może przysługiwać im dodatkowe odszkodowanie finansowe w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że przewoźnik udowodni, iż anulowanie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.