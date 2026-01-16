Ferie zimowe w melt museum dla podopiecznych warszawskich domów dziecka – darmowy dzień otwarty pełen magii technologii i sztuki

To niecodzienna okazja, aby dzieci i młodzież mogły zanurzyć się w świecie, gdzie rzeczywistość spotyka się z wyobraźnią, a technologia zamienia się w narzędzie do odkrywania nowych możliwości. Od godziny 10:00 podopieczni domów dziecka wraz ze swoimi opiekunami będą mogli doświadczyć interaktywnych instalacji, które angażują wszystkie zmysły i inspirują do zadawania pytań o człowieka w świecie nowych technologii.

melt museum – więcej niż muzeum

Muzeum to przestrzeń, w której każdy może stać się częścią sztuki. To miejsce, gdzie interakcja jest kluczowa, a odwiedzający wpływają na otoczenie, kształtując je poprzez ruch, dźwięk i światło. Inicjatywa dla dzieci z domów dziecka to nie tylko możliwość darmowego zwiedzania – to także szansa na pobudzenie kreatywności oraz możliwość poczucia się częścią nowoczesnego świata sztuki cyfrowej.

„Chcemy, aby melt museum było przestrzenią dostępną dla wszystkich – miejscem, które inspiruje. Pragniemy dać dzieciom możliwość doświadczenia czegoś niezwykłego, czegoś, co może rozbudzić ich ciekawość i kreatywność” – mówi Grzegorz Jekot, współzałożyciel melt museum.

To wyjątkowa okazja, aby nauczyć się, jak technologia może być narzędziem do wyrażania siebie i tworzenia nowych światów.

„melt museum stawia na dostępność i edukację. Wierzymy, że inspirujące doświadczenia mogą mieć wpływ na przyszłość dzieci. Może to pierwsza iskra, która rozpali w nich pasję do sztuki, technologii czy nowych mediów?” – dodaje Kuba Matyka.

Odwiedź melt museum

Inicjatywa odbędzie się 12 lutego od godziny 10:00 do 14:00. Wstęp jest bezpłatny dla podopiecznych warszawskich domów dziecka i ich opiekunów. Zainteresowani wzięciem udziału poproszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem przedsięwzięcia: [email protected].

melt museum zaprasza wszystkich tych, którzy chcą odkrywać świat, w którym technologia i sztuka splatają się w jedno, tworząc niezapomniane doświadczenia.