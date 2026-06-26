Gdzie na wakacje 2026? Chorwacki kurort z polską historią w tle

Dziś Opatija jest określana chorwacką odpowiedzią na Francuską Riwierę. Zachwyca zabytkowymi willami, palmowymi alejami oraz nadmorskimi promenadami. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesną ofertą turystyczną, a wypoczynek nad Adriatykiem nabiera bardziej kameralnego i wyrafinowanego charakteru.

Miejsce, które pokochała europejska elita

Jeszcze w połowie XIX wieku Opatija była niewielką rybacką osadą. Wszystko zmieniło się za sprawą kupca Iginia Scarpy, który wybudował tutaj Villę Angiolina, nazwaną na cześć swojej zmarłej żony. Rezydencja szybko przyciągnęła uwagę najbogatszych mieszkańców monarchii austro-węgierskiej. Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił jednak wraz z uruchomieniem połączenia kolejowego z Wiedniem. Opatija błyskawicznie stała się jednym z najmodniejszych kurortów Europy Środkowej. Powstawały luksusowe hotele, wille, uzdrowiska i kawiarnie, a miasto odwiedzali najważniejsi przedstawiciele ówczesnych elit, w tym cesarz austriacki, Franciszek Józef I.

Do dziś historyczne centrum zachowało swój wyjątkowy charakter. Spacerując ulicami miasta można podziwiać architekturę przełomu XIX i XX wieku, śródziemnomorskie ogrody oraz eleganckie budynki przypominające o czasach, gdy Opatija była jednym z najważniejszych kurortów monarchii habsburskiej.

Polskie ślady nad Adriatykiem

Niewiele europejskich kurortów może pochwalić się równie silnymi związkami z Polską. Opatiję wielokrotnie odwiedzał Józef Piłsudski, który przyjeżdżał tutaj na pobyty zdrowotne i rekonwalescencję. Pamiątkowa tablica poświęcona marszałkowi znajduje się dziś przy słynnej promenadzie Lungomare. Miasto szczególnie upodobał sobie także Henryk Sienkiewicz. To właśnie podczas pobytów nad Adriatykiem pracował nad pierwszą wersją „Quo Vadis”. Jego częste wizyty

również zostały uhonorowane popiersiem polskiego noblisty umieszczonym w centrum miasta. Wśród polskich gości kurortu znajdowali się także Maria Konopnicka, Stanisław Witkiewicz oraz Stefan Żeromski.

Polskie akcenty można odnaleźć również w położonym niedaleko centrum 4-gwiazdkowym Hotelu Miarmar należącym do sieci Hunguest Hotels. Jedną z osób związanych z historią obiektu była Laura von Kaszonyi, węgierska arystokratka, która po ślubie z Hugonem Hencklem von Donnersmarckiem zamieszkała w Nakle Śląskim. Ród Donnersmarcków należał do najpotężniejszych rodzin przemysłowych XIX wieku, posiadając majątki zarówno na Górnym Śląsku, jak i w Opatiji. W 1890 r. budynek przeszedł w ręce nowej właścicielki i otrzymał nazwę Villa Neptun. Wówczas pojawiły się również charakterystyczne elementy architektoniczne inspirowane słynnym Zamkiem Miramare pod Triestem we Włoszech. Dziś Hotel Miramar tworzy kompleks historycznych willi otoczonych śródziemnomorskim ogrodem oferując 103 pokoje.

- Coraz więcej polskich turystów poszukuje miejsc, które oferują coś więcej niż tylko plażę i dobrą pogodę. Opatija jest doskonałym przykładem destynacji łączącej historię, kulturę, śródziemnomorski styl życia i wysoką jakość wypoczynku. To miejsce, które od ponad wieku przyciąga gości swoją elegancją, a dziś pozwala odkrywać Adriatyk w bardziej kameralnym i autentycznym wydaniu - mówi Lajos Labossa, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Hunguest Hotels.

Najciekawsze atrakcje Opatiji

Symbolem Opatiji pozostaje licząca około 12 kilometrów promenada Lungomare, biegnąca wzdłuż wybrzeża Adriatyku i łącząca nadmorskie miejscowości Volosko, Opatiję, Ičići, Ikę oraz Lovran. Powstała pod koniec XIX wieku trasa spacerowa pozwala podziwiać panoramę Zatoki Kvarnerskiej z widokiem na wyspy Krk i Cres. To właśnie przy promenadzie znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. To posąg Dziewczyny z Mewą, który od lat stanowi wizytówkę kurortu.

Wśród najważniejszych atrakcji miasta warto zwrócić uwagę również na Park Angiolina i historyczną Ville Angiolina, od których rozpoczął się rozwój Opatiji jako ekskluzywnego kurortu. Uzupełnieniem spaceru po mieście są kościół św. Jakuba oraz słynna Ściana Sław upamiętniająca wybitnych gości odwiedzających kurort, takich jak Albert Einstein, James Joyce czy Antoni Czechow. Dodatkowym atutem regionu jest położenie pomiędzy Adriatykiem a górami Učka, gdzie w niewielkiej odległości od miasta znajdują się średniowieczne miasteczka Istrii, winnice oraz Park Przyrody Učka oferujący liczne szlaki i punkty widokowe.

Coraz łatwiejszy dojazd z Polski

Opatija staje się również coraz bardziej dostępna dla polskich turystów. W sezonie letnim 2026 uruchomione zostały bezpośrednie połączenia lotnicze do Rijeki z Gdańska, Katowic i Lublina. Lotnisko położone na wyspie Krk znajduje się zaledwie około 30 minut jazdy samochodem od Opatiji.