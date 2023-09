Wrocław dołączył do zestawienia najlepszych farm dyniowych w Polsce. Nowa atrakcja Dolnego Sląska znajduje się w sąsiedztwie Hali Stulecia. Cena za wstęp weekend to 40 zł. Mniej kosztują bilety do niektórych farm dyniowych w Warszawie ale zazwyczaj opłaty pobierane są tam, gdzie oprócz dyń i pysznego jedzenia są także zwierzęta oraz place zabaw. Bez względu na to czy szukamy dyni idealnej do wycięcia wzorów na Halloween, pomysłu na aktywny weekend z dziećmi w Warszawie, tła do pięknych zdjęć na Instagram czy wreszcie kulinarnych doznań - farma dyń będzie do tego odpowiednia. W całej Polsce działa ich mnóstwo, a my wspólnie z magazynem Travelist przygotowaliśmy zestawienie najlepszych pomarańczowych adresów. W galerii poniżej znajdziesz najciekawsze farmy dyniowe w Polsce, ceny wstępu, atrakcje i godziny otwarcia.

ZOBACZ TEŻ: Co zrobić z dyni? Oto bajeczne pomysły na wykorzystanie królowej jesieni

Sonda Lubisz spędać czas na farmie dyniowej? Tak, uwielbiam Nie, nudzi mi się tam Nie wiem. Nigdy nie byłam/em Tak Nie