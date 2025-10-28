Glowmads – piękno w podróży. Pielęgnacja wyznacza trasę – Skyscanner wie, dlaczego!

Podróże w rytmie beauty: trend Glowmads

Rytuały pielęgnacyjne nie będą już dodatkiem do wyjazdu, lecz jego integralną częścią: spontaniczne city breaki w poszukiwaniu ulubionych kosmetyków czy dalekie wyprawy do miejsc słynących z filozofii świadomej pielęgnacji. Coraz więcej podróżnych (17%) planuje w trakcie podróży odkrywać unikalne produkty i lokalne rytuały beauty. Jak pokazują dane ankiety OnePoll przeprowadzone dla marki Skyscanner, 32% polskich podróżnych poluje na kosmetyki niedostępne w kraju, 27% korzysta z okazji w lotniskowych sklepach wolnocłowych, a 15% pielęgnuje skórę już na pokładzie samolotu. Dla wielu czynności pielęgnacyjne podczas wypraw to nie tylko moda – 29% traktuje pielęgnację jako sposób na poznanie lokalnej kultury. Trend szczególnie widoczny jest wśród pokolenia Z (22%), które częściej niż inne grupy planuje szukać zabiegów kosmetycznych i sklepów z kosmetykami za granicą.** A ponieważ piękno idzie w parze z komfortem, niemal co piąty podróżny wybierze w 2026 roku konkretne miejsce w samolocie, by zapewnić sobie idealne warunki do relaksu.

5 trików relaksacyjnych podczas lotu:

1. Spacer w chmurach – ruch dla lepszego krążenia

Krótki spacer po pokładzie i zmiana pozycji z siedzącej na stojącą to prosty sposób na pobudzenie krążenia, zmniejszenie zmęczenia i zachowanie energii w trakcie podróży.

2. Masaż i joga twarzy – promienna cera po lądowaniu

Delikatny automasaż lub kilka ćwiczeń jogi twarzy poprawia mikrokrążenie, redukuje napięcie mięśni i sprawia, że skóra wygląda świeżo, wypoczęcie i młodo!

3. Nawodnienie – pielęgnacja od wewnątrz

Regularne picie wody lub ulubionego naparu z ziół pomaga utrzymać dobrą kondycję skóry i samopoczucia, mimo suchego powietrza w kabinie samolotu.

4. Spokojny oddech – ćwiczenia relaksacyjne

Kilka minut świadomego, głębokiego oddychania redukuje stres, poprawia dotlenienie organizmu i wprowadza w stan odprężenia.

5. Pokładowe spa – pełen rytuał pielęgnacyjny

Krem nawilżający, maseczka w płachcie czy płatki pod oczy to must‑have każdej podróży w rytmie beauty – dzięki nim zrelaksujemy się tuż przed lądowaniem w wymarzonej destynacji.

Trend Glowmads pokazuje, że podróż może być jednocześnie przygodą i czasem dla siebie. Sprawdź pełny raport Trendy w podróżach 2026 Skyscanner, aby poznać więcej inspiracji i odkryć, dokąd warto polecieć, by połączyć relaks z poznawaniem nowych kultur.