Leć z radością po przygodę

Zanim zapakujesz walizki, sprawdź, jakie wymagania co do bagażu ma wybrana przez ciebie linia lotnicza. Dzięki temu oszczędzisz sobie stresu na lotnisku.

Jak się spakować?

Elektronikę i dokumenty musisz mieć pod ręką. Są jednak rzeczy, których w bagażu podręcznym przewozić nie można. Jeśli wkładasz do niego kosmetyki, buteleczki na większości lotnisk nadal nie mogą mieć więcej niż 100 ml, a wszystkie z nich muszą zmieścić się do jednej litrowej torebki. Na lotnisku obsługa zapyta cię o przedmioty niebezpieczne w bagażu – to nie żart! Takim przedmiotem może być na przykład powerbank czy e-papieros, które muszą być umieszczone w bagażu podręcznym. Zapalniczka benzynowa? W żadnym wypadku! Pamiętaj, żeby nie odpowiadać, że masz w bagażu przedmiot na literę „B”. Obsługa nie uzna tego za żart, a ty nie dość, że możesz zostać ukarany mandatem, to dodatkowo nie polecisz w wymarzoną podróż.

Odpraw się w domu

Jeśli nie latasz często, to pewnie nie wiesz, że masz możliwość odprawienia się samemu, jeszcze w domu, przez internet. Weź ze sobą odpowiedni dokument tożsamości (nie wszędzie możesz lecieć z dowodem osobistym!) i kartę pokładową. Wiele lotnisk akceptuje elektroniczne karty pokładowe (w aplikacji w telefonie lub jako screen). Sprawdź jeszcze, z którego terminala i gate’u odbywa się rejs. Gate to wyjście bezpośrednio do twojego samolotu.

Przyjedź wcześniej na lotnisko

Na loty w strefie Schengen najlepiej przyjechać ok. 2 godziny przed odlotem. Jeśli na wakacje wybrałeś kraj leżący poza tą strefą np. Turcję czy Egipt, przyjedź ok. 3 godziny wcześniej. Pamiętaj, że w sezonie wakacyjnym jest więcej lotów i większy tłok na lotnisku. W dodatku na Lotnisku Chopina trwa modernizacja stref kontroli bezpieczeństwa.

Autor: PPL/ Materiały prasowe

Skorzystaj z odprawy samoobsługowej

Nie odprawiłeś się w domu? Na Lotnisku Chopina znajdziesz kioski do samodzielnej odprawy. Jeśli z nich skorzystasz, szybciej przejdziesz przez formalności i nadasz bagaż. Przy lotach poza strefę Schengen dostępne są bramki ABC – do automatycznej odprawy granicznej. Są one dostępne dla pasażerów dorosłych i dzieci od 12. roku życia – warunkiem jest posiadanie dokumentu biometrycznego wydanego przez kraj z Unii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spóźniony? Korzystaj z Fast Track

Każdemu może się zdarzyć opóźnienie pociągu czy korek na autostradzie. Wakacyjne plany nie mogą lec w gruzach. Usługa Fast Truck pozwala szybciej przejść kontrolę bezpieczeństwa. Pamiętaj, że w czasie modernizacji części stref bezpieczeństwa mogą występować czasowe zmiany w organizacji ruchu. Dlatego w dniu wylotu zaplanuj sobie więcej czasu na dojazd do lotniska.

Autor: PPL/ Materiały prasowe

Korzystaj z informacji lotniskowej

Pamiętaj, że droga do niektórych gate’ów jest dość długa, a być może czeka cię jeszcze odprawa paszportowa. Dlatego pilnuj czasu i korzystaj z informacji lotniskowej – tablice odlotów są aktualizowane na bieżąco. Znaki w terminalu, niczym znaki drogowe, prowadzą krok po kroku do gate’u.

Jedziesz z dzieckiem? Są ułatwienia

Wakacje to zwykle podróż z dziećmi. Maluchy mogą źle znosić lotniskowy gwar i tłok. Na Lotnisku Chopina są pokoje dla rodziców z dziećmi. Możesz też wcześniej przygotować się do kontroli bezpieczeństwa. W stołecznym porcie w wielu miejscach znajdziesz przewĳaki i udogodnienia dla najmłodszych.

Pomoc dla pasażerów

Jeśli jesteś osobą starszą czy z niepełnosprawnością, nie masz powodu, by obawiać się podróży lotniczej. Potrzebę pomocy asystenta możesz zgłosić jeszcze przed podróżą. Wsparcie obejmuje drogę od wejścia na lotnisko aż do wejścia na pokład samolotu. Pamiętaj też, że Lotnisko Chopina jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zrelaksuj się przed lotem

W strefie pomiędzy kontrolą bezpieczeństwa, a paszportową znajdziesz restauracje i kawiarnie, sklepy, bankomaty i kantory. Są źródełka z darmową wodą i miejsca do odpoczynku przed lotem. Na terenie całego Lotniska Chopina dostępne jest bezpłatne Wi-Fi.

ŚLEDŹ KOMUNIKATY LOTNISKA CHOPINA Przed wyjazdem zajrzyj na stronę internetową lotniska lotnisko-chopina.pl. i śledź media społecznościowe Lotniska Chopina.

Autor: PPL/ Materiały prasowe

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