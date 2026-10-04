Mniej znane, bardziej autentyczne. 87% podróżnych szuka alternatywnych kierunków – oto 5 lokalnych świąt, które nadadzą smak jesiennym podróżom

Jesienny city break w rytmie slow

Choć klasyczne europejskie stolice wciąż mają swój urok, nasza uwaga wyraźnie przesuwa się w stronę turystycznych alternatyw. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona dla Skyscanner, aż 87% badanych jest skłonnych zrezygnować z kultowych metropolii na rzecz tzw. destination dupes, czyli mniej oczywistych kierunków*. Nie zależy nam przy tym na ucieczce w absolutną głuszę – pragniemy po prostu spokojniejszej, ale wciąż autentycznej i żywej atmosfery, co jako kluczową motywację wskazuje 25% ankietowanych. Kulinarno-winiarskie tradycje i regionalne festiwale to magnes na niemal co piątego podróżującego, który chce poczuć prawdziwy klimat danego regionu. Idealny wyjazd według ankietowanych o tej porze roku trwa średnio niespełna pięć dni (4,8 dnia) co daje odpowiednią ilość czasu, aby zjechać także z głównej trasy i dać się zaskoczyć.

5 niszowych festiwali na jesienne wyprawy

Czasem najciekawsze historie dzieją się tuż za granicami wielkich miast lub w mniej oczywistych dzielnicach. Aby pomóc podróżnym w odkrywaniu tych ukrytych perełek, platforma Skyscanner przygotowała zestawienie pięciu wyjątkowych wydarzeń. Dzięki intuicyjnym narzędziom, które pozwalają w jednym miejscu bezproblemowo połączyć rezerwację lotu i wynajem samochodu, turyści zyskują pełną swobodę odkrywania i elastyczność. Oto pięć festiwali, które nadadzą każdemu jesiennemu wyjazdowi niepowtarzalny charakter. · Tokaj Harvest Festival (2–4 października, Tokaj, Węgry)

Barwne święto w regionie wpisanym na listę UNESCO, który na całym świecie słynie z produkcji złotego Tokaji Aszú. Otwarte piwnice, występy tradycyjnych muzyków i spotkania z lokalnymi winiarzami tworzą przestrzeń do celebracji z dala od głównego, komercyjnego nurtu turystyki.

Zarezerwuj lot do Budapesztu (już od 275 zł)**, a następnie wsiądź w auto – po około 2,5 h jazdy malowniczą trasą dotrzesz do serca winiarskich odkryć. Samochód wynajmiesz szybko i łatwo na stronie Skyscanner, korzystając z szerokiej oferty dostawców znajdziesz opcję najbardziej dopasowaną do siebie.

Fête des Vendanges de Montmartre (8–12 października, Paryż, Francja)

To jedna z najbardziej intrygujących niespodzianek w Europie – huczne święto winobrania zorganizowane wokół jedynej wciąż czynnej winnicy w stolicy Francji. Jesienny festiwal doskonale łączy degustacje lokalnej gastronomii z plenerowymi koncertami i bohemistycznym duchem historycznej dzielnicy.

Marunada Festival (9–11października, Istria/Kvarner, Chorwacja)

Zamiast klasycznego święta wina, Chorwacja zaprasza na celebrację słodkich kasztanów. W październiku nadmorski Lovran zamienia się w kulinarną stolicę regionu, kusząc rzemiosłem, pachnącymi przysmakami i wydarzeniami czerpiącymi z wielowiekowej bałkańskiej tradycji.

Aby dostać się na Marunada Festival wybierz lot do chorwackiej Rijeki, wynajmując samochód na lotnisku z łatwością dotrzesz na festiwal już w 30 minut.

Weimar Onion Market (9–11 października, Weimar, Niemcy)

To najprawdopodobniej najbardziej nietypowy festiwal plonów u naszych zachodnich sąsiadów, z tradycją sięgającą ponad trzech i pół wieku. Historyczne centrum Weimaru szczelnie wypełnia się stoiskami tonącymi w wymyślnych cebulowych dekoracjach, a zewsząd dobiega zapach regionalnego jedzenia i dźwięki muzyki na żywo.

Fête du Piment d’Espelette (24–25 października, Kraj Basków, Francja)

Jedno z najbardziej fotogenicznych wydarzeń południowej Europy. Na ten krótki czas niemal każda ulica pokrywa się girlandami intensywnie czerwonych papryczek, suszących się swobodnie na jasnych fasadach domów. Świętu chronionej papryki AOP towarzyszą głośne lokalne targi i występy tradycyjnych baskijskich chórów.

Wybierz lot do hiszpańskiego Bilbao, wybierając samochód jako kolejny środek transportu już w niespełna 2 godziny znajdziesz pośród francuskich uliczek.

Twój wirtualny kompas do niszowych odkryć

Organizacja wyjazdu poza utartym szlakiem nie musi być trudna. Platforma Skyscanner ułatwia to zadanie, pozwalając w jednym miejscu porównać opcje przelotów oraz zarezerwować samochód w pełni dopasowany do Twoich potrzeb dzięki intuicyjnym filtrom. Łącząc różne środki transportu, zyskujesz niezależność i swobodę, która jest kluczem do odkrywania autentycznych, nieodkrytych wydarzeń i miejsc. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, by lokalne smaki i atmosfera znalazły się w zasięgu jesiennego wyjazdu. Zarezerwuj loty i skorzystaj z szerokiej oferty wynajmu samochodów na Skyscanner.pl.