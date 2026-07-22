„Złota pomarańcza” w butelce. Likier z kumkwatu to skarb Korfu

Kumkwat, nazywany „złotą pomarańczą”, trafił na Korfu dzięki brytyjskiemu botanikowi Sidneyowi Merlinowi i błyskawicznie stał się nieoficjalnym symbolem wyspy. Ten maleńki, niezwykle aromatyczny cytrus jako jedyny z rodziny zjadany jest w całości wraz ze skórką, co daje niespotykany, słodko-cierpki profil smakowy. To właśnie z niego lokalni rzemieślnicy wytwarzają słynny, głęboko pomarańczowy likier z kumkwatu oraz pyszne „spoon sweets” (konfitury w syropie). To doskonały, pełen słońca prezent dla bliskich, który pozwoli przywołać wspomnienie greckiego lata podczas chłodnych wieczorów.

Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów oznaczonych certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) , który gwarantuje, że owoce pochodzą z lokalnych upraw, głównie z północnego regionu Nymfes. Unikaj likierów o podejrzanie jaskrawym, wręcz neonowym kolorze i bez podanego konkretnego producenta na etykiecie – wybieraj sprawdzone, tradycyjne marki, takie jak Lazaris czy Mavromatis .

Szukaj produktów oznaczonych certyfikatem , który gwarantuje, że owoce pochodzą z lokalnych upraw, głównie z północnego regionu Nymfes. Unikaj likierów o podejrzanie jaskrawym, wręcz neonowym kolorze i bez podanego konkretnego producenta na etykiecie – wybieraj sprawdzone, tradycyjne marki, takie jak czy . Gdzie szukać? Najlepszym adresem są lokalne destylarnie rozproszone po wyspie, małe sklepy delikatesowe w sercu Korfu oraz tradycyjne, rodzinne przetwórnie.

Najlepszym adresem są lokalne destylarnie rozproszone po wyspie, małe sklepy delikatesowe w sercu oraz tradycyjne, rodzinne przetwórnie. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, musisz pamiętać o restrykcyjnych zasadach dotyczących przewozu płynów. Butelki z likierem o pojemności powyżej 100 ml muszą zostać nadane w bagażu rejestrowanym – zabezpiecz je dokładnie przed stłuczeniem, owijając w miękkie ubrania lub ręczniki plażowe. Jeśli chcesz podróżować wyłącznie z bagażem podręcznym, jedyną opcją jest zakup miniaturowych buteleczek do 100 ml, które zmieszczą się w litrowym, przezroczystym woreczku, lub dokonanie zakupów w strefie bezcłowej na lotnisku po przejściu kontroli bezpieczeństwa.

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Naczynia z drewna oliwnego z Korfu przetrwają pokolenia

Na Korfu rośnie ponad cztery miliony drzew oliwnych, z których wiele zasadzili jeszcze Wenecjanie w XVI wieku. Drewno oliwne cechuje się niezwykłą gęstością, odpornością na wilgoć oraz unikalnym, falistym usłojeniem, dzięki czemu każdy wykonany z niego przedmiot jest niepowtarzalny. Tradycyjna obróbka to lekcja cierpliwości – pozyskany surowiec musi schnąć przez co najmniej trzy lata, zanim trafi pod dłuto rzemieślnika. Ręcznie strugane misy, deski do serwowania serów czy łyżki kuchenne to nie tylko funkcjonalne naczynia, ale przede wszystkim unikalne rzeźby użytkowe, które wprowadzą do każdego domu ciepły, śródziemnomorski klimat.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczne rękodzieło z drewna oliwnego jest ciężkie, ma intensywny, naturalny zapach oliwy i charakteryzuje się głębokimi, asymetrycznymi słojami. Masowa chińska produkcja bywa wykonana z lekkiego, bezwonnego drewna sosnowego, na którym słoje są jedynie nadrukowane lub wypalone laserowo – prawdziwe naczynia z Korfu nigdy nie są idealnie symetryczne.

Autentyczne rękodzieło z drewna oliwnego jest ciężkie, ma intensywny, naturalny zapach oliwy i charakteryzuje się głębokimi, asymetrycznymi słojami. Masowa chińska produkcja bywa wykonana z lekkiego, bezwonnego drewna sosnowego, na którym słoje są jedynie nadrukowane lub wypalone laserowo – prawdziwe naczynia z Korfu nigdy nie są idealnie symetryczne. Gdzie szukać? Odwiedź tradycyjne warsztaty rzemieślnicze w mniejszych wioskach lub małe pracownie w historycznym centrum stolicy.

Odwiedź tradycyjne warsztaty rzemieślnicze w mniejszych wioskach lub małe pracownie w historycznym centrum stolicy. Transport i przepisy. Klasyczne naczynia kuchenne, takie jak misy czy deski, możesz bez problemu przewozić zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Zachowaj jednak ostrożność przy zakupie drewnianych noży do masła, widelców czy nożyków do listów – ze względu na ostre krawędzie ochrona lotniska może zaklasyfikować je jako przedmioty niebezpieczne i skonfiskować z bagażu podręcznego, dlatego najlepiej umieścić je w bagażu rejestrowanym. Większe deski najlepiej spakować na płasko między warstwy ubrań w walizce głównej, aby uchronić je przed naprężeniami podczas lotu.

Przywieź z Korfu prawdziwe mydło z manufaktury Patounis

W samym sercu historycznej starówki Korfu mieści się żywy pomnik historii przemysłowej – manufaktura mydła Patounis. Działający nieprzerwanie w tym samym budynku od 1891 roku zakład produkuje mydło według receptury niezmiennej od 1850 roku, co zostało wpisane na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Grecji. Do produkcji używa się wyłącznie czterech naturalnych składników: lokalnej oliwy z oliwek, sody, soli morskiej i wody. To genialna, w pełni ekologiczna pamiątka, która nie tylko pielęgnuje skórę, ale również niesie ze sobą zapach autentycznej, rzemieślniczej historii wyspy.

Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjne mydło Patounis ma charakterystyczny, surowy kształt z ręcznie wybitą pieczęcią rodu Patounis, która często jest delikatnie niesymetryczna. Mydło występuje w wersji zielonej (z tłoczonych oliwek, doskonałe do prania i mycia rąk) oraz kremowej (z czystej oliwy z pierwszego tłoczenia, idealne do pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy i ciała) – nie zawiera żadnych sztucznych barwników ani zapachów.

Tradycyjne mydło Patounis ma charakterystyczny, surowy kształt z ręcznie wybitą pieczęcią rodu Patounis, która często jest delikatnie niesymetryczna. Mydło występuje w wersji zielonej (z tłoczonych oliwek, doskonałe do prania i mycia rąk) oraz kremowej (z czystej oliwy z pierwszego tłoczenia, idealne do pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy i ciała) – nie zawiera żadnych sztucznych barwników ani zapachów. Gdzie szukać? Najlepiej udać się bezpośrednio do zabytkowego sklepu i fabryki Patounis' Soap Factory przy ulicy Ioannou Theotoki 9 w Korfu, gdzie codziennie w samo południe można bezpłatnie podejrzeć tradycyjny proces produkcji.

Najlepiej udać się bezpośrednio do zabytkowego sklepu i fabryki przy ulicy Ioannou Theotoki 9 w Korfu, gdzie codziennie w samo południe można bezpłatnie podejrzeć tradycyjny proces produkcji. Transport i przepisy. Mydło w kostce jako produkt stały jest absolutnym hitem dla osób podróżujących samolotem. Nie podlega ono żadnym ograniczeniom ilościowym w bagażu podręcznym, więc możesz wypełnić nim wolną przestrzeń w plecaku bez obaw o limit płynów. Dodatkowym plusem jest to, że naturalne mydła ułożone w bagażu podręcznym sprawią, iż twoje ubrania będą pachnieć czystością przez całą drogę powrotną.

O tym pamiętaj, wyjeżdżając z Korfu

Planując powrót z Korfu samolotem, zachowaj szczególną czujność podczas zakupu płynnych skarbów, takich jak lokalna oliwa z oliwek Extra Virgin. Zawsze wybieraj oliwę w szczelnych puszkach lub ciemnych, szklanych butelkach i pakuj ją wyłącznie do bagażu rejestrowanego – plastikowe butelki sprzedawane na straganach przy drogach mogą pęknąć pod wpływem zmian ciśnienia w ładowni samolotu. Pamiętaj również, że Grecja bardzo rygorystycznie chroni swoje dziedzictwo archeologiczne i naturalne. Pod żadnym pozorem nie zabieraj ze sobą kamieni ani fragmentów ruin ze stanowisk historycznych, takich jak zamek Angelokastro czy świątynie w Paleopolis – wywożenie takich obiektów bez specjalnego zezwolenia jest surowo karane na lotnisku.