Mówią o niej "Bieszczady Północy". Suwalszczyzna to jeden z najbardziej tajemniczych i malowniczych regionów w Polsce

- Odkryj Suwalszczyznę – wciąż nieodkryty klejnot Polski, oferujący dziewicze krajobrazy polodowcowe, krystalicznie czyste jeziora i fascynującą mozaikę kultur pogranicza.
- Poznaj historię w Muzeum Marii Konopnickiej, rozsmakuj się w kartaczach i daj się porwać przygodzie podczas spływów Czarną Hańczą.
- Odkryj, dlaczego "Polski Biegun Zimna" latem tętni życiem i sprawdź, które atrakcje, festiwale i noclegi czekają na Ciebie w tym roku!
Suwalszczyzna - przepiękna kraina czystych jezior i wzgórz
Zacznijmy od tego, że Suwalszczyzna to położona na północno-wschodnich rubieżach Polski, tuż przy granicy z Litwą, kraina, która jest prawdziwym klejnotem i wciąż czeka na odkrycie przez tych, którzy pragną uciec od zgiełku cywilizacji i zanurzyć się w pierwotnym pięknie. To, co najbardziej urzeka na Suwalszczyźnie, to jej unikalny, polodowcowy krajobraz. Malownicze, morenowe wzgórza, głębokie rynny jeziorne i rozległe doliny rzeczne tworzą mozaikę, która zapiera dech w piersiach. Krystalicznie czyste jeziora, których tafle odbijają błękit nieba i zieleń rozległych puszcz, są prawdziwymi perłami regionu. Ten niepowtarzalny krajobraz rysuje się przed naszymi oczami, kiedy wejdziemy na Górę Cisową i rozejrzymy się dookoła.
Suwałki i okolice to kraina pogranicza i mieszanki kultur
Przez wieki Suwalszczyzna była tyglem kultur, gdzie przenikały się wpływy polskie, litewskie, białoruskie, a nawet tatarskie. Ta historyczna mozaika widoczna jest w architekturze – od drewnianych chat, przez urokliwe kościółki, po nieliczne, ale intrygujące, pozostałości dawnych cmentarzy czy świątyń. Z pewnością podczas wizyty w Suwałkach warto odwiedzić tamtejsze Muzeum Okręgowe, gdzie można podziwiać twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego, a także wystawę archeologiczną, która jest przedstawiona w niezwykle oryginalny sposób. Kolejnym miejscem wartym uwagi jest Muzeum Marii Konopnickiej. I tu zaznaczę - to miejsce jest niezwykle ciekawe nie tylko dla fanów jej twórczości, ale dla każdego dorosłego oraz dziecka.
Muzeum Marii Konopnickiej na każdym zrobi piorunujące wrażenie
Muzeum to obowiązkowy punkt dla miłośników literatury polskiej i historii, pozwalający lepiej zrozumieć kontekst, w którym kształtowała się osobowość i twórczość jednej z najważniejszych postaci polskiego piśmiennictwa. Jest to bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski, ponieważ mieści się w domu, w którym Maria Konopnicka (z domu Wasiłowska) urodziła się 23 maja 1842 roku i spędziła swoje dzieciństwo. W Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach można zobaczyć ekspozycje biograficzne, prezentujące życie i twórczość tej wybitnej polskiej poetki, nowelistki, autorki pieśni "Rota" oraz popularnej książki "O krasnoludkach i sierotce Marysi". W muzeum zobaczymy także zrekonstruowane wnętrza z połowy XIX wieku, pokazujące warunki, w jakich żyła rodzina Konopnickich. W trakcie zwiedzania prezentowane są również pamiątki związane z życiem i działalnością Marii Konopnickiej.
Tradycyjna kuchnia Suwalszczyzny nasyci każdego smakosza
Podróż na Suwalszczyznę to także podróż kulinarna. Tradycyjna kuchnia regionalna, obfita i sycąca, czerpie z lokalnych produktów i wielokulturowych wpływów. Obowiązkowo trzeba spróbować kartaczy – olbrzymich klusek ziemniaczanych z mięsnym farszem, chłodnika litewskiego, sękacza czy kindziuka.
"Polski Biegun Zimna", a jednak znakomite miejsce na rodzinne wakacje
Choć Suwalszczyzna przez Polaków jest nazywana "Polskim Biegunem Zimna" ze względu na surowe zimy, jakie tam panują, to jest świetnym miejscem na wypoczynek z całą rodziną. Być może zimy są tam surowe, ale latem nawet w upalne dni jest tam rześkie powietrze. Taka pogoda z błękitnym niebem i orzeźwiającą wodą jezior sprawiają, że Suwalszczyzna staje się idealnym miejscem na urlop. Spływy kajakowe Czarną Hańczą, żeglowanie po jeziorach, czy po prostu leniuchowanie na łonie natury – to tylko niektóre z atrakcji. Wielu turystów przybywa do Suwałk ze względu na malownicze szlaki piesze, rowerowe, które wiodą przez te dziewicze tereny, oferując niezapomniane wrażenia.
Gdzie nocować podczas wyjazdu do Suwałk?
Oczywiście w czasie wyjazdu do Suwałk można skorzystać z gościnności okolicznych gospodarstw agroturystycznych, które pozwolą nam poczuć klimat tego miejsca każdym kawałkiem naszego ciała. Jednak dla osób, które chcą być blisko centrum miasta, z całego serca polecam nocleg w Hotelu Loft 1898. To klimatyczne miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Budynek hotelu Loft 1989 w Suwałkach mieści się w zabytkowych koszarach carskich. Na uwagę zasługuje oferta kulinarna hotelu.
Restauracja Tatarak znajdująca się w Hotelu LOFT 1898 to miejsce, w którym można odkryć dawne smaki Suwalszczyzny, zasmakować w potrawach regionalnych, a także skosztować dań przygotowywanych według najnowszych trendów w gastronomii.
- czytamy na oficjalnej stronie restauracji.
Tętniące życiem miasto, czyli Suwałki Blues Festival
Suwałki Blues Festival to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń bluesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się corocznie w Suwałkach, zazwyczaj w pierwszej połowie lipca, zamieniając miasto w prawdziwą stolicę bluesa. Festiwal słynie z tego, że co roku przyciąga do Suwałk gwiazdy światowego formatu z gatunku bluesa, a także czołowych polskich artystów. Suwałki podczas festiwalu tętnią życiem. Miasto wypełnia się dźwiękami bluesa, a na ulicach panuje wyjątkowa, przyjazna i otwarta atmosfera. W tym roku festiwal odbywał się w dniach 9-11 lipca i głównymi gwiazdami byli m.in.: Scott Henderson, Orianthi, Devon Allman, Claudette King, Perfect oraz Budka Suflera.
Imprezy i wydarzenia w Suwałkach
Jeszcze w tym roku na mieszkańców i turystów Suwałk czeka masa ciekawych wydarzeń i imprez. Do najciekawszych można zaliczyć:
- 25–26 lipca – Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku 2026
- 8–9 sierpnia – DNI SUWAŁK 2026
- 20–23 sierpnia – 6. Festiwal Filmowy Wajda na Nowo
- 8–10 października – XXII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA”
Podsumowując, Suwalszczyzna to region o niezwykłej atrakcyjności turystycznej, który oferuje różnorodność doświadczeń - od aktywnego wypoczynku po głębokie zanurzenie w naturze i lokalnej kulturze. Jej dzikość, autentyczność i spokój sprawiają, że jest to idealne miejsce dla każdego, kto szuka prawdziwego odpoczynku i niezapomnianych wrażeń z dala od utartych szlaków turystycznych w Polsce.