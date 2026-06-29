Nie sporty ekstremalne, a coś zupełnie innego. Tak dziś wypoczywają Polacy

Najnowsze dane zgromadzone w maju 2026 roku przez Instytut Badań Pollster dowodzą, że w trakcie urlopu ogromna większość z nas, bo aż 72 proc., najchętniej wybiera zwykłe piesze wędrówki. Taki rezultat udowadnia, że społeczeństwo coraz bardziej ceni sobie świadome wyhamowanie codziennego pędu. Zwykły spacer to przecież aktywność niewymagająca skomplikowanej logistyki czy nakładów finansowych, a skutecznie dystansująca nas od zawodowych obowiązków i wszechobecnej elektroniki.

Zwiedzanie nadal utrzymuje się na podium

Na kolejnej pozycji uplasowało się eksplorowanie nieznanych dotąd terenów, co stanowi priorytet dla 60 proc. uczestników ankiety. Identyczny odsetek respondentów deklaruje, że ich wymarzonym sposobem na wakacyjny relaks jest wypoczynek w pobliżu wody. To wyraźny dowód na to, że Polacy wciąż mają ochotę na odkrywanie nowych miejsc, ale robią to znacznie spokojniej niż kiedyś. Zamiast sztywnego harmonogramu wolą niespieszne przechadzki urokliwymi uliczkami, poznawanie miejscowych ciekawostek czy po prostu wylegiwanie się na plaży.

Wakacje to czas z najbliższymi

Dla 57 proc. ankietowanych fundamentalnym aspektem wakacyjnego wyjazdu jest budowanie i pielęgnowanie więzi z rodziną oraz znajomymi. To dobitnie świadczy o tym, że wolny czas przestał być traktowany jak sportowa rywalizacja w zwiedzaniu. Zamiast tego wolimy inwestować energię w relacje międzyludzkie i odpoczynek w doborowym towarzystwie. Długie kolacje, szczere pogawędki i wspólne przechadzki wygrywają z presją zaliczania kolejnych atrakcji turystycznych.

Sport - wakacyjna aktywność, na którą stawiają nieliczni

Na końcu zestawienia uplasowało się uprawianie sportów wyczynowych, na co ma ochotę zaledwie 13 proc. pytanych. Mimo że entuzjaści mocnych wrażeń nadal istnieją, to jednak zdecydowana większość urlopowiczów z Polski unika sytuacji generujących podwyższony poziom adrenaliny. Znacznie bardziej doceniamy zajęcia gwarantujące spokój, relaks i mentalną odnowę.

Autor: Instytutu Badań Pollster/ Materiały prasowe

Wakacje w rytmie slow

Najnowsze analizy idealnie korespondują z popularnym od paru sezonów zjawiskiem slow travel, czyli niespiesznym poznawaniem świata. Turyści redukują liczbę miejsc do zobaczenia na rzecz spokojnego smakowania regionalnych potraw, kontaktu z naturą i zacieśniania relacji. Wnioski są jednoznaczne – dzisiejszy wyjazd nie wymaga ekstremalnych przeżyć, by być uznanym za udany. To właśnie prozaiczne aktywności, takie jak powolne odkrywanie nowych zaułków, relaks przy szumie fal i bliskość ważnych dla nas osób, stanowią dla Polaków największą wartość. Sondaż zrealizowano przy pomocy techniki CAWI między 19 a 25 maja 2026 roku. Wzięło w nim udział 578 osób, które zamierzały udać się na letni urlop.