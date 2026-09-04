Rzymianie zostawili tu surrealistyczny krajobraz. Jesienią te czerwone iglice toną w złotym lesie

Anna Wojnowska
2026-09-04 13:19

Szukasz miejsca, które zachwyca nietuzinkowym pięknem i ucieczką od zgiełku? W hiszpańskiej prowincji León ukrywa się cud natury i historii, który jesienią przeobraża się w prawdziwy spektakl barw. Las Médulas to dawna kopalnia złota z czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie krwistoczerwone ostańce skalne wyrastają wprost z morza jaskrawożółtych liści starych drzew kasztanowych. Ten surrealistyczny krajobraz najpiękniej prezentuje się w październiku i listopadzie.

Czerwone iglice skalne Las Médulas wyrastają ze złotego, jesiennego lasu. O hiszpańskiej przyrodzie przeczytasz na Podróże.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Las Médulas – rzymskie złoto i zapierające dech w piersiach krajobrazy

Zastanawiasz się, jak wygląda połączenie niszczycielskiej działalności człowieka z niesamowitą regeneracją natury? Odpowiedź kryje się w hiszpańskiej prowincji León. To właśnie tutaj, ponad dwa tysiące lat temu, rzymscy inżynierowie stworzyli największą kopalnię odkrywkową złota w swoim imperium. Wykorzystując rewolucyjną technikę ruina montium, polegającą na kontrolowanym rozsadzaniu gór za pomocą potężnego ciśnienia wody, dosłownie zrównali z ziemią tutejsze wzgórza. Dziś to miejsce jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi jeden z najbardziej surrealistycznych widoków w Europie.

Choć brzmi to jak opis dawnej katastrofy ekologicznej, natura po stuleciach odzyskała te tereny, tworząc unikalny ekosystem. Szczególnie jesienią ten krajobraz zmienia się w żywy obraz. Krwistoczerwone, gliniaste ostańce i strzeliste iglice wyrastają z gęstego oceanu drzew. Odkrywanie takich skarbów udowadnia, że Hiszpania poza sezonem potrafi zachwycić znacznie mocniej niż zatłoczone letnie kurorty nad Morzem Śródziemnym.

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Złoty las i czerwone skały – najpiękniejsze ścieżki i punkty widokowe

Najlepszym sposobem na pełne doświadczenie tego cudu jest piesza wędrówka. Jesienią, a zwłaszcza w październiku i listopadzie, stare lasy kasztanowców mienią się jaskrawymi odcieniami złota, żółci i pomarańczy, tworząc niesamowity kontrast z rdzawymi skałami. To prawdziwy raj dla fotografów, którzy mogą tu uchwycić magię tzw. złotej godziny, kiedy zachodzące słońce dosłownie rozpala czerwone urwiska.

Wędrując po tym wyjątkowym obszarze, odkryjemy niesamowite miejsca:

  • szlak Senda de las Valiñas – łatwy, liczący około 3,5 kilometra szlak kołowy, który prowadzi przez samo serce dawnej kopalni i pozwala podziwiać potężne, wiekowe drzewa o niesamowicie poskręcanych pniach;
  • jaskinie La Cuevona i La Encantada – gigantyczne, wydrążone w skałach tunele i jaskinie, które dają wyobrażenie o skali rzymskich prac inżynieryjnych;
  • punkt widokowy Mirador de Orellán – spektakularna platforma widokowa, z której roztacza się najbardziej kultowy, panoramiczny widok na całą dolinę i czerwone iglice.

Po intensywnym trekkingu warto udać się do pobliskiego miasteczka Ponferrada, aby zobaczyć imponujący zamek templariuszy, oraz skosztować lokalnych specjałów w regionie winiarskim El Bierzo, słynącym z wyrazistych czerwonych win ze szczepu Mencía i wybornych pieczonych kasztanów.

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Jak zaplanować podróż do prowincji León?

Podróż do tego zakątka Hiszpanii to idealny pomysł na przedłużony weekend bez tłumów i masowej turystyki. Aby wyjazd przebiegł sprawnie i bezproblemowo, warto odpowiednio zaplanować logistykę i transport krok po kroku:

  • loty z Polski – najwygodniejszym rozwiązaniem jest bezpośredni lot tanimi liniami lotniczymi z Polski do Santiago de Compostela lub do Madrytu;
  • wynajem samochodu – auto najlepiej wypożyczyć bezpośrednio na lotnisku, ponieważ podróż z Santiago na wschód zajmuje zaledwie około 2,5 godziny, a z Madrytu jedzie się około 3,5 godziny komfortową i malowniczą autostradą;
  • odpowiednie przygotowanie – gliniaste ścieżki po deszczu potrafią być śliskie, dlatego stabilne buty trekkingowe z dobrą podeszwą oraz lekka kurtka przeciwdeszczowa to absolutna konieczność;
  • baza noclegowa – najlepszym wyborem będą klimatyczne, lokalne domy wiejskie (tzw. casas rurales) w okolicznych wioskach, które pozwalają poczuć autentyczną atmosferę hiszpańskiej prowincji.

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