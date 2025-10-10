Skyscanner ujawnia: Raport Trendy w podróżach 2026 – rok, w którym każdy podróżuje po swojemu!

Jak będziemy podróżować w 2026 roku?

Jako jedna z wiodących globalnych aplikacji podróżniczych, Skyscanner codziennie analizuje i porównuje miliardy ofert lotów, hoteli i wypożyczalni samochodów, mając dostęp do jednej z największych baz danych w branży. To właśnie dzięki tym danym widać wyraźnie, jak zmieniają się potrzeby podróżników. 2026 będzie rokiem przeżywania życia na własnych zasadach. Jak pokazują wyniki ankiety OnePoll przeprowadzonej dla Skyscanner, 83% respondendów planuje podróżować więcej lub tyle samo w roku 2026 co w roku 2025.*

Będziemy podróżować bliżej swoich pasji, bliżej ważnych dla nas osób, ale też bliżej lokalnych społeczności i autentycznego rytmu codzienności. W centrum znajdzie się indywidualność – wybór kierunków, stylu podróży i doświadczeń zgodnych z naszymi własnymi preferencjami. Priorytety podróżnicze są różne, ale jedno jest pewne – w 2026 roku będziemy podróżować w sposób jeszcze bardziej osobisty niż dotychczas. – mówi Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.

7 trendów w podróżach na nadchodzący rok

Skyscanner, w kultowym raporcie Trendy w podróżach 2026, wyłania siedem trendów, które nadadzą ton przyszłorocznym podróżom.

Na wysokości

Góry przestają być wyłącznie zimowym kierunkiem podróży. Coraz więcej Polaków odkrywa uroki wędrówek poza sezonem – ciszę, świeże powietrze i zapierające dech w piersiach widoki. To przepis na całoroczne ucieczki od codzienności. 40% respondentów planuje w 2026 roku wybrać się na górską wycieczkę!

Sklepowe buszowanie

Autentyczne smaki kryją się w lokalnych supermarketach i są na wyciągnięcie ręki. Coraz więcej podróżników będzie odkrywać kulturę danego miejsca, sięgając po regionalne produkty prosto z półek. – Polacy nie są tu wyjątkiem. Aż 25% przyznaje, że podczas zagranicznych wyjazdów chce odwiedzać lokalne sklepy spożywcze, zamieniając każdą podróż w pyszną wyprawę odkryć.

Catching Flights and Feelings

Wyprawa solo nie oznacza samotności. To okazja do poznawania nowych osób, budowania autentycznych relacji i odkrywania świata we własnym tempie z pomocą lokalnych przewodników. Aż 49% podróżnych przyznaje, że podróżowało lub rozważało podróż zagraniczną w celu poznania nowych osób – czy to w poszukiwaniu przyjaźni, czy miłości. W 2026 roku coraz chętniej będziemy odkładać aplikacje na bok i stawiać na prawdziwe spotkania twarzą w twarz.

Glowmads

Rytuały pielęgnacyjne stają się częścią samej podróży – maseczki na twarzy podczas długich lotów, spontaniczne city breaki po ulubione kosmetyki czy dalekie wyprawy do miejsc słynących z filozofii świadomej pielęgnacji. Według danych Skyscanner, 17% ankietowanych planuje podczas podróży poszukiwać unikalnych kosmetyków i rytuałów piękna.

Literackim szlakiem

Książki stają się inspiracją do podróży – coraz chętniej odwiedzamy kultowe biblioteki oraz miejsca znane z powieści. 24% respondentów deklaruje, że w podróży znajdzie czas na lekturę, czyniąc z literatury towarzysza wypraw. Dzięki temu możemy poznawać świat także poprzez jego opowieści – choćby z ulubioną książką w ręku podczas lotu.

Rodzinne wyprawy

Podróże z rodziną zyskują na znaczeniu. Wspólne odkrywanie świata i celebrowanie więzi staną się jednym z głównych powodów wyjazdów – w poszukiwaniu wartościowego czasu. 26% polskich podróżników planuje wyjazdy rodzinne, w tym podróże wielopokoleniowe, zamieniając wakacje w wyjątkowe chwile łączące pokolenia.

Hotel celem podróży

Hotel przestaje być tylko miejscem noclegu – staje się powodem wyboru destynacji. Od komfortowego luksusu po nietypowe obiekty – miejsce zakwaterowania staje się integralną częścią przygody. Dla 25% podróżnych hotel jest atrakcją samą w sobie, oferującą doświadczenia wykraczające daleko poza wygodne łóżko.**

Analiza miliardów wyszukiwań w Skyscanner ujawnia kierunki, które zyskają na popularności w nadchodzącym roku, oraz te, gdzie ceny spadną tak bardzo, że trudno będzie się oprzeć rezerwacji. Od tętniących życiem metropolii po spokojne wyspy – te destynacje będą na ustach podróżników w 2026 roku.

Destynacje zyskujące popularność

Chongqing, Chiny (+482%) – żywa mieszanka tradycji i nowoczesności, imponująca panorama i autentyczna kultura.

Rijeka, Chorwacja (+393%) – klejnot Adriatyku z nowymi połączeniami kolejowymi i regularnymi lotami.

Nha Trang, Wietnam (+325%) – rajskie plaże i autentyczne wietnamskie doświadczenia.

Genua, Włochy (+282%) – połączenie historii i nadmorskiego uroku, a także idealna baza do odkrywania Portofino i Cinque Terre.

Castries, Saint Lucia (+155%) – karaibski raj z bujną przyrodą i krystaliczną wodą.

Langkawi, Malezja (+128%) – turkusowe morze i tropikalne krajobrazy.

Phuket, Tajlandia (+124%) – połączenie relaksu, przygody i tajskiej kultury.

Lamezia Terme, Włochy (+99%) – kalabryjska perełka z dostępem do wybrzeża.

Evenes, Norwegia (+94%) – brama do surowego piękna Skandynawii i zorzy polarnej.

Fuerteventura, Hiszpania (+57%) – słońce przez cały rok i wulkaniczne krajobrazy.

Destynacje o największych spadkach cen

Toronto, Kanada (-25%) – wielokulturowa metropolia i punkt wypadowy do Niagary.

Pescara, Włochy (-20%) – nadmorski urok Abruzji i włoskie tradycje.

Kutaisi, Gruzja (-19%) – kaukaska przygoda poza utartym szlakiem.

Nicea, Francja (-19%) – elegancja Lazurowego Wybrzeża w lepszej cenie.

Saloniki, Grecja (-15%) – historia i śródziemnomorski klimat.

Eindhoven, Holandia (-14%) – baza do odkrywania Holandii i topowych wydarzeń.

Phuket, Tajlandia (-13%) – tropikalny wypoczynek i wachlarz lokalnych przeżyć.

Bazylea, Szwajcaria (-12%) – kultura, sztuka i alpejskie widoki.

Malé, Malediwy (-11%) – tropikalny relaks na rajskich plażach.

Dubrownik, Chorwacja (-8%) – historyczny urok i malownicze krajobrazy.

Rok 2026 przyniesie podróże szyte na miarę – od nowych sposobów odkrywania świata po kierunki, które zyskają rekordową popularność lub zaskoczą wyjątkowo konkurencyjnymi cenami. Raport Trendy w podróżach 2026 to efekt analizy milionów wyszukiwań i rezerwacji, dzięki którym Skyscanner potrafi przewidzieć trendy podróżnicze zanim staną się modne.