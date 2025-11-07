Skyscanner zdradza trendujące destynacje na listopadowy city break!

Karolina Piątkowska
2025-11-07 16:18

Jesień to idealna pora na city break – czas zostawić codzienną rutynę i wyruszyć w spontaniczną podróż. Według raportu Skyscanner Trendy w podróżach 2026 rozpoczynamy erę wyjazdów szytych na miarę. Od kulinarnych odkryć w alejkach supermarketów, przez wędrówkę literackimi szlakami, aż po rodzinne wyprawy – nowe trendy zmieniają oblicze podróżowania. Wykorzystując zaledwie jeden dzień urlopu przed 11 listopada, polscy turyści mogą wybrać się na długi weekend dostosowany do własnych preferencji. Skyscanner prezentuje trendujące kierunki, rekomendowane terminy, aktualne ceny biletów i sprytne wskazówki, dzięki którym listopadowy city break będzie jeszcze tańszy, bardziej spersonalizowany i inspirujący!

Skyscanner

i

Autor: Skyscanner / Materiały prasowe

Wykorzystaj jesienny wypad w pełni i znajdź najlepsze ceny

Według danych ankiety OnePoll przeprowadzonej dla Skyscanner aż 67% polskich podróżnych planuje wydać tyle samo bądź więcej na loty w 2026 roku.* Zapał do podróżowania rośnie, a listopad to świetny moment, by zaplanować krótki wypad za granicę i maksymalnie wykorzystać budżet – na własnych zasadach.

Listopad sprzyja krótkim miejskim wypadom — zarówno pod kątem terminów, jak i kierunków. Najlepszą opcją na city break jest termin 8–11 listopada – ponieważ Święto Niepodległości wypada we wtorek, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, aby zyskać aż cztery dni podróży. Dodając jeszcze piątek 7 lub środę 12 listopada, wydłużmy wyjazd o dodatkowe możliwości podróżnicze.

Co można zrobić, aby nie przepłacać w popularnych terminach wyjazdowych? Wylot kilka dni wcześniej lub późniejszy powrót – może znacząco wpłynąć na kwotę. Włączenie powiadomień o spadkach cen preferowanych lotów, na przykład za pomocą funkcji DROPS w aplikacji Skyscanner, która informuje o obniżkach cen o co najmniej 20% – pomoże w złapaniu najlepszej okazji.

Najczęściej wyszukiwane miasta na listopadowy wyjazd

Polscy podróżnicy szukają możliwości urlopowych w listopadzie – chcą wyruszyć w podróż niezależnie od celu, co potwierdza fakt, że „Podróże w dowolnym kierunku” zajmują pierwsze miejsce w listopadowych wyszukiwanych na stronie Skyscanner. Wśród najpopularniejszych wyborów królują tętniące życiem stolice, słoneczne destynacje i mroźniejsze kierunki:

Podróże w dowolnym kierunku

  • Mediolan, ceny biletów od: 1 220 zł,
  • Londyn, ceny biletów od: 983 zł,
  • Rzym, ceny biletów od: 1 335 zł,
  • Paryż, ceny biletów od: 1 500 zł,
  • Valletta, ceny biletów od: 2 304 zł,
  • Pafos, ceny biletów od: 2 429 zł,
  • Alicante, ceny biletów od: 2 221 zł,
  • Oslo, ceny biletów od: 754 zł,
  • Kopenhaga, ceny biletów od: 1 095 zł.

Ceny biletów aktualne na dzień 28.11.2025 dotyczą wylotu z Warszawy, przy następujących parametrach wyszukiwania: 8-11.11.2025, najlepsze połączenie, klasa ekonomiczna, loty w obie strony. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny można sprawdzić w aplikacji Skyscanner w momencie dokonywania rezerwacji.

Wykorzystaj listopad w pełni i zaplanuj city break zgodny ze swoimi pasjami, priorytetami i samopoczuciem. Zainspiruj się wynikami raportu Skyscanner Trendy w podróżach 2026 i odkryj nowe sposoby, które ukształtują świat podróży w nadchodzących miesiącach!

