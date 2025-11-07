Skyscanner zdradza trendujące destynacje na listopadowy city break!

Wykorzystaj jesienny wypad w pełni i znajdź najlepsze ceny

Według danych ankiety OnePoll przeprowadzonej dla Skyscanner aż 67% polskich podróżnych planuje wydać tyle samo bądź więcej na loty w 2026 roku.* Zapał do podróżowania rośnie, a listopad to świetny moment, by zaplanować krótki wypad za granicę i maksymalnie wykorzystać budżet – na własnych zasadach.

Listopad sprzyja krótkim miejskim wypadom — zarówno pod kątem terminów, jak i kierunków. Najlepszą opcją na city break jest termin 8–11 listopada – ponieważ Święto Niepodległości wypada we wtorek, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, aby zyskać aż cztery dni podróży. Dodając jeszcze piątek 7 lub środę 12 listopada, wydłużmy wyjazd o dodatkowe możliwości podróżnicze.

Co można zrobić, aby nie przepłacać w popularnych terminach wyjazdowych? Wylot kilka dni wcześniej lub późniejszy powrót – może znacząco wpłynąć na kwotę. Włączenie powiadomień o spadkach cen preferowanych lotów, na przykład za pomocą funkcji DROPS w aplikacji Skyscanner, która informuje o obniżkach cen o co najmniej 20% – pomoże w złapaniu najlepszej okazji.

Najczęściej wyszukiwane miasta na listopadowy wyjazd

Polscy podróżnicy szukają możliwości urlopowych w listopadzie – chcą wyruszyć w podróż niezależnie od celu, co potwierdza fakt, że „Podróże w dowolnym kierunku” zajmują pierwsze miejsce w listopadowych wyszukiwanych na stronie Skyscanner. Wśród najpopularniejszych wyborów królują tętniące życiem stolice, słoneczne destynacje i mroźniejsze kierunki:

Podróże w dowolnym kierunku

Mediolan, ceny biletów od: 1 220 zł,

Londyn, ceny biletów od: 983 zł,

Rzym, ceny biletów od: 1 335 zł,

Paryż, ceny biletów od: 1 500 zł,

Valletta, ceny biletów od: 2 304 zł,

Pafos, ceny biletów od: 2 429 zł,

Alicante, ceny biletów od: 2 221 zł,

Oslo, ceny biletów od: 754 zł,

Kopenhaga, ceny biletów od: 1 095 zł.

Ceny biletów aktualne na dzień 28.11.2025 dotyczą wylotu z Warszawy, przy następujących parametrach wyszukiwania: 8-11.11.2025, najlepsze połączenie, klasa ekonomiczna, loty w obie strony. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny można sprawdzić w aplikacji Skyscanner w momencie dokonywania rezerwacji.

Wykorzystaj listopad w pełni i zaplanuj city break zgodny ze swoimi pasjami, priorytetami i samopoczuciem. Zainspiruj się wynikami raportu Skyscanner Trendy w podróżach 2026 i odkryj nowe sposoby, które ukształtują świat podróży w nadchodzących miesiącach!