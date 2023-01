Super Last Minute All Inclusive: Egipt i Tunezja 2023. Sprawdzamy ceny popularnych kierunków na zimę. Gdzie jest najtaniej?

Oferty last minute i all inclusive czyli na ostatnią chwilę, w doskonałym standardzie z pełnym wyżywieniem, ale tanio. Tego szukamy, jeśli chcemy spędzić zimę 2023 w ciepłym klimacie z gwarancją pogody i mocą atrakcji, a przy okazji zaoszczędzić. Jeśli chcemy upolować promocję – super last minute, all inclusive - w popularnych wśród Polaków krajach takich, jak Egipt czy Tunezja warto się pospieszyć. Najatrakcyjniejsze oferty na zimowe wakacje 2023 znikają w oka mgnieniu. Sprawdzamy promocje dużych biur podróży: Last minute i all inclusive w Itace oraz Sun & Fun.

Super Last Minute All inclusive - Egipt 2023. Tanie wczasy zimą – Hurghada, Taba, Marsa Alam

Biuro podróży Sun & Fun przygotowało atrakcyjne oferty last minute i all inclusive w Egipcie. Ceny wczasów w czterogwiazdkowym hotelu z pełnym wyżywieniem, w Hurghadzie zaczynają się od 2891 zł. Za taką kwotę możemy spędzić 8 dni w Amc Royal Hotel. Dla klientów Sun&Fun Holidays przewidziano nieograniczone wizyty we włoskiej restauracji a'la carte. Wylot w czwartek 2 lutego z Warszawy ale są także inne opcje. Z kolei biuro podroży Itaka oferuje wczasy all inclusive w Hurghadzie w czterogwiazdkowym hotelu Hotel Blend Club Aqua Resort. Osiem dni w cenie 2999 zł za osobę. Wylot 23 marca. Taniej i wcześniej można spędzić urlop w Tabie. 8 dni w hotelu Strand Taba Heights Beach & Golf Resort, w formule all inclusive to koszt od 2599 zł za osobę. Wylot 1 lutego. Takie same wczasy ale w Marsa Alam, w hotelu Concorde Moreen Beach Resort & Spa to koszt od 3199 zł od osoby. Wylot 4 lutego.

Super Last Minute All Inlusive - Tunezja 2023. Tanie wczasy zimą – Djerba

Ci, którym marzy się wypoczynek w Tunezji mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert wczasów na Djerbie. Sun&Fun Holidays podobnie jak w przypadku Egiptu, przygotowało sporo promocji last minute. Najtańszą opcją all inclusive jest ośmiodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu Caribbean World Djerba w cenie od 2201 zł. Natomiast Itaka oferuje wczasy all inclusive na Djerbie dopiero w maju. Ośmiodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu Al Kantara Thalassa zaczyna się od 259 zł od osoby. Wylot 11 maja.

