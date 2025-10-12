Valletta, stolica Malty, została uznana za Najlepsze Miasto Europy i Najlepsze Miasto Świata w rankingu Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025, pokonując m.in. Paryż, Wiedeń i Tokio.

Czytelnicy docenili Vallettę za barokową architekturę, łatwość zwiedzania, autentyczność, wyjątkowy stosunek jakości do ceny, a także za połączenie historii z nowoczesnością.

W 2024 roku Maltę odwiedziło 264 tys. Polaków, co dało im 4. miejsce wśród europejskich nacji najczęściej odwiedzających ten kraj, a prognozy na 2025 rok przewidują wzrost do ponad 300 tys.

W rankingu najlepszych miast w Europie za Vallettą znalazły się Oslo, Wiedeń, Madryt i Kopenhaga, a w rankingu światowym Tokio i Kapsztad.

Każdego roku magazyn Condé Nast Traveller prowadzi plebiscyt na wyjątkowe miejsca w Europie i na świecie. W najnowszym rankingu Readers’ Choice Awards 2025 Valletta zwyciężyła w obu kategoriach. Zestawienie przygotowano na podstawie głosów czytelników. W tym roku swoimi opiniami podzieliło się ponad 182 500 podróżników, którzy pod uwagę brali takie kategorie jak m.in. architektura i estetyka, gościnność i atmosfera, kultura i rozrywka, dostępność cenowa czy doświadczenia kulinarne. Valletta zdobyła najwyższe noty dzięki architekturze, swojej kompaktowej formie, łatwości zwiedzania, autentyczności i wyjątkowemu stosunkowi jakości do ceny. Czym jeszcze zachwyciła?

Valetta najlepszym turystycznym miastem Europy i Świata. Co sprawia, że to niewielkie miasto na Morzu Śródziemnym wyprzedziło metropolie takie jak Paryż, Rzym czy Oslo?

W obu rankingach czytelnicy magazynu Condé Nast Traveller uznali Vallettę za barokową perłę. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że stolica Malty zachwyca barokową architekturą, złotymi fortyfikacjami, turkusowym morzem i atmosferą, która łączy historię z nowoczesnością. Jej wąskie, falujące uliczki, otoczone zabytkowymi budynkami, tworzą klimat jak z filmu. Zresztą nie bez powodu. Miasto było przecież scenerią dla takich produkcji jak „Gladiator czy Gra” o „Tron”. Valletta to także miasto kultury z licznymi muzeami, festiwalami i lokalną kuchnią, która łączy wpływy włoskie, arabskie i brytyjskie.

- Uznanie Valletty za najlepsze miasto na świecie oraz najlepsze miasto Europy napawa nas ogromną dumą i wdzięcznością, ale także wielką odpowiedzialnością, aby nieustannie dbać o ten śródziemnomorski klejnot. To globalne wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla piękna i dziedzictwa naszej stolicy. Odzwierciedla to determinację Malty w zakresie ulepszania swojej oferty turystycznej, przyciągania turystów ceniących kulturę, autentyczność i bogactwo doświadczeń. Valletta ucieleśnia te wartości w pełni: to miasto, które opowiada historię na każdym rogu, łącząc warstwy historii ze współczesnymi formami wyrazu i codziennie witając podróżnych wyjątkowymi doznaniami — powiedział Ian Borg, wicepremier i minister spraw zagranicznych oraz turystyki Malty.

Z kolei Carlo Micallef, prezes Maltańskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił, że wyróżnienie umacnia pozycję Malty na mapie światowej turystyki.

- To osiągnięcie stawia Vallettę, a co za tym idzie Maltę, w samym centrum światowej turystyki. Otrzymanie dwóch wyróżnień stanowi głębokie uznanie dla naszych wspólnych wysiłków na rzecz dostarczania produktów turystycznych wyróżniających się jakością, bogactwem i autentycznymi doświadczeniami. Sukces Valletty jest wynikiem wieloletnich inwestycji w kulturę, dziedzictwo i gościnność, które przekształciły miasto w żywą wizytówkę maltańskiej tożsamości. Świętując to doniosłe wydarzenie, nadal koncentrujemy się na kultywowaniu zrównoważonego modelu turystyki, który stawia na pierwszym miejscu doskonałość, wzbogaca nasze społeczności i oferuje każdemu podróżnemu niezapomniane wrażenia z pobytu na Malcie.

Polacy uwielbiają Maltę

Zwycięstwo w prestiżowym rankingu z pewnością przełoży się na wzrost liczby turystów na Malcie. Już teraz ich nie brakuje, bo Malta od lat rozwija swoją ofertę, stając się całorocznym kierunkiem podróży. Niewielki wyspiarski kraj jest także coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. W ubiegłym roku urlop na Malcie spędziło 264 tys. naszych rodaków. Tym samym Polacy zajęli 4. miejsce wśród europejskich nacji najczęściej odwiedzających Maltę. Według prognoz Maltańskiej Organizacji Turystycznej, do końca bieżącego roku liczba Polaków odwiedzających ten kraj przekroczy 300 tys.

Ranking Condé Nast Traveller 2025. Najlepsze miasta w Europie

Tuż za Valettą uplasowało się Oslo, które zachwyca połączeniem futurystycznej architektury z dziką naturą fiordów i lasów. Wiedeń utrzymał swoją pozycję dzięki ponadczasowej elegancji, muzyce klasycznej i kawiarniom, które są instytucją samą w sobie. Na czwartym miejscu ex aequo znalazły się Madryt i Kopenhaga — pierwszy za swoją artystyczną duszę i tapasowe życie, drugi za ekologiczne podejście i bajkowy klimat. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Monachium, Lizbona, Sztokholm, San Sebastian i Palma de Mallorca — każde z nich oferujące unikalne doświadczenia, od surfowania na rzece Eisbach po degustację baskijskiego sernika.

Ranking Condé Nast Traveller 2025. Najlepsze miasta na świecie

Tuż za Valettą uplasowało się Tokio z wynikiem jako miasto neonów, kontrastów i niekończącej się listy rzeczy do odkrycia. Trzecie miejsce przypadło Kapsztadowi, który łączy spektakularne plaże, winnice i pingwiny spacerujące po wybrzeżu. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Quito, Santa Fe, Szanghaj, Oslo, Bombaj, Wiedeń i Kopenhaga — każde z nich oferujące unikalne doświadczenia, od pustynnego światła po nordycki design i ciekawą kuchnię.

ZOBACZ TEŻ: To najpiękniejsze miejsca na Malcie według internautów. Zobacz konkursowe zdjęcia