Weekend bez tłumów? Te miejsca po sezonie wyglądają zupełnie inaczej

Po sezonie popularne kierunki potrafią zmienić się nie do poznania – jest spokojniej, mniej tłoczno, a zwiedzanie staje się znacznie przyjemniejsze.

Wrzesień i październik mogą być świetnym momentem na krótki wyjazd, szczególnie jeśli nie zależy ci wyłącznie na plażowaniu i upałach.

Zarówno polskie wybrzeże, jak i popularne europejskie miasta mają po wakacjach zupełnie inny klimat, a niektóre miejsca można odkryć wtedy na nowo.

Zanim zarezerwujesz weekend, warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja na miejscu po sezonie, ponieważ część atrakcji i lokali może działać w zmienionych godzinach.

Bałtyk po wakacjach ma zupełnie inny klimat

Polskie wybrzeże we wrześniu wygląda zupełnie inaczej niż w środku lipca. Plaże są zdecydowanie spokojniejsze, promenady mniej zatłoczone, a spacer brzegiem morza może być znacznie przyjemniejszy.

Warto rozważyć między innymi Gdańsk, Sopot, Gdynię, Kołobrzeg czy Międzyzdroje. Nie musisz jednak nastawiać się wyłącznie na plażowanie. Jesienny weekend nad Bałtykiem może być okazją do długich spacerów, odwiedzenia muzeów, kawiarni i lokalnych restauracji. Jeśli pogoda dopisze, można nadal spędzić sporo czasu na świeżym powietrzu, a gdy pojawi się deszcz, nadmorskie miasta mają wystarczająco dużo atrakcji pod dachem.

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Włochy i Chorwacja również zwalniają

Jeżeli możesz pozwolić sobie na zagraniczny wyjazd, ciekawą opcją po sezonie mogą być również Włochy czy Chorwacja. Jesienią wiele popularnych kurortów staje się spokojniejszych, a zwiedzanie może być przyjemniejsze ze względu na niższe temperatury niż w środku lata. Dobrym pomysłem może być na przykład wyjazd do Rzymu, Florencji czy Neapolu, jeśli zależy ci przede wszystkim na zwiedzaniu. W Chorwacji natomiast warto połączyć spacerowanie po zabytkowych miejscowościach z odpoczynkiem nad Adriatykiem.

Po sezonie nie znaczy nudno

Wręcz przeciwnie, dla wielu osób właśnie jesień jest najlepszym momentem na krótki wyjazd. Mniej turystów oznacza spokojniejsze tempo, łatwiejsze zwiedzanie i możliwość zobaczenia popularnych miejsc z zupełnie innej perspektywy. Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić godziny otwarcia atrakcji i restauracji. Niektóre miejsca po sezonie skracają godziny pracy albo funkcjonują tylko w wybrane dni. Dzięki temu unikniesz rozczarowania na miejscu i lepiej wykorzystasz krótki weekend.