Westfield Days 2025 w Westfield Arkadia – Odkryj przyszłość stylu dzięki wyjątkowym atrakcjom!

“Westfield Days idealnie wpisują się w misję Westfield Arkadia jako miejsca otwartego na innowacje. Łączymy unikalne koncepty fashion i marki premium z popularnymi brandami mass-marketowymi, aby stworzyć wyjątkowe doświadczenie zakupowe. To nasz sposób na oferowanie klientom nie tylko zakupów, ale i inspirującej przestrzeni, w której przyszłość spotyka styl” - mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Podczas Westfield Days (23-25 października), w godzinach 12:00-20:00, na odwiedzających centrum czekać będzie szereg interaktywnych stref i aktywacji, które pozwolą wejść w świat nowych trendów i futurystycznych inspiracji.

Lustro AR

Jedną z głównych atrakcji będzie interaktywne lustro AR, które pozwoli przymierzyć ekskluzywną kolekcję stworzoną przez Westfield. Stylizacje w rozszerzonej rzeczywistości nie tylko umożliwią odkrycie nowych trendów, ale także staną się okazją do udziału w konkursie na Instagramie – wystarczy wrzucić zdjęcie z lustra AR lub strefy eventu z hashtagiem #WestfieldDays i oznaczeniem profilu Westfield Arkadia, by wygrać najbardziej pożądany sprzęt do stylizacji włosów.

Customizacja koszulek

W odpowiedzi na jeden z najgorętszych trendów modowych 2025 roku – customizację – przygotowano stację personalizacji koszulek. Uczestnicy będą mogli stworzyć własny, unikalny element garderoby, wybierając jeden z czterech dostępnych projektów do nadruku.

Strefa Dyson

W strefie Beauty eksperci Dyson zaprezentują najnowsze urządzeni do pielęgnacji i stylizacji włosów, pokazując jednocześnie najgorętsze trendy tego sezonu. Odwiedzający będą mogli skorzystać z porad stylistów i wziąć udział w praktycznych warsztatach stylizacji włosów urządzeniami marki. Równocześnie w strefie Home będzie można przetestować najnowszą technologię do domu Dyson – odkurzacze, oczyszczacze oraz oświetlenie.

Spotkanie z DRE$$CODE

Szczególnym punktem programu będzie spotkanie z członkami z jednego z najbardziej wpływowych i popularnych kolektywów modowo-artystycznych w Polsce – DRE$$CODE. W sobotę 25 października w godzinach 14:00-16:00 twórcy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów, nagrodzą najlepsze stylizacje z widowni i zaprezentują autorski merch. Ich obecność to gwarancja świeżego spojrzenia na modę i inspirującej atmosfery.

Wydarzenie wzbogacą strefy partnerów, w których zaprezentują się marki takie jak Dyson, Bath & Body Works, BMW Inchape, Douglas i Starbucks. Od testów najnowszych urządzeń do domu, przez prezentację świątecznych zapachów i kosmetyków, po kultowe Pumpkin Spice Latte i jazdy testowe samochodami elektrycznymi – każdy znajdzie coś dla siebie.

Westfield Arkadia nawiązało również współpracę z wydawnictwem Burda Media Polska w ramach ich dorocznej, ogólnopolskiej akcji rabatowej Szaleństwo Zakupów. Wybrane marki dostępne w centrum przygotowały specjalne oferty promocyjne - jedne dołączą do akcji z ofertami dedykowanymi dla klientów Westfield Arkadia, inne przedłużą swoje promocje na czas trwania Westfield Days, zapewniając klientom jeszcze więcej okazji do zakupów.

Wydarzeniu towarzyszy także konkurs online dla członków Westfield Club, w którym wygrać można zegarek Apple Watch 11 oraz karty podarunkowe Westfield o wartości 100 zł każda. Konkurs potrwa do 2 listopada.