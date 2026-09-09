Woda w dłoni i pożegnanie pod samą bramką. Tak latano przed 11 września

Jak 11 września zmienił lotnictwo? Najważniejsze informacje w pigułce

Po tragicznych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych zasady podróżowania uległy natychmiastowej zmianie i od tego momentu pasażerowie muszą liczyć się z następującymi utrudnieniami:

koniec odprowadzania bliskich do bramek – strefa odlotów została zamknięta dla osób bez ważnej karty pokładowej;

– strefa odlotów została zamknięta dla osób bez ważnej karty pokładowej; drastyczne limity dotyczące płynów – wprowadzenie restrykcyjnej zasady przewozu płynów w opakowaniach do 100 mililitrów;

– wprowadzenie restrykcyjnej zasady przewozu płynów w opakowaniach do 100 mililitrów; szczegółowa kontrola osobista – konieczność zdejmowania butów, pasków oraz osobnego prześwietlania urządzeń elektronicznych;

– konieczność zdejmowania butów, pasków oraz osobnego prześwietlania urządzeń elektronicznych; zablokowane kokpity pilotów – montaż pancernych, ryglowanych drzwi uniemożliwiających dostęp do załogi sterującej rejsami.

Podróżowanie przed 2001 rokiem. Wolność, która odeszła w przeszłość

Jak czytamy na łamach National Geographic Traveler Polska, przed tragedią z 11 września 2001 roku podróże samolotem pod wieloma względami przypominały przejażdżkę pociągiem. Pasażerowie nie byli z góry traktowani jak potencjalne zagrożenie, a kolejki do kontroli bezpieczeństwa należały do rzadkości. W tamtych czasach nikt nie myślał o ściąganiu obuwia przed wejściem do strefy bezcłowej, a w bagażu podręcznym bez przeszkód można było przewozić kosmetyki, napoje, a nawet scyzoryki o długości ostrza do 10 centymetrów. Katastrofalne zamachy terrorystyczne natychmiast zmusiły rządy i przewoźników lotniczych do całkowitej rewolucji dotychczasowych procedur.

Bezpośrednią konsekwencją ataków było wdrożenie globalnych procedur, które na stałe wpisały się w krajobraz współczesnych portów lotniczych:

całkowite odseparowanie strefy odlotów – do części terminalu za kontrolą bezpieczeństwa wpuszczani są wyłącznie podróżni z biletami;

– do części terminalu za kontrolą bezpieczeństwa wpuszczani są wyłącznie podróżni z biletami; powołanie wyspecjalizowanych służb ochrony – w USA powołano rządową agencję TSA, która narzuciła rygorystyczne standardy odprawy na całym świecie;

– w USA powołano rządową agencję TSA, która narzuciła rygorystyczne standardy odprawy na całym świecie; wprowadzenie szczegółowych skanerów ciała – tradycyjne bramki magnetyczne zostały uzupełnione o zaawansowane detektory wykrywające ukryte przedmioty pod ubraniem;

– tradycyjne bramki magnetyczne zostały uzupełnione o zaawansowane detektory wykrywające ukryte przedmioty pod ubraniem; zamknięcie i opancerzenie kabin załogi – uniemożliwienie pasażerom jakiejkolwiek próby wtargnięcia do sterów samolotu w trakcie lotu.

W galerii poniżej znajdziesz: Atak na World Trade Center minuta po minucie. Tak 11 września 2001 zmienił świat

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Skanery nowej generacji. Czy wrócą czasy bezstresowych podróży?

Współczesny pasażer musi pogodzić się z rygorystycznymi procedurami, jednak najnowsza technologia daje nadzieję na uproszczenie kontroli na lotniskach. W wielu portach na świecie, także w Europie, wdrażane są nowoczesne skanery trójwymiarowe (CT), które pozwalają na bezproblemowe prześwietlanie bagażu. Dzięki nim podróżni nie muszą wyjmować laptopów ani płynów, a niektóre lotniska całkowicie znoszą limit 100 mililitrów.

Przed kolejnym wylotem warto jednak pamiętać o kilku istotnych wskazówkach, które pomogą sprawnie przejść odprawę:

zweryfikuj procedury na lotnisku przesiadkowym – nowoczesne skanery mogą być dostępne na lotnisku startowym, ale port tranzytowy może wciąż wymagać tradycyjnego wypakowywania rzeczy;

– nowoczesne skanery mogą być dostępne na lotnisku startowym, ale port tranzytowy może wciąż wymagać tradycyjnego wypakowywania rzeczy; pamiętaj o przepisach w drodze powrotnej – brak restrykcji płynowych w porcie wylotu nie oznacza, że te same zasady będą obowiązywać podczas rejsu powrotnego z innego państwa;

– brak restrykcji płynowych w porcie wylotu nie oznacza, że te same zasady będą obowiązywać podczas rejsu powrotnego z innego państwa; dostosuj bagaż do wymogów przewoźnika – niezależnie od nowoczesności skanerów na pasach odprawy, linie lotnicze wciąż bezwzględnie egzekwują limity rozmiarów i wagi walizek.