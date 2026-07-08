Polacy pokochali wakacje zagraniczne. Włochy, Hiszpania i Turcja królują w wyszukiwaniach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-08 13:42

Rozpoczął się sezon letni, a najświeższe dane z wyszukiwarki Google pokazują wyraźną zmianę w turystycznych preferencjach. W tym roku rodzima branża turystyczna traci uwagę internautów – w sieci widać znaczący odpływ zainteresowania urlopem w kraju na rzecz kierunków zagranicznych.

Piaszczysta plaża z palmami i leżakami podczas zachodu słońca. O zagranicznych wakacjach Polaków przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Piaszczysta plaża rozciąga się wzdłuż wybrzeża, tworząc łuk w kierunku zachodzącego słońca, które rzuca intensywne pomarańczowo-żółte światło na horyzont. Po lewej stronie widać rząd palm, z których niektóre są podświetlone przez słońce, a pod nimi stoją leżaki i jeden parasol kryty strzechą. Błękitno-turkusowe morze z delikatnymi falami rozlewa się po prawej stronie obrazu, stopniowo przechodząc w jaśniejsze odcienie błękitu ku niebu, gdzie widoczne są pojedyncze, rozmyte chmury.

Wielki zmiana w wyszukiwaniach: Polska vs zagranica

Analiza w wyszukiwarce jasno pokazuje, że nożyce między Polską a zagranicą rozwarły się w tym roku do historycznych rozmiarów. Sumaryczne zainteresowanie głównymi kierunkami w kraju (Mazury, Tatry, Bałtyk, Bieszczady) zaliczyło znaczące tąpnięcie – spadło rok do roku aż o 31,8%. W tym samym czasie wskaźniki dla wylotów za granicę urosły o 12,5%, a ogólne hasło „wakacje za granicą” odnotowało skok o ponad 210%.

„Dane z wyszukiwarki Google nie pozostawiają złudzeń – w tym roku widzimy wyraźną zmianę preferencji. Sumaryczne zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznym spadło o niemal jedną trzecią, podczas gdy zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną. Nawet pozorna popularność hasła „jezioro” po głębszej analizie okazuje się ruchem ukierunkowanym na włoskie Garda czy Como, a nie rodzime Mazury. Polacy szukają w sieci przede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca” – komentuje Dominika Harasimowicz, Industry Manager w Google.

Europejskie hity – co generuje największy ruch?

Włochy, Hiszpania i Turcja to wielka trójka, która całkowicie zdominowała tegoroczne lato w wyszukiwarce. Polacy szukają tam jednak bardzo konkretnych, regionalnych punktów.

W ogólnym rankingu popularności kierunków europejskich (skala 1-100) sytuacja wygląda następująco:

  • Włochy (100 pkt) – absolutny, codzienny lider. Największe zainteresowanie w sieci generuje Bari i cały region Apulii. Wyjątkowo mocno stoją też wspomniane jeziora Garda i Como oraz Rimini i Sycylia.
  • Hiszpania (84 pkt) – pewne drugie miejsce. Tu ruch w wyszukiwarce skupia się przede wszystkim na wybrzeżu południowo-wschodnim, czyli na Alicante oraz Maladze. Na wyspach niezmiennie najwyższą popularnością cieszy się Majorka.
  • Turcja (81 pkt) – idzie łeb w łeb z Hiszpanią, skupiając wokół siebie ogromny ruch.
  • Chorwacja (48 pkt) i Grecja (47 pkt) – tworzą silny środek stawki, przy czym w Chorwacji najczęściej wyszukiwany jest Zadar i Split.

Komfort na ostatnią chwilę: All Inclusive i Last Minute

Wyszukiwania gotowych pakietów pokazują, że w tym roku najbardziej liczy się wygoda i elastyczność. Turcja w obydwu latach była absolutnym numerem jeden pod względem zainteresowania ofertami all inclusive oraz last minute, gromadząc wokół siebie największy ruch. Tuż za nią plasują się Grecja i Egipt, gdzie w przypadku tego drugiego znacznie częściej wyszukiwane jest Marsa Alam niż Hurghada.

„Albania nie jest już tylko sezonową ciekawostką dla osób szukających budżetowych opcji. Z roku na rok konsekwentnie buduje swoją pozycję w wyszukiwaniach, zyskując kolejne punkty popularności i doganiając Maltę w kategorii last minute. Widać, że bałkańskie kurorty na dobre zakorzeniły się w świadomości Polaków jako pełnoprawna alternatywa dla tradycyjnych kierunków, takich jak Grecja czy Chorwacja, które w tym roku nieco tracą dystans w zestawieniach all inclusive. Jest to tzw. odwzorowanie globalnego trendu dywersyfikacji kierunków podróży – odchodzimy od najpopularniejszych na rzecz mniej znanych” – zauważa Dominika Harasimowicz.

Egzotyczny boom – Azja dystansuje resztę świata

Na rynku dalekich wypraw dominuje jeden kontynent, choć w ciągu ostatniego roku doszło tu do wymiany liderów. Jak dodaje Dominika Harasimowicz: „W kategorii dalekich podróży czerwiec przyniósł całkowitą zmianę warty. O ile w zeszłym roku w sieci niepodzielnie królowało Bali, o tyle teraz nowym królem egzotyki została Tajlandia, notując gigantyczny skok zainteresowania. Obserwujemy też wyraźną dywersyfikację rynku – coraz chętniej szukamy alternatyw w Azji, takich jak Wietnam, podczas gdy tradycyjne kierunki z Ameryki Łacińskiej, czyli Dominikana i Meksyk, wyraźnie tracą na popularności w ujęciu rocznym. Co istotne, na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji miała z pewnością wpływ sytuacja na Bliskim Wschodzie”.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki