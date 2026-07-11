Zapomnij o koszulkach z Il Padrino. Te ceramiczne głowy z Palermo kryją w sobie niezwykle mroczną legendę

Anna Wojnowska
2026-07-11 5:01

Odrzuć kiczowate magnesy i plastikowe figurki. Palermo to miasto, które pachnie migdałami, żyje rzemieślniczymi zakątkami i urzeka historią zaklętą w glinie. Poznaj prawdziwe skarby sycylijskiej stolicy, które przyniosą południowe słońce do Twojego domu i będą wspaniałym podarunkiem dla bliskich.

Turystka idzie brukowaną uliczką Palermo w poszukiwaniu autentycznych pamiątek. O szczegółach przeczytasz na PoradyPlus.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Zapomnij o magnesach z mafią. Te ceramiczne głowy z Palermo kryją w sobie niezwykle mroczną legendę

Zazdrość zaklęta w glinie. Dlaczego musisz mieć Teste di Moro?

Spacerując uliczkami Palermo, natychmiast zwrócisz uwagę na ceramiczne donice w kształcie głów, zdobiące lokalne balkony. To Teste di Moro (Mauretańskie Głowy) – bodaj najbardziej ikoniczna pamiątka z Sycylii, za którą kryje się mroczna legenda o miłości i zdradzie. Zgodnie z podaniem, piękna Sycylijka ścięła głowę swojemu niewiernemu kochankowi, z której następnie zrobiła donicę na bazylię. Dziś te misternie zdobione dzieła sztuki symbolizują sycylijską pasję i dziedzictwo arabsko-normańskie. To fenomenalny element wystroju wnętrz i luksusowy prezent o potężnym ładunku emocjonalnym.

  • Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwa sycylijska majolika malowana jest ręcznie. Zwróć uwagę na drobne, celowe niedoskonałości, wyczuwalne pod palcem pociągnięcia pędzla oraz sygnaturę rzemieślnika na spodzie, najczęściej z dopiskiem Caltagirone lub Santo Stefano di Camastra.
  • Gdzie szukać? Omijaj stragany z tanimi pamiątkami. Udaj się do małych pracowni ceramicznych w historycznej dzielnicy Kalsa lub autorskich butików wzdłuż Via Vittorio Emanuele.
  • Transport i przepisy. Ponieważ podróżujesz samolotem, dużą i ciężką ceramiczną głowę najlepiej bardzo dokładnie zabezpieczyć (np. owinąć w gruby sweter lub poprosić sprzedawcę o solidne pakowanie w folię bąbelkową) i nadać w bagażu rejestrowanym, by uniknąć stłuczenia w luku nad głową. Mniejsze, kompaktowe sztuki z powodzeniem przewieziesz w bagażu podręcznym, o ile nie mają wyjątkowo ostrych, sterczących elementów ozdobnych.

Od symbolu buntu po ikonę stylu. Prawdziwa sycylijska coppola

Niegdyś kojarzona wyłącznie ze starszymi panami z prowincji lub niechlubnym wizerunkiem mafii, dziś coppola przeżywa swój renesans. Młodzi Sycylijczycy odzyskali ten klasyczny kaszkiet, czyniąc go symbolem dumy, buntu przeciwko stereotypom i ponadczasowej, włoskiej elegancji. Wykonana z doskonałych materiałów czapka to nie tylko wyrazisty dodatek do Twojej garderoby, ale też niezwykle praktyczny, stylowy upominek dla kogoś, kto ceni rzemieślniczą modę z przesłaniem.

  • Jak rozpoznać oryginał? Szukaj czapek wykonanych w 100% z naturalnych materiałów: lokalnej wełny, bawełny lub lnu. Autentyczna coppola ma starannie wszytą podszewkę, a jej daszek jest w całości ukryty pod materiałem korony. Często towarzyszy jej metka poświadczająca lokalną produkcję rzemieślniczą.
  • Gdzie szukać? Najlepszym adresem w Palermo są specjalistyczne salony i zakłady krawieckie w okolicach Teatro Massimo, na przykład słynne butiki projektantów, którzy promują etyczną modę z dala od mafijnych konotacji.
  • Transport i przepisy. To pamiątka wręcz stworzona do podróży samolotem! Coppola jest miękka, lekka i zupełnie nie zajmuje miejsca. Bez najmniejszego problemu wsuniesz ją do bagażu podręcznego lub po prostu założysz na głowę podczas lotu powrotnego.

Słodka iluzja z klasztoru. Frutta di Martorana zamiast banalnych pralin

Palermo potrafi zwieść zmysły, a najlepszym na to dowodem jest Frutta di Martorana. Kiedy spojrzysz na wystawy tradycyjnych cukierni, będziesz przekonany, że widzisz miniaturowe cytryny, figi, kaktusy czy pomidory. W rzeczywistości to perfekcyjnie uformowane i ręcznie malowane owoce z marcepanu. Zostały wymyślone przez zakonnice z klasztoru Martorana, by zaimponować arcybiskupowi wizytującemu ich ogołocony z owoców sad. Ta słodka tradycja przetrwała wieki i dziś stanowi wyrafinowany, kulinarny prezent, który na żywo robi kolosalne wrażenie na obdarowanym.

  • Jak rozpoznać oryginał? Wysokiej klasy marcepan nazywany jest tutaj pasta reale. Owoce powinny być delikatnie lśniące od jadalnego lakieru, a ich barwniki nakładane z niesamowitą dbałością o detale – odcienie i cieniowania muszą imitować prawdziwą skórkę owocu.
  • Gdzie szukać? Skieruj swoje kroki do historycznych cukierni (pasticcerie) ukrytych w uliczkach wokół Piazza San Domenico oraz Via Maqueda, a także w bezpośrednim sąsiedztwie samego kościoła Santa Maria dell'Ammiraglio.
  • Transport i przepisy. Słodycze w formie stałej – a do takich zalicza się marcepan – możesz swobodnie zabrać do bagażu podręcznego w samolocie, nie przejmując się limitem płynów. Zadbaj jednak, aby zapakować je w twarde tekturowe pudełko (które z chęcią wyda Ci cukiernik), aby w ścisku kabinowym misternie malowane owoce nie uległy zgnieceniu.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Palermo

Spacerując w okolicach głównych atrakcji turystycznych, natkniesz się na setki straganów oferujących koszulki z kadrami z "Ojca Chrzestnego" czy magnesy z motywami mafijnymi. Pamiętaj, że dla mieszkańców Palermo to nie jest żart, lecz bolesna część historii. Kupując takie pamiątki, nie tylko wspierasz kicz, ale i okazujesz brak szacunku dla lokalnej społeczności. Wybierając autentyczną ceramikę, modę i kulinaria, wracasz do domu z prawdziwą, słoneczną duszą Sycylii, która wzbudzi szczery zachwyt u Twoich bliskich.

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PALERMO
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