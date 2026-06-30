Powrót legendy. Warszawa Powiśle wróciła na mapę stolicy.

Warszawa Powiśle wróciła nie tylko jako adres gastronomiczny, ale przede wszystkim jako wyjątkowa przestrzeń miejska, w której historia spotyka nowoczesną energię miasta. W sezonie 2026 miejsce staje się przestrzenią dla różnorodnych wydarzeń – od koncertów i DJ setów, przez stand-upy, po spontaniczne letnie spotkania pod charakterystycznym zadaszeniem dawnej stacji. Na gości czekają kultowe smaki, autorskie koktajle i wyjątkowe menu, dopełnione muzyką na żywo oraz wieczorami komediowymi. Goście mogą zajrzeć za kulisy procesu maceracji i odkryć, jak powstają ikoniczne smaki polskiej gastronomii. To tylko część atrakcji, dla których warto odwiedzić lokal tego lata.

Adres zapisany w historii Warszawy

Historia tego miejsca rozpoczęła się w latach 50., kiedy na warszawskim Powiślu powstawał modernistyczny przystanek kolejowy z charakterystycznym, okrągłym budynkiem kasy biletowej.

Po latach dawny budynek stacji przeszedł renowację i zamienił się w legendarną klubokawiarnię – miejsce koncertów, rozmów i wieczorów, które pamięta cała Warszawa. Teraz legenda Powiśla powróciła w nowej odsłonie, ponownie łącząc ludzi, smaki i miejskie historie.

Nowy rozdział modernistycznej ikony

Nowa odsłona Warszawy Powiśle wpisuje się w trend przywracania życia ikonicznym przestrzeniom miejskim i nadawania im nowych funkcji społecznych oraz kulturalnych. Projekt łączy gastronomię, muzykę i doświadczenie miasta w jednej, charakterystycznej lokalizacji.

Menu inspirowane jest polskimi smakami i nostalgią miejskich wspomnień - od klasycznych reinterpretacji dań typu comfort food po autorskie koktajle. Koncept kreatywny opiera się na motywie „Powrotu Legendy”, obecnym zarówno w identyfikacji miejsca, jak i menu.

Warszawa Powiśle będzie funkcjonować w formule sezonowej do września 2026 roku, oferując mieszkańcom i odwiedzającym stolicę nową przestrzeń spotkań, muzyki i miejskiej energii. To powrót, obok którego trudno przejść obojętnie.

Partnerem miejsca jest marka Żołądkowa Gorzka.

Autor: Adrian Chmielewski/ Materiały prasowe