Valletta to najbardziej słoneczna stolica Europy od lat. Przyciąga Polaków nie tylko pogodą

Valletta, stolica Malty, oficjalnie króluje jako najbardziej słoneczna stolica Europy, gwarantując niemal 3000 godzin słońca rocznie.

To miasto UNESCO to żywe muzeum pod gołym niebem, gdzie barokowe pałace i potężne fortyfikacje z XVI wieku tworzą niezwykłą historię.

Chcesz poznać sekrety tej fotogenicznej perły Morza Śródziemnego i dowiedzieć się, dlaczego Polacy masowo ją odkrywają?

Jeśli istnieje stolica, która nie tylko latem gwarantuje dobrą pogodę, to jest nią Valletta. Według najnowszego zestawienia przygotowanego przez platformę Civixplorer stolica Malty została uznana za najbardziej słoneczną stolicę Europy.

Ranking powstał na podstawie danych obejmujących ostatnie 30 lat. Valletta (2957 godzin słońca rocznie), wyprzedziła Lizbonę (2799 godzin) oraz Ateny (2771 godzin), zajmując pierwsze miejsce w zestawieniu. Autorzy nie uwzględnili jednak Nikozji, uznając stolicę Cypru za miasto położone w Azji.

Jednak liczba słonecznych godzin to dopiero początek powodów, dla których warto odwiedzić stolicę Malty. To jedno z nielicznych europejskich miast, gdzie każdy spacer odbywa się w otoczeniu architektury wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Renesansowy układ ulic, wytyczony w XVI wieku, otaczają barokowe pałace, kościoły i kamienice, dzięki czemu Valletta często określana jest mianem muzeum pod gołym niebem.

Miasto jest trzecią stolicą w historii Malty - po Mdinie i Birgu. Powstało ono po Wielkim Oblężeniu z 1565 roku z inicjatywy wielkiego mistrza Zakonu św. Jana, Jeana de Valette'a - od którego wzięło swoją nazwę. Od początku projektowano je jako nowoczesną twierdzę praktycznie niemożliwą do zdobycia. Potężne bastiony i rozbudowany system fortyfikacji do dziś uznawane są za jedno z najwybitniejszych osiągnięć XVI-wiecznej architektury militarnej.

Choć Valletta zajmuje zaledwie nieco ponad pół kilometra kwadratowego, kryje ponad 300 zabytków. W ciągu jednego dnia można odwiedzić Konkatedrę św. Jana, Pałac Wielkich Mistrzów, Górne Ogrody Barrakka z panoramą Wielkiego Portu. Można także po prostu zgubić się w sieci wąskich uliczek, gdzie każdy detal przypomina o bogatej historii Valletty.

Słoneczna pogoda jest jednym z największych atutów Valletty, ale nie jedynym. W promieniach śródziemnomorskiego słońca można odkrywać miasto, które od ponad 450 lat zachwyca swoją historią, architekturą i wyjątkową atmosferą. To właśnie połączenie światła, zabytków i nadmorskich panoram sprawia, że Valletta uchodzi za jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc nad Morzem Śródziemnym.

Nieprzypadkowo Malta cieszy się rosnącą popularnością wśród Polaków. Według najnowszych danych, od stycznia do kwietnia 2026 roku archipelag odwiedziło już 178 tys. turystów z Polski, czyli niemal połowa liczby odnotowanej w całym 2025 roku (386 tys.). Od miesięcy Malta zajmuje czołowe miejsca w wakacyjnych zestawieniach najpopularniejszych kierunków wyjazdowych Polaków, dlatego wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato może przynieść kolejne rekordy odwiedzin.

6