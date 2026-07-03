Kulturalne lato w Bielsko-Białej. Kalendarz wydarzeń i imprez

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-07-03 15:14

Czy wiecie, że Bielsko-Biała jest w tym roku pierwszą Polską Stolicą Kultury? Tegoroczne wakacje to doskonała okazja, by odwiedzić miasto i wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych z tej okazji.

Bielsko-Biała to prawdziwa perełka na styku Śląska i Małopolski. Miasto, nazywane Małym Wiedniem, zachwyca secesyjną architekturą i klimatycznym Starym Miastem pełnym restauracji, kawiarni i cukierni. Znajduje się tu także Centrum Bajki i Animacji OKO – miejsce, które zachwyci zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Miłośnicy natury mogą natomiast wybrać się kolejką na Szyndzielnię, skąd rozciąga się widok, który naprawdę zapiera dech w piersiach.

Bielsko-Biała – Pierwsza Polska Stolica Kultury 2026

Bielsko-Biała zaprasza na kulturalne, gorące wakacje! Przez cały lipiec i sierpień miasto pulsuje muzyką, teatrem i niesamowitą energią. Wszystkie wydarzenia spaja idea wspólnoty i otwartej przestrzeni.

LIPIEC – Festiwale, ulica i tradycja

  • Koterbska on Broadway (10 lipca): Widowiskowy, broadwayowski koncert pełen szyku (Wstęp wolny!).
  • Oskar Cyms (11 lipca): Koncert gwiazdy pop młodego pokolenia w ramach plenerowego cyklu „Dumni z BB” na placu Wojska Polskiego.
  • Międzynarodowy Projekt Teatralny „Sąsiedzi” (17–19 lipca): Rynek i ulice miasta zamieniają się w wielką scenę. Teatr plenerowy, ruch i forma z Europy Środkowej na wyciągnięcie ręki.
  • IV Przegląd Artystów Ulicznych „BBusking” (18 lipca): Całodniowe szaleństwo sztuki ulicznej na ul. 11 Listopada (8 przystanków artystycznych), zwieńczone spektakularnym pokazem ognia na placu Chrobrego o 22:00.
  • Roxette Symfonicznie (24 lipca): Bielska Orkiestra Kameralna w potężnym, rockowo-symfonicznym wydaniu.

SIERPIEŃ – Muzyka, taniec i plenerowe widowiska

Miejska Promenada Kultury & Potańcówki przed Teatrem Polskim:

  • W sierpniowe weekendy ulice 3 Maja i Zamkowa zamykają się dla samochodów i oddawane są pieszym, tancerzom oraz artystom.
  • Wieczorne, legendarne potańcówki w stylu retro pod gołym niebem (z muzyką na żywo w wykonaniu Orkiestry Teatru Polskiego La Nostra Banda) odbędą się m.in. 8 i 22 sierpnia.

Muzyka w Oknie Teatru Polskiego. Wyjątkowe koncerty grane prosto z okien teatru dla publiczności zgromadzonej na ulicy.

  • 9 sierpnia – przeboje „The Best Of”,
  • 23 sierpnia – mocne uderzenie w koncercie „Legendy Rocka” z udziałem aktorów i orkiestry.

Festiwal Muzyki Crossover (14–16 sierpnia): Muzyka bez granic i etykiet. Trzy dni genialnych fuzji klasyki, jazzu i nowoczesnej elektroniki w wykonaniu wirtuozów.

Happy Bike Beskidy (21–23 sierpnia): Rowerowe szaleństwo w mieście – widowiskowe akrobacje, pokazy oraz wielki rodzinny piknik sportowo-kulturalny.

„Carmen” (28 i 30 sierpnia): Imponujące, plenerowe widowisko operowe. Klasyczne arcydzieło Bizeta przeniesione w nowoczesną, otwartą przestrzeń miejską.

Koncert Zespołu KULT i Kazika Staszewskiego (29 sierpnia): Wielkie, finałowe rockowe uderzenie wakacji na Placu Ratuszowym. Co ważne: Wstęp wolny!

CYKLE PRZEZ CAŁY SIERPIEŃ

  • Wlot na Spot (Letnie czwartki): Darmowa muzyka elektroniczna, DJ-skie sety i strefy relaksu w różnych zielonych zakątkach miasta (od Bulwarów Straceńskich po Park Słowackiego).
  • Dumni z BB (Piątki i soboty): Plenerowe koncerty gwiazd polskiej estrady oraz muzyki klasycznej na placu Wojska Polskiego.
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BIELSKO BIAŁA