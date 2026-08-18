Znamy nazwy nowych połączeń z Gorzowa do Poznania? Podróżni wolą punktualność

Anna Wojnowska
2026-08-18 16:24

Podczas gdy pasażerowie w województwie lubuskim codziennie zmagają się z opóźnieniami i odwoływanymi pociągami, lokalni działacze debatują nad... nazwami dla nowych składów do Poznania. Jak informują portale gorzowianin.com oraz wydarzenialubuskie.pl, zaproponowano miana takie jak „Papusza”, „Stilon” i „Edward Jancarz”. Podróżni nie kryją jednak oburzenia i podkreślają, że zamiast działań wizerunkowych oczekują po prostu punktualnych i sprawnych połączeń kolejowych.

Czerwono-pomarańczowy pociąg Polregio jadący po torach. O problemach z połączeniami kolejowymi przeczytasz na SE.
Autor: Piotr Stańczak

Najważniejsze informacje w pigułce

  • Rozwój połączeń do Poznania: od grudnia 2026 roku, wraz z nowym rozkładem jazdy, liczba bezpośrednich pociągów PKP Intercity wzrośnie z pięciu do ośmiu par dziennie;
  • Nowe gorzowskie nazwy: lokalni społecznicy zaproponowali, aby nowe składy nosiły nazwy Papusza, Stilon oraz Edward Jancarz;
  • Poważny kryzys taborowy: na torach województwa lubuskiego regularnie dochodzi do awarii, a zakupione za miliony złotych szynobusy stoją w serwisach;
  • Oczekiwania pasażerów: podróżni apelują o skupienie się na punktualności i niezawodności połączeń, a nie na wizerunkowych dyskusjach.

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Gorzowskie symbole na torach kontra szara rzeczywistość pasażerów

Jak wynika z informacji opublikowanych przez portal wydarzenialubuskie.pl, pod dworcem w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano briefing prasowy. Przedstawiciele lokalnych środowisk poinformowali o złożeniu oficjalnego pisma do dyrekcji PKP Intercity. Wnioskują w nim o nadanie nowych, tożsamościowych nazw dla trzech par połączeń, które od grudnia 2026 roku uzupełnią rozkład jazdy na trasie do Poznania. Dzięki temu pociągi będą kursować w wygodnym, dwugodzinnym takcie. Proponowane nazwy to:

  • Papusza: postać wybitnej romskiej poetki Bronisławy Wajs, która przez lata tworzyła w Gorzowie;
  • Stilon: nawiązanie do kultowych zakładów przemysłowych oraz utytułowanego klubu siatkarskiego;
  • Edward Jancarz: upamiętnienie legendy polskiego żużla i rodowitego gorzowianina.

Inicjatywa, choć patriotyczna, wywołała spore poruszenie i gorycz wśród podróżnych. Jak donosi portal gorzowianin.com, mieszkańcy regionu mają dość codziennego chaosu komunikacyjnego. Podczas gdy działacze debatują nad nazewnictwem, nowoczesne szynobusy kupione za dziesiątki milionów złotych z budżetu województwa miesiącami oczekują na naprawy w serwisach. W efekcie pasażerowie zmagają się z masowo odwoływanymi kursami Polregio i wielogodzinnymi opóźnieniami, co utrudnia im codzienny dojazd do pracy czy szkół.

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Prawa pasażera przy opóźnieniach - krótki poradnik podróżnego

Kolejowy kryzys w regionie sprawia, że pasażerowie muszą doskonale znać swoje prawa, aby skutecznie walczyć o rekompensatę za nieudane podróże. Oto kluczowe zasady, o których należy pamiętać, gdy pociąg nie przyjedzie na czas:

  • odszkodowanie za opóźnienie w PKP Intercity: zwrot 25 proc. ceny biletu przy opóźnieniu od 60 do 119 minut oraz 50 proc. przy opóźnieniu wynoszącym co najmniej 120 minut;
  • zwrot za odwołane połączenie: prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku odwołania pociągu lub prognozowanego opóźnienia powyżej 60 minut;
  • prawo do opieki: obowiązek zapewnienia bezpłatnych przekąsek i napojów przez przewoźnika, jeśli opóźnienie przekracza godzinę i są one dostępne;
  • procedura reklamacyjna: możliwość złożenia wniosku w kasie, pocztą lub poprzez formularz online na stronie przewoźnika, takiego jak PKP Intercity lub Polregio.

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