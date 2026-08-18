Znamy nazwy nowych połączeń z Gorzowa do Poznania? Podróżni wolą punktualność

Najważniejsze informacje w pigułce

Rozwój połączeń do Poznania: od grudnia 2026 roku, wraz z nowym rozkładem jazdy, liczba bezpośrednich pociągów PKP Intercity wzrośnie z pięciu do ośmiu par dziennie;

od grudnia 2026 roku, wraz z nowym rozkładem jazdy, liczba bezpośrednich pociągów wzrośnie z pięciu do ośmiu par dziennie; Nowe gorzowskie nazwy: lokalni społecznicy zaproponowali, aby nowe składy nosiły nazwy Papusza , Stilon oraz Edward Jancarz ;

lokalni społecznicy zaproponowali, aby nowe składy nosiły nazwy , oraz ; Poważny kryzys taborowy: na torach województwa lubuskiego regularnie dochodzi do awarii, a zakupione za miliony złotych szynobusy stoją w serwisach;

na torach województwa lubuskiego regularnie dochodzi do awarii, a zakupione za miliony złotych szynobusy stoją w serwisach; Oczekiwania pasażerów: podróżni apelują o skupienie się na punktualności i niezawodności połączeń, a nie na wizerunkowych dyskusjach.

Gorzowskie symbole na torach kontra szara rzeczywistość pasażerów

Jak wynika z informacji opublikowanych przez portal wydarzenialubuskie.pl, pod dworcem w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano briefing prasowy. Przedstawiciele lokalnych środowisk poinformowali o złożeniu oficjalnego pisma do dyrekcji PKP Intercity. Wnioskują w nim o nadanie nowych, tożsamościowych nazw dla trzech par połączeń, które od grudnia 2026 roku uzupełnią rozkład jazdy na trasie do Poznania. Dzięki temu pociągi będą kursować w wygodnym, dwugodzinnym takcie. Proponowane nazwy to:

Papusza: postać wybitnej romskiej poetki Bronisławy Wajs, która przez lata tworzyła w Gorzowie;

postać wybitnej romskiej poetki Bronisławy Wajs, która przez lata tworzyła w Gorzowie; Stilon: nawiązanie do kultowych zakładów przemysłowych oraz utytułowanego klubu siatkarskiego;

nawiązanie do kultowych zakładów przemysłowych oraz utytułowanego klubu siatkarskiego; Edward Jancarz: upamiętnienie legendy polskiego żużla i rodowitego gorzowianina.

Inicjatywa, choć patriotyczna, wywołała spore poruszenie i gorycz wśród podróżnych. Jak donosi portal gorzowianin.com, mieszkańcy regionu mają dość codziennego chaosu komunikacyjnego. Podczas gdy działacze debatują nad nazewnictwem, nowoczesne szynobusy kupione za dziesiątki milionów złotych z budżetu województwa miesiącami oczekują na naprawy w serwisach. W efekcie pasażerowie zmagają się z masowo odwoływanymi kursami Polregio i wielogodzinnymi opóźnieniami, co utrudnia im codzienny dojazd do pracy czy szkół.

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Prawa pasażera przy opóźnieniach - krótki poradnik podróżnego

Kolejowy kryzys w regionie sprawia, że pasażerowie muszą doskonale znać swoje prawa, aby skutecznie walczyć o rekompensatę za nieudane podróże. Oto kluczowe zasady, o których należy pamiętać, gdy pociąg nie przyjedzie na czas:

odszkodowanie za opóźnienie w PKP Intercity: zwrot 25 proc. ceny biletu przy opóźnieniu od 60 do 119 minut oraz 50 proc. przy opóźnieniu wynoszącym co najmniej 120 minut;

zwrot 25 proc. ceny biletu przy opóźnieniu od 60 do 119 minut oraz 50 proc. przy opóźnieniu wynoszącym co najmniej 120 minut; zwrot za odwołane połączenie: prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku odwołania pociągu lub prognozowanego opóźnienia powyżej 60 minut;

prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku odwołania pociągu lub prognozowanego opóźnienia powyżej 60 minut; prawo do opieki: obowiązek zapewnienia bezpłatnych przekąsek i napojów przez przewoźnika, jeśli opóźnienie przekracza godzinę i są one dostępne;

obowiązek zapewnienia bezpłatnych przekąsek i napojów przez przewoźnika, jeśli opóźnienie przekracza godzinę i są one dostępne; procedura reklamacyjna: możliwość złożenia wniosku w kasie, pocztą lub poprzez formularz online na stronie przewoźnika, takiego jak PKP Intercity lub Polregio.