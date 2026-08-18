Podsumowanie faktów. Aktualna sytuacja w Katanii

Oficjalne źródło: Komunikat opublikowany przez Aeroporto di Catania - Sicilia 18 sierpnia o godzinie 10:00.

Komunikat opublikowany przez Aeroporto di Catania - Sicilia 18 sierpnia o godzinie 10:00. Status lotniska: Pełne przywrócenie operacji lotniczych (zarówno przylotów, jak i odlotów) ze skutkiem natychmiastowym.

Pełne przywrócenie operacji lotniczych (zarówno przylotów, jak i odlotów) ze skutkiem natychmiastowym. Powód zmian: Obniżenie alertu wulkanicznego Etny z poziomu czerwonego (RED) do pomarańczowego (ORANGE) oraz otwarcie zamkniętych sektorów.

Koniec paraliżu na Sycylii. Lotnisko w Katanii znów w pełni operacyjne

Przedstawiciele portu lotniczego we włoskiej Katanii potwierdzili, że po intensywnej aktywności wulkanu Etna, która przez ostatnie dni paraliżowała ruch lotniczy w regionie, sytuacja wraca do normy. Oficjalny profil Aeroporto di Catania - Sicilia opublikował pilny komunikat, w którym ogłoszono obniżenie poziomu zagrożenia z poziomu RED (czerwonego) do ORANGE (pomarańczowego). W związku z tą decyzją podjęto następujące kroki:

natychmiastowe otwarcie wszystkich dotychczas zamkniętych sektorów przestrzeni powietrznej,

wszystkich dotychczas zamkniętych sektorów przestrzeni powietrznej, całkowite zniesienie wszelkich restrykcji dotyczących ruchu lotniczego,

wszelkich restrykcji dotyczących ruchu lotniczego, wznowienie operacji zarówno dla wszystkich rejsów przylatujących, jak i odlatujących z Sycylii.

Decyzja ta przynosi ogromną ulgę tysiącom pasażerów, w tym wielu turystom z Polski, którzy utknęli na wyspie lub czekali na swój upragniony wylot w szczycie sezonu urlopowego.

Prawa pasażera po odwołanym lub opóźnionym locie. Co warto wiedzieć?

Choć ruch na lotnisku został przywrócony, rozładowanie powstałych zatorów może zająć przewoźnikom trochę czasu. Warto pamiętać, że erupcja wulkanu i zalegający pył wulkaniczny są traktowane przez unijne prawo jako tzw. siła wyższa (nadzwyczajne okoliczności). Z tego powodu pasażerom nie przysługuje standardowe odszkodowanie finansowe na mocy rozporządzenia WE 261/2004.

Podróżni nie są jednak pozostawieni sami sobie. Linie lotnicze, takie jak Ryanair, Wizz Air czy ITA Airways, mają obowiązek zapewnić pełną opiekę poszkodowanym pasażerom. Obejmuje ona:

bezpłatne posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania na opóźniony lot,

adekwatne do czasu oczekiwania na opóźniony lot, darmowe zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem, jeżeli nowy termin rejsu przypada na kolejny dzień,

wraz z transportem, jeżeli nowy termin rejsu przypada na kolejny dzień, prawo wyboru między pełnym zwrotem kosztów biletu a bezpłatną zmianą rezerwacji na inny, dogodny termin.

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Sprawdź status swojego lotu przed podróżą

Sytuacja wokół najaktywniejszego wulkanu w Europie potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, a przewoźnicy wciąż mogą borykać się z opóźnieniami rotacyjnymi po wcześniejszych utrudnieniach. Z tego względu gorąco zaleca się wszystkim podróżnym, aby przed udaniem się na lotnisko sprawdzili aktualny status swojego rejsu bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej wybranej linii lotniczej lub na tablicy odlotów i przylotów online portu w Katanii.