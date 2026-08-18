Koniec z przepłacaniem za wodę tuż przed wylotem. Rewolucja na lotnisku w Modlinie

Anna Wojnowska
2026-08-18 14:08

Koniec z przepłacaniem za butelkowaną wodę po odprawie na Lotnisku Warszawa/Modlin. Jak poinformowali przedstawiciele podwarszawskiego portu lotniczego w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, dla podróżnych udostępniono właśnie pierwsze, darmowe źródełko z wodą pitną. Nowy punkt zlokalizowany jest w strefie odlotów, tuż po przejściu kontroli bezpieczeństwa. To rewolucyjna i niezwykle wyczekiwana zmiana, która ułatwi życie tysiącom pasażerów tanich linii lotniczych.

Dłoń osoby nalewającej wodę do bidonu ze źródełka na lotnisku. O darmowej wodzie w Modlinie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Najważniejsze informacje w pigułce

  • lokalizacja punktu: tuż za windą, zaraz po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa w terminalu;
  • koszt usługi: całkowicie bezpłatnie dla wszystkich pasażerów;
  • co przygotować: pusty bidon, termos lub butelkę wielorazową w bagażu podręcznym;
  • status: pierwsze źródełko jest już w pełni aktywne i gotowe do użycia.

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Długo wyczekiwana zmiana na podwarszawskim lotnisku

Przez lata wysokie ceny napojów w strefie bezcłowej podwarszawskiego lotniska były powodem do narzekań wielu pasażerów. Zakup zwykłej butelki wody niegazowanej potrafił uszczuplić portfel o kilkanaście złotych, co przy podróżach z całą rodziną generowało spore, dodatkowe koszty. Jak poinformowali przedstawiciele Lotniska Warszawa/Modlin w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, ten problem właśnie odchodzi w zapomnienie. W terminalu uruchomiono bowiem pierwszy specjalny punkt, w którym można całkowicie za darmo napełnić własne naczynie.

Udogodnienie znajduje się w strategicznym punkcie terminala. Pasażerowie znajdą je:

  • zaraz po przejściu kontroli bezpieczeństwa, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie zapasów przed dalszą podróżą;
  • tuż za windą, dzięki czemu dostęp do niego jest łatwy i intuicyjny dla każdego podróżnego.
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Jak sprytnie oszczędzać podczas podróży samolotem?

Wprowadzenie darmowego ujęcia wody pitnej to doskonała wiadomość dla osób, które starają się latać budżetowo i ekologicznie. Aby w pełni skorzystać z nowego udogodnienia na Lotnisku Warszawa/Modlin, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach związanych z pakowaniem bagażu podręcznego i przejściem przez bramki bezpieczeństwa:

  • zabranie pustej butelki lub bidonu – przepisy bezpieczeństwa zabraniają wnoszenia płynów, ale puste naczynie wielokrotnego użytku można bez przeszkód przewieźć w bagażu podręcznym;
  • opróżnienie pojemnika przed odprawą – upewnij się, że w naczyniu nie ma płynu, a na czas skanowania wyjmij je z torby i umieść w plastikowym koszyku;
  • uzupełnienie zapasów po kontroli – po przejściu przez bramki skieruj się bezpośrednio do nowego punktu czerpania wody i napełnij butelkę przed wejściem do samolotu.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu nie tylko zaoszczędzisz pieniądze na zakupie drogich napojów w strefie wolnocłowej, ale również realnie przyczynisz się do ograniczenia zużycia jednorazowego plastiku. Podobne poidełka działają już z powodzeniem na innych polskich lotniskach, takich jak Lotnisko Chopina w Warszawie, czy porty w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

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WODA
LOTNISKO MODLIN