Koniec z przepłacaniem za wodę tuż przed wylotem. Rewolucja na lotnisku w Modlinie

Najważniejsze informacje w pigułce

lokalizacja punktu: tuż za windą, zaraz po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa w terminalu;

tuż za windą, zaraz po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa w terminalu; koszt usługi: całkowicie bezpłatnie dla wszystkich pasażerów;

całkowicie bezpłatnie dla wszystkich pasażerów; co przygotować: pusty bidon, termos lub butelkę wielorazową w bagażu podręcznym;

pusty bidon, termos lub butelkę wielorazową w bagażu podręcznym; status: pierwsze źródełko jest już w pełni aktywne i gotowe do użycia.

Długo wyczekiwana zmiana na podwarszawskim lotnisku

Przez lata wysokie ceny napojów w strefie bezcłowej podwarszawskiego lotniska były powodem do narzekań wielu pasażerów. Zakup zwykłej butelki wody niegazowanej potrafił uszczuplić portfel o kilkanaście złotych, co przy podróżach z całą rodziną generowało spore, dodatkowe koszty. Jak poinformowali przedstawiciele Lotniska Warszawa/Modlin w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, ten problem właśnie odchodzi w zapomnienie. W terminalu uruchomiono bowiem pierwszy specjalny punkt, w którym można całkowicie za darmo napełnić własne naczynie.

Udogodnienie znajduje się w strategicznym punkcie terminala. Pasażerowie znajdą je:

zaraz po przejściu kontroli bezpieczeństwa , co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie zapasów przed dalszą podróżą;

, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie zapasów przed dalszą podróżą; tuż za windą, dzięki czemu dostęp do niego jest łatwy i intuicyjny dla każdego podróżnego.

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Jak sprytnie oszczędzać podczas podróży samolotem?

Wprowadzenie darmowego ujęcia wody pitnej to doskonała wiadomość dla osób, które starają się latać budżetowo i ekologicznie. Aby w pełni skorzystać z nowego udogodnienia na Lotnisku Warszawa/Modlin, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach związanych z pakowaniem bagażu podręcznego i przejściem przez bramki bezpieczeństwa:

zabranie pustej butelki lub bidonu – przepisy bezpieczeństwa zabraniają wnoszenia płynów, ale puste naczynie wielokrotnego użytku można bez przeszkód przewieźć w bagażu podręcznym;

– przepisy bezpieczeństwa zabraniają wnoszenia płynów, ale puste naczynie wielokrotnego użytku można bez przeszkód przewieźć w bagażu podręcznym; opróżnienie pojemnika przed odprawą – upewnij się, że w naczyniu nie ma płynu, a na czas skanowania wyjmij je z torby i umieść w plastikowym koszyku;

– upewnij się, że w naczyniu nie ma płynu, a na czas skanowania wyjmij je z torby i umieść w plastikowym koszyku; uzupełnienie zapasów po kontroli – po przejściu przez bramki skieruj się bezpośrednio do nowego punktu czerpania wody i napełnij butelkę przed wejściem do samolotu.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu nie tylko zaoszczędzisz pieniądze na zakupie drogich napojów w strefie wolnocłowej, ale również realnie przyczynisz się do ograniczenia zużycia jednorazowego plastiku. Podobne poidełka działają już z powodzeniem na innych polskich lotniskach, takich jak Lotnisko Chopina w Warszawie, czy porty w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.