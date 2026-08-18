Błyskawiczna wyprzedaż w Wizz Air. Skąd polecisz na jesienny urlop?

Ta wyjątkowa, jednodniowa promocja ma charakter globalny i obejmuje całą siatkę połączeń węgierskiego przewoźnika. Oznacza to, że niezależnie od tego, w której części Polski mieszkasz, masz szansę na upolowanie biletów w niespotykanie niskich cenach. Wizz Air dysponuje rozbudowaną siatką połączeń z naszego kraju, a loty w ramach tej promocji realizowane są z głównych polskich portów lotniczych:

Warszawa (Lotnisko Chopina oraz Warszawa-Modlin) – największe bazy z najszerszym wyborem kierunków, od słonecznego południa po skandynawską północ.

– największe bazy z najszerszym wyborem kierunków, od słonecznego południa po skandynawską północ. Gdańsk – idealny punkt startowy dla mieszkańców Pomorza, oferujący bogaty wybór tras w najciekawsze zakątki Europy.

– idealny punkt startowy dla mieszkańców Pomorza, oferujący bogaty wybór tras w najciekawsze zakątki Europy. Katowice i Kraków – południowe bazy przewoźnika, skąd bez trudu można zaplanować ucieczkę na jesienne, ciepłe plaże.

– południowe bazy przewoźnika, skąd bez trudu można zaplanować ucieczkę na jesienne, ciepłe plaże. Wrocław i Poznań – prężnie rozwijające się lotniska z dogodnymi połączeniami na spontaniczne miejskie wycieczki.

– prężnie rozwijające się lotniska z dogodnymi połączeniami na spontaniczne miejskie wycieczki. Okazjonalne, wybrane połączenia w ramach promocji można znaleźć również z takich miast jak Lublin, Rzeszów, Szczecin czy Radom.

Gdzie spędzić jesienny urlop? 3 genialne kierunki w zasięgu ręki

Jesień to absolutnie najlepszy czas na podróżowanie. Ceny noclegów spadają, temperatury stają się przyjemne, a najpiękniejsze zabytki można podziwiać bez uciążliwych tłumów. Oto trzy niesamowite miejsca, na pokład których warto wejść w najbliższych miesiącach:

Rzym, Włochy: Wieczne Miasto jesienią zachwyca złotym światłem i zapachem pieczonych kasztanów. To idealny moment na niespieszne spacery po klimatycznym Zatybrzu i delektowanie się prawdziwą włoską kuchnią bez letniego upału. Bezpośrednie loty do stolicy Włoch są dostępne m.in. z Warszawy , Katowic czy Krakowa .

Wieczne Miasto jesienią zachwyca złotym światłem i zapachem pieczonych kasztanów. To idealny moment na niespieszne spacery po klimatycznym Zatybrzu i delektowanie się prawdziwą włoską kuchnią bez letniego upału. Bezpośrednie do stolicy Włoch są dostępne m.in. z , czy . Larnaka, Cypr: Marzy Ci się powrót do lata? Na Cyprze w październiku i listopadzie woda w morzu wciąż zachęca do kąpieli, a słońce świeci niemal bez przerwy. To raj dla miłośników owoców morza i antycznej historii. Bezpośrednio na to słoneczne lotnisko dotrzesz m.in. z Gdańska , Wrocławia , Katowic oraz Warszawy .

Marzy Ci się powrót do lata? Na Cyprze w październiku i listopadzie woda w morzu wciąż zachęca do kąpieli, a słońce świeci niemal bez przerwy. To raj dla miłośników owoców morza i antycznej historii. Bezpośrednio na to słoneczne lotnisko dotrzesz m.in. z , , oraz . Malaga, Hiszpania: Andaluzja przyciąga swoim temperamentem, spektakularnymi klifami i niesamowitymi zabytkami, takimi jak Alhambra w pobliskiej Grenadzie. Malaga to doskonały punkt wyjścia do eksploracji hiszpańskiego południa. Połączenia w doskonałych cenach znajdziesz z Warszawy, Gdańska, Katowic i Wrocławia.

W galerii poniżej znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

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Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Planując swoją spontaniczną podróż, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach tej jednodniowej wyprzedaży biletów, aby w pełni wykorzystać nadarzającą się okazję:

Czas na rezerwację: Promocja jest ekstremalnie krótka! Obowiązuje wyłącznie 18 sierpnia 2026 roku (od 00:00 do 23:59 CET). Bilety w obniżonych cenach wyprzedają się błyskawicznie, dlatego decyzję o rezerwacji trzeba podjąć natychmiast.

Promocja jest ekstremalnie krótka! Obowiązuje wyłącznie (od 00:00 do 23:59 CET). Bilety w obniżonych cenach wyprzedają się błyskawicznie, dlatego decyzję o rezerwacji trzeba podjąć natychmiast. Okres podróży: Oferta obejmuje podróże w terminie od 14 września do 10 grudnia 2026 roku – to idealny czas na przedłużenie lata lub krótki przedzimowy city break.

Oferta obejmuje podróże w terminie od – to idealny czas na przedłużenie lata lub krótki przedzimowy city break. Dodatkowe zniżki i usługi: Posiadacze członkostwa w WIZZ Discount Club mogą liczyć na dodatkowe rabaty na bilety oraz tańszy bagaż rejestrowany . Podczas zakupu warto rozważyć dokupienie usługi WIZZ Flex , która umożliwia bezkosztową zmianę daty lotu w razie nagłych zmian planów. Do dyspozycji podróżnych są również usługi takie jak Privilege Pass czy Rodzinna oferta WIZZ.

Posiadacze członkostwa w mogą liczyć na dodatkowe rabaty na bilety oraz tańszy . Podczas zakupu warto rozważyć dokupienie usługi , która umożliwia bezkosztową zmianę daty lotu w razie nagłych zmian planów. Do dyspozycji podróżnych są również usługi takie jak Privilege Pass czy Rodzinna oferta WIZZ. Ważne wyłączenia: Promocja dotyczy wyłącznie taryfy podstawowej na wybrane, bezpośrednie loty rezerwowane na stronie wizzair.com lub w oficjalnej aplikacji mobilnej. Zniżka nie obejmuje opłaty administracyjnej oraz rezerwacji grupowych.

Ostatni krok do podróży marzeń

Nie pozwól, aby ta wyjątkowa okazja przeszła obok Ciebie. Jesienne podróże mają w sobie niezwykłą magię, a z dzisiejszą ofertą zorganizujesz je za ułamek standardowej ceny. Wejdź na oficjalną stronę przewoźnika Wizz Air lub uruchom aplikację mobilną WIZZ, wybierz swój wymarzony kierunek i spakuj bagaż podręczny. Twój następny cel podróży czeka na wyciągnięcie ręki – czas ruszać w drogę!