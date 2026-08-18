Kierunek Północ. Coolcation odpowiedzią na ucieczkę przed upałami

Świeże powietrze zamiast klimatyzacji

Koncepcja coolcationingu opiera się na wyborze kierunków, w których zamiast ukrywać się przed lejącym się z nieba żarem w klimatyzowanych wnętrzach, można aktywnie i w pełni komfortowo spędzać czas na świeżym powietrzu. Sierpniowy wyjazd na północ kontynentu to doskonały moment na długie spacery połączone z podziwianiem malowniczych krajobrazów, a przy tym szansa na odpoczynek z dala od przytłaczającego, turystycznego zgiełku.

Wśród kierunków, które idealnie wpisują się w ten orzeźwiający trend i zapraszają do spontanicznego wyjazdu jeszcze w te wakacje, znajdują się między innymi:

Bergen (Norwegia), ceny biletów już od 638 zł

Nazywane bramą do fiordów, to niezwykle malownicze miasto urzeka unikalnym połączeniem morskiej bryzy i rześkiego, górskiego powietrza, stanowiąc doskonałą bazę wypadową do zwiedzania zabytkowej, drewnianej dzielnicy Bryggen oraz eksplorowania norweskiej natury.

Tallin (Estonia), ceny biletów już od 531 zł

Idealne miejsce na przedłużony sierpniowy weekend, łączące świetnie zachowane średniowieczne Stare Miasto z nowoczesnymi kawiarniami i dynamiczną sceną kulinarną, co wspólnie tworzy unikalną, kameralną atmosferę nad Bałtykiem.

Göteborg (Szwecja), ceny biletów już od 811 zł

To szwedzkie miasto, słynące z bardzo otwartego klimatu i wyśmienitych owoców morza, zaprasza do niespiesznego gubienia się wśród setek małych, skalistych wysepek tutejszego archipelagu, do których można z łatwością dotrzeć promem.

Billund (Dania), ceny biletów już od 922 zł

Choć powszechnie znane jest jako ojczyzna klocków LEGO, w rzeczywistości stanowi ono znakomity punkt startowy do dłuższej podróży po Półwyspie Jutlandzkim, gdzie na turystów czekają szerokie plaże, nadmorskie wydmy i urokliwe miasteczka żyjące w swoim własnym, spokojnym rytmie. Skyscaner proponuje więcej alternatywnych kierunków na wakacje w najnowszym raporcie Smater Summer.

Szukaj wszędzie, odkrywaj taniej

Planowanie wyprawy w zupełnie nowe rejony często bywa wyzwaniem budżetowym, dlatego z pomocą przychodzi funkcja Cały świat. Działa ona jak intuicyjny wirtualny kompas dla osób otwartych na nieoczywiste kierunki – wystarczy wpisać lotnisko wylotowe, a system automatycznie zaprezentuje najciekawsze i najbardziej opłacalne połączenia do wielu zakątków świata, co znacznie ułatwia znalezienie inspiracji dopasowanych do naszych potrzeb.

Sztuczna inteligencja na fotelu pasażera

Ponieważ kraje Północy to przestrzenie wręcz stworzone do swobodnego podróżowania samochodem, Skyscanner stworzył narzędzie z wykorzystaniem autorskiej technologii sztucznej inteligencji. Zaprojektowane, by pomagać podróżnym w poszerzaniu horyzontów i odkrywaniu nowych miejsc, innowacyjne Planowanie podróży samochodem tworzy spersonalizowane harmonogramy dostosowane do różnych stylów zwiedzania, a jednocześnie ułatwia znalezienie najlepszych ofert wynajmu aut na wybraną trasę.

Wystarczy, że podróżni podadzą miejsce odbioru wynajętego samochodu, daty wyjazdu oraz preferowany rodzaj wycieczki, aby móc wybierać spośród wielu wygenerowanych przez sztuczną inteligencję wariantów, takich jak wyprawa przygodowa czy trasa skupiona na niezapomnianych widokach.

Na podstawie wyselekcjonowanych preferencji, sztuczna inteligencja tworzy całkowicie unikalny plan podróży samochodem, sugerując postoje, atrakcje i ciekawe punkty na trasie, rekomendując przy tym najlepsze opcje wynajmu aut idealnie dopasowane do charakteru danego wyjazdu.