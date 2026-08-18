Wielkie starcie Ryanaira i Wizz Aira. Do tego bałkańskiego raju ruszą wkrótce tanie loty z Polski?

Najważniejsze fakty o nowej ofensywie na Bałkanach

główni gracze: irlandzki Ryanair oraz węgierski Wizz Air , którzy szykują się do zaciętej rywalizacji o pasażerów w stolicy Bośni i Hercegowiny;

irlandzki oraz węgierski , którzy szykują się do zaciętej rywalizacji o pasażerów w stolicy Bośni i Hercegowiny; nowe trasy Wizz Air: przewoźnik od grudnia uruchamia rejsy z Berlina, Bratysławy oraz Pragi, co stanowi doskonałą opcję dojazdową dla Polaków;

przewoźnik od grudnia uruchamia rejsy z Berlina, Bratysławy oraz Pragi, co stanowi doskonałą opcję dojazdową dla Polaków; rekordowy powrót Ryanair: po zimowej przerwie przewoźnik zaoferuje w sezonie letnim 2027 aż 425 tysięcy miejsc na pokładach swoich samolotów;

po zimowej przerwie przewoźnik zaoferuje w sezonie letnim 2027 aż 425 tysięcy miejsc na pokładach swoich samolotów; szansa dla Polski: lokalne przetargi i dopłaty dla przewoźników mogą zaowocować pierwszymi tanimi lotami z polskich portów lotniczych bezpośrednio do Sarajewa.

Zacięta walka o Sarajewo. Kto zaoferuje najtańsze bilety?

Jak czytamy na portalu Fly4free, Sarajewo staje się nowym, kluczowym punktem na mapie europejskich przewoźników niskokosztowych. Dotychczas loty do stolicy Bośni i Hercegowiny z Polski były realizowane głównie przez tradycyjne linie lotnicze, co wiązało się z wysokimi cenami biletów. Sytuacja ta ulega jednak dynamicznej zmianie. Choć Ryanair zdecydował o czasowym wstrzymaniu rejsów do tego miasta w nadchodzącym sezonie zimowym, to powróci tam wiosną z potężną ofertą. W tym samym czasie jego główny rywal, Wizz Air, nie zamierza bezczynnie czekać i już od grudnia wprowadza nowe trasy z miast położonych bardzo blisko polskich granic.

Władze portu lotniczego w Sarajewie planują rozpisać specjalne przetargi z dopłatami dla linii lotniczych, które zdecydują się na uruchomienie nowych tras. To właśnie te dotacje mogą stać się impulsem do otwarcia bezpośrednich rejsów z Polski. W grze o bałkański rynek pojawia się także brytyjski easyJet, co dodatkowo zaostrzy konkurencję i może doprowadzić do wojny cenowej, na której najbardziej skorzystają pasażerowie. Już teraz ogłoszono uruchomienie następujących połączeń Wizz Air omijających zimową przerwę konkurenta:

Bratysława – Sarajewo: loty od 3 grudnia, realizowane dwa razy w tygodniu;

loty od 3 grudnia, realizowane dwa razy w tygodniu; Berlin – Sarajewo: start połączenia 3 grudnia, z częstotliwością dwóch rotacji tygodniowo;

start połączenia 3 grudnia, z częstotliwością dwóch rotacji tygodniowo; Praga – Sarajewo: pierwsze rejsy od 18 grudnia, również dwa razy w tygodniu.

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Dlaczego warto odwiedzić Sarajewo przy najbliższej okazji?

Sarajewo, nazywane często Jerozolimą Europy, to fascynujące miasto, w którym kultura Wschodu i Zachodu przenika się na każdym kroku. Położona w malowniczej dolinie rzeki Miljacki, otoczona Alpami Dynarskimi stolica Bośni i Hercegowiny zachwyca niesamowitym klimatem oraz niezwykle bogatą historią. Sercem miasta jest Baščaršija, czyli zabytkowy turecki bazar z XV wieku, gdzie unosi się zapach świeżo parzonej bośniackiej kawy i tradycyjnych dań, takich jak słynne ćevapi czy chrupiący burek.

Podróż do tego regionu to także doskonała okazja do podziwiania dziewiczej przyrody, krystalicznie czystych rzek oraz majestatycznych wodospadów Kravica. Bałkany przyciągają turystów nie tylko wspaniałą kuchnią i gościnnością mieszkańców, ale również niezwykle przystępnymi cenami na miejscu. Jeśli prognozy się sprawdzą i tanie linie rzeczywiście uruchomią bezpośrednie loty z Polski, Sarajewo ma szansę stać się jednym z najchętniej wybieranych kierunków na city break w nadchodzących latach.