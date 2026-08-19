Wielka wyprzedaż lotów do Grecji i Chorwacji. Masz czas tylko do północy

Anna Wojnowska
2026-08-19 8:53

Marzycie o ucieczce przed jesienną szarością? Poczujcie zapach świeżo parzonej kawy w ateńskiej Place lub usłyszcie szum ciepłego Adriatyku w Dubrowniku. Tylko dziś, w ramach kultowej Szalonej Środy PLL LOT, bilety lotnicze do 10 magicznych zakątków Europy Południowej kupicie w niesamowicie niskich cenach. Czas ucieka – ta wyjątkowa okazja potrwa tylko do północy, a liczba promocyjnych miejsc na pokładach ubywa z każdą minutą. Spakujcie bagaż i przedłużcie lato na własnych warunkach!

Samolot pasażerski lecący nad chmurami w blasku słońca. Obok logo PLL LOT. O wyprzedaży lotów przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI promocja na loty

Bezpośrednie loty z Polski. Skąd wystartujesz po słońce?

Sercem dzisiejszej promocji i głównym punktem startowym dla wszystkich bezpośrednich rejsów jest Warszawa (Lotnisko Chopina). To właśnie stąd polecisz bezpośrednio na pokładach samolotów PLL LOT do każdego z 10 promocyjnych miast:

  • Ateny, Saloniki i Heraklion (Grecja)
  • Dubrownik, Split i Zagrzeb (Chorwacja)
  • Lublana (Słowenia)
  • Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)
  • Podgorica (Czarnogóra)
  • Tirana (Albania)

Co z pozostałymi regionami Polski? Mieszkańcy takich miast jak Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz czy Zielona Góra nie muszą rezygnować z okazji! PLL LOT oferuje wygodne połączenia przesiadkowe przez warszawski hub na jednym bilecie. Podróż z przesiadką w Warszawie jest płynna, a bagaż rejestrowany (jeśli go dokupisz) poleci bezpośrednio do Twojego celu podróży.

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Jesień i zima w Europie Południowej to absolutna magia. Wyobraź sobie spacer po pustej, złocistej plaży w Heraklionie, gdzie woda wciąż ma temperaturę sprzyjającą kąpielom, a powietrze pachnie oregano i dojrzałymi cytrusami. W Dubrowniku i Splicie wreszcie unikniesz tłumów – majestatyczne, białe mury miejskie będą tylko dla Ciebie, a lokalne konoby ugoszczą Cię najświeższymi owocami morza i kieliszkiem domowego wina.

Dla poszukiwaczy dzikiej przyrody i autentyczności czeka zapierająca dech w piersiach Tirana – brama do albańskich Alp i dziewiczych plaż Riwiery. A może wolisz klimatyczny city-break? Kawiarniany gwar w Atenach, otoczonych monumentalnym Akropolem, albo urokliwe, zielone uliczki Lublany to idealny przepis na weekendowy reset. Ta promocja pozwala zamienić zimowy koc na okulary przeciwsłoneczne i odkrywać te wyjątkowe miejsca bez pośpiechu i bez przepłacania.

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Zasady promocji PLL LOT. Na co musisz zwrócić uwagę?

Dzisiejsza odsłona kultowej wyprzedaży to szansa na wyjątkowo tanie bilety, jednak musisz pamiętać o kilku żelaznych zasadach przewoźnika:

  • Czas na rezerwację: Promocja jest ważna wyłącznie dziś – 19 sierpnia 2026 roku, i potrwa tylko do godziny 23:59.
  • Okres podróży: Wyloty są planowane od 10 września 2026 roku do 22 kwietnia 2027 roku. Pamiętaj, że dokładne terminy różnią się w zależności od kierunku (np. Heraklion dostępny jest jesienią, do 2 listopada 2026 r., z kolei loty do Aten od 14 października 2026 r. do 31 marca 2027 r.).
  • Przykładowe ceny za lot w obie strony:
    • Tirana, Saloniki – od 469 PLN
    • Ateny, Dubrownik, Podgorica – od 499 PLN
    • Split – od 549 PLN
    • Heraklion, Zagrzeb, Lublana, Sarajewo – od 599 PLN
  • Dodatkowe korzyści / warunki taryfy: Promocyjne ceny dotyczą podróży w klasie LOT Economy Class i obejmują przelot, podatki, opłaty lotniskowe oraz bagaż podręczny do 8 kg wraz z małym przedmiotem osobistym. Za bagaż rejestrowany obowiązuje dodatkowa opłata. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowe zniżki na bilety.
  • Ważne wyłączenia: Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych i obejmuje rezerwacje dla maksymalnie 9 pasażerów. Pula najtańszych biletów jest ograniczona, a niektóre terminy (np. okresy świąteczno-noworoczne) mogą być wyłączone z oferty promocyjnej.

Ostatni krok do podróży marzeń

Taka okazja nie zdarza się często – południowe słońce, klimatyczne miasteczka i zapierające dech w piersiach widoki czekają na Ciebie w cenach, które nie zrujnują Twojego budżetu. Zegar tyka, a bilety w najniższych taryfach znikają błyskawicznie. Wejdź na oficjalną stronę przewoźnika PLL LOT lub skorzystaj z aplikacji mobilnej, wybierz swój wymarzony kierunek i zarezerwuj swój jesienno-zimowy urlop zanim minie północ!

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