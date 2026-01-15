1 dzień z życia” franczyzobiorcy Współpraca z Żabką to szansa na własny biznes – dla każdego!

Valentyna każdego dnia otwiera sklep o 6. rano. Ma grono stałych klientów i mnóstwo energii do działania. Z powodzeniem łączy intensywną pracę z życiem prywatnym.

Szansa na rozwój

Dzięki licznym szkoleniom, wsparciu partnera sprzedaży i udogodnieniom, jak choćby aplikacja Cyberstore – Valentyna jest gotowa, by zarządzać sklepem. Nauczyła się delegować zadania pracownikom, zamawiać dostawy i obsługiwać klientów. W razie potrzeby może skontaktować się z centrum wsparcia franczyzobiorców. Valentyna ceni sobie współpracę z Żabką i pokazuje, jak można być swoim własnym szefem i jednocześnie czerpać radość z życia.