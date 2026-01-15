1 dzień z życia” franczyzobiorcy Współpraca z Żabką to szansa na własny biznes – dla każdego!
Bohaterką kolejnego odcinka z serii „1 dzień z życia” jest franczyzobiorczyni Żabki – Valentyna. Pochodzi z Ukrainy i wspólnie z mężem prowadzi sklep pod zielonym szyldem w Krakowie. Valentyna pokazuje, że każdy, nawet bez doświadczenia w tej branży – może z powodzeniem rozwijać własny biznes! Żabka mocno wspiera franczyzobiorców na każdym etapie działalności.
Valentyna każdego dnia otwiera sklep o 6. rano. Ma grono stałych klientów i mnóstwo energii do działania. Z powodzeniem łączy intensywną pracę z życiem prywatnym.
Szansa na rozwój
Dzięki licznym szkoleniom, wsparciu partnera sprzedaży i udogodnieniom, jak choćby aplikacja Cyberstore – Valentyna jest gotowa, by zarządzać sklepem. Nauczyła się delegować zadania pracownikom, zamawiać dostawy i obsługiwać klientów. W razie potrzeby może skontaktować się z centrum wsparcia franczyzobiorców. Valentyna ceni sobie współpracę z Żabką i pokazuje, jak można być swoim własnym szefem i jednocześnie czerpać radość z życia.
Dzień z życia franczyzobiorcy Żabki
