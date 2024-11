1 szklanka domowej odżywki uratuje marniejącego storczyka. Nawet zimą wypuści pąki i obsypie kwiatami. Pobudzająca odżywka do storczyka

Wystarczy 100 g tego a storczyk natychmiastowo odbije. Wypuści nowe pędy nawet zimą

To zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Polacy pokochali storczyki za przepiękne, kolorowe kwiaty oraz to, że długo i często kwitną. Jeżeli szukasz odmiany storczyków, która będzie kwitnąć nawet zimą to ogrodnicy polecają odmianę phalaenopsis. Jest ona najczęściej wybierana do domów i zachwyca kwiatami przez cały rok. Jesienią i zimą warto zadbać o dodatkowe odżywienie orchidei. W tym okresie są jej potrzebne składnik odżywcze, które zapewnią prawidłowy wzrost oraz będą wspierały kwitnienie. Do nawożenia storczyków świetnie sprawdzą się domowe odżywki. Jedną z nich jest woda ryżowa. To bogactwo minerałów, których storczyk potrzebuje. Woda ryżowa zawiera fosfor, magnez, żelazo oraz krzem. Składniki te dostarczają rośliną energię potrzebną do kwitnienia. Wspomagają system korzeniowy oraz wzmacniają pędy. Regularnie stosowana woda ryżowa wzmocni storczyk i sprawi, że będzie on zjawiskowo kwitł.

Do przygotowania odżywki z wody ryżowej potrzebujesz 100 g nieugotowanego ryżu zalać 1 l wody. Całość należy odstawić na około 3 godziny. Tak przygotowaną odżywkę rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1 i raz w miesiącu podlewamy storczyk. Do odżywienia orchidei możesz wykorzystać także wodą po gotowaniu ryżu. Ważne, by była ona odstana i przestudzona.

Co zrobić, aby storczyk zakwitł zimą?

Storczyki to kwiaty ciepłolubne. Również jesienią i zimą potrzebuje dostępu do światła. Lubią stanowiska mocno nasłonecznione. Nie lubią jednak ostrego słońca. Najlepiej im będzie na stanowisku z rozproszonym światłem. Są bardzo wrażliwe na such powietrze, co jest wyjątkowo ważne jesienią i zimą. W tym czasie często grzejniki przesuszają powietrze w pomieszczeniach. Storczyk nie powinien stać blisko kaloryfera. Aby zapewnić storczykowi potrzebną ilość wody należy zraszać jego liście i pędy. O tej porze roku wiele osób wkłada do doniczki kostki lodu. Topiąc się dostarczają one wodę do ziemi w doniczce. Storczyki lubią także ciepło. W okresie zimowym preferują temperatury wy okolicy 20 st. C. Co ważne, orchidea źle znosi przeciągi oraz zmiany temperatur. Zimą lepiej jej nie przestawiać i nie stawiać za blisko otwieranych okien oraz drzwi balkonowych.