Wystarczy, że wymieszasz 2 łyżki z wodą, a wszystkie marniejące rośliny odżyją. Działa jak steryd, który pobudza kwiat nawet zimą. Odżywka do kwiatów doniczkowych

Dodaj 2 łyżki do wody i uratuj marniejące kwiaty doniczkowe. Momentalnie odżyją

Jesień i zima to czas, kiedy rośliny doniczkowe muszą zmagać się z wieloma trudnościami. Nie tylko może im brakować potrzebnych składników odżywczych, ale również suche powietrze może działać na nie niekorzystnie. W okresie grzewczym zadbaj o prawidłowe nawilżenie kwiatów doniczkowych. W tym czasie warto również dodatkowo wzmocnić rośliny poprzez odżywki stosowane podczas podlewania. Sprawią one, że rośliny doniczkowe otrzymają solidną dawkę substancji mineralnych potrzebnych do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Jedną z najbardziej skutecznych odżywek do kwiatów doniczkowych, jaką możesz przygotować samodzielnie jest ta z serwatki. To nieco mniej znana metoda, która pomoże Ci uratować marniejące kwiaty. Serwatka to nic innego jak produkt powstający podczas produkcji sera. Wystarczy, że w misce wymieszasz ze sobą 2 łyżki serwatki z 1 litrem wody. Całość należy dokładnie wymieszać i tak przygotowaną mieszanką podlać kwiaty doniczkowe. Odżywka z serwatki to świetny ratunek dla marniejących kwiatów. Zawiera między innymi kwas mlekowy, który hamuje rozwój grzybów oraz chorób roślin. Dodatkowo jest bogata w takie składniki jak: jod, fosfor czy sód, a także witaminy z grupy B. Przyczyniają się one do wzmocnienia systemów korzeniowych roślin oraz poprawiają procesy wzrostu. Odżywka z serwatki nie powinna być jednak stosowana regularnie. W nadmiarze może zaszkodzić kwiatom. Traktuj ją jak ratujący zastrzyk na marniejące rośliny.

Jak uratować marniejące rośliny jesienią i zimą?

Sezon grzewczy jest dla kwiatów doniczkowych wyjątkowo trudny. Nagrzane kaloryfery często bardzo wysuszają powietrze w pomieszczeniach. Suche powietrze nie tylko źle wpływa na rośliny ale może być także uciążliwe dla ludzie. Powoduje ból gardła, przesuszenie błony śluzowej nosa oraz suchość skóry oraz ust. Rośliny lubiące wilgotny klimat w okresie jesienno-zimowym należy dodatkowo nawadniać. Świetny sposobem ją kąpiele wodne i zraszane liście oraz kwiatów. Wystarczy, że wstawisz kwiaty do wanny lub do zlewu i obficie spryskasz je odstaną wodą. W tym okresie warto również przestawić rośliny doniczkowe z dala od grzejników. Część miłośników kwiatów wstawia je nawet do łazienki, gdzie najczęściej jest najbardziej wilgotne powietrze w całym domu. Pamiętaj jednak, że nawet jesienią i zimą rośliny potrzebują stałego dostępu do światła. Jeżeli masz łazienkę bez okien to najlepiej je wystawiać kwiaty w ciągu dnia do pokoi.