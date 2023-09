12-letni chłopiec z Polski wyszedł na ulicę w Chorwacji. Chwycił za mikrofon i wokół zebrał się tłum. Niesamowite wideo hitem sieci

12-letni chłopiec z Polski zaśpiewał na ulicy w Chorwacji

Nagranie z ulic chorwackiej miejscowości Szybenik szybko skradło serca internautów. Występujący na nim 12-letni Filip Płażalski jest znany widzom z programu "The Voice Kids" i "Mam talent". Kiedy Agnieszka Chylińska usłyszała jego wykonanie piosenki "Time to Say Goodbye" okrzyknęła chłopca "Ronaldo polskiej opery". Kiedy Filip przebywał na wakacjach w Chorwacji postanowił dać niepowtarzalny występ na jednej z ulic Szybeniku. Nastolatek chwycił za mikrofon i zaśpiewał "O sole mio". Wokół niego szybko zebrał się tłum ludzi. Niektórzy z nich byli pod tak ogromnym wrażeniem talentu Filipa Płażalskiego, że nagrywali jego śpiew. "Piękne, tak trzymaj, dalszych sukcesów", "Super, mamy się kim chwalić, to się chwalmy, brawo młody" - piszą zachwyceni śpiewem chłopca internauci.